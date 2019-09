Hannover

Eigentlich waren sie schon in Künstlerrente, doch die Herren von Simply Red wollen es noch einmal wissen. Im November soll das neue Album „Blue Eyed Soul“ kommen, und 2020 folgt eine große Tournee – mit Station Hannover: Am 30. Oktober, einen Tag nach Deutschlandtourstart in Hamburg, spielt die Soulpoptruppe um Sänger Mick Hucknall in der Tui-Arena.

Vorverkauf beginnt am Freitag

Der Tourname ist Programm: „All the Hits!“ Der allgemeine Vorverkaufsstart an den HAZ-Ticketshopsist am Freitag um 10 Uhr, die Tickets kosten zwischen 60 und 180 Euro.

Zuletzt trat Simply Red im Jahr 2015 in Hannover auf– damals spielte die Band vor 10.000 Fans in der Tui-Arena.

Von lok