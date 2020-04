„Diese Baumaßnahme ist nicht zu verantworten“: Anwohner kritisieren die Neugestaltung der Brabeckstraße in Bemerode – an der Kreuzung Höhe Anecampstraße seien Radfahrer nun extrem gefährdet. Die Stadtverwaltung widerspricht.

Sind Radfahrer an der Kreuzung Brabeckstraße/Anecampstraße extrem gefährdet?

Hannover-Bemerode - Sind Radfahrer an der Kreuzung Brabeckstraße/Anecampstraße extrem gefährdet?

Hannover-Bemerode - Sind Radfahrer an der Kreuzung Brabeckstraße/Anecampstraße extrem gefährdet?