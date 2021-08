Hannover

Die Sirenen kehren zurück nach Hannover, um die Bevölkerung im Katastrophenfall flächendeckend warnen zu können. Die zuständige Berufsfeuerwehr hat ermittelt, dass rund 80 Sirenen auf städtischen Dächern nötig sind, um stadtweit alle Menschen zu erreichen. Auch im Umland laufen die Planungen für ein besseres Warnsystem.

Bald wieder Sirenen in Hannover

Bis 1994 waren in Hannover gut 180 Sirenen vor allem auf Feuerwachen und anderen städtischen Gebäuden installiert worden. Sie dienten zur Alarmierung der Einsatzkräfte im Brandfall, aber auch zum Bevölkerungsschutz. Ältere erinnern sich an die wöchentlichen Testläufe an jedem Sonnabendmittag – auch in Hannover.

Mitte der Neunzigerjahre zog der Bund sich aus dem Zivilschutz zurück, und weil Feuerwehrleute längst über Funk und inzwischen Handys alarmiert werden, wurden bundesweit fast überall die Sirenen abgeschraubt. Schon beim Desaster des ersten deutschlandweiten Warntags, an dem die Bevölkerung testweise über Handyapps informiert werden sollte, woraufhin die technischen Systeme versagten, wurde klar, dass Sirenen wieder nötig würden. Die Flutkatastrophe im Ahrtal und anderen Regionen Westdeutschlands hat nun die Dringlichkeit erhöht.

Warntag 2021 fällt aus Nach dem desaströsen Ergebnis des ersten deutschen Warntags im Vorjahr, bei dem die testweise Alarmierung der Bevölkerung großflächig scheiterte, ist der Warntag 2021 vorsorglich abgesagt werden. Er sollte immer am zweiten Donnerstag im September stattfinden, um mit einem flächendeckenden Probealarm zu testen, ob Warnungen über Systeme wie Katwarn oder die Nina-App die Menschen erreichen. Der nächste Warntag ist nun für Donnerstag, 8. September 2022 angesetzt.

80 Sirenen in Hannover nötig

88 Millionen Euro will der Bund für die Wiedereinführung der Sirenentechnik zur Verfügung stellen. Hannovers Feuerwehr, die im Stadtgebiet für den Katastrophenschutz zuständig ist, hat jetzt eine Art Sirenenkataster erstellt. Das Ergebnis: Um die Bevölkerung zu warnen, sind heute dank moderner Sirenentechnik nur noch etwa 80 Sirenenstandorte nötig, knapp halb so viele wie 1994.

Über das Sirenenprogramm beschließen müssen die politischen Gremien des Rates. Feuerwehrsprecher Michael Hintz sagt, dass voraussichtlich im Herbst alle Daten für eine Beschlussdrucksache zusammengetragen sind. Wenn die Politik grünes Licht für das Projekt gebe, solle die Planung für die konkreten Standorte sowie das Einwerben von Fördergeld durch Bund und Land beginnen. Vorbehaltlich der Finanzierung könne das Konzept in voraussichtlich drei bis fünf Jahren abgeschlossen sein.

Umlandkommunen planen ebenfalls

Auch im Umland haben die Planungen für eine Verbesserung der Katastrophenschutzwarnungen begonnen. Regionssprecherin Christina Kreutz sagt, dass die Verwaltung gemeinsam mit den Kommunen in einer Arbeitsgruppe ermittele, wie der Stand der aktuell installierten Technik derzeit ist. Ziel sei, „regionsweit einheitlich digitale Sirenen zur Warnung der Bevölkerung einzuführen“.

Sehnde prescht bereits vor. Dort sollen in den kommenden drei Jahren jeweils 100.000 Euro investiert werden, um die noch bestehenden Sirenen zu modernisieren und Ortsteile wie Bolzum, die inzwischen keine Sirene mehr haben, neu auszurüsten. In Sehnde denkt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) auch über Rundum-Lautsprecher nach, mit denen außer Alarmtönen auch Durchsagen möglich sind.

Mehrere Warnwege

Das ist in Hannover derzeit kein Thema. Die Feuerwehr sehe die Sirenen ohnehin nur als Ergänzung des bestehenden Warnsystems, sagt Sprecher Hintz. So werde sich die Akzeptanz von Handyapps wie Katwarn oder Nina weiter durchsetzen, zudem werde über Internetseiten, Radio und Fernsehen gewarnt.

Auch auf sogenannte Cell-Broadcast-Warnungen hofft die Feuerwehr. Damit werden im Notfall Alarmrufe auf alle Handys in einer betroffenen Mobilfunkzelle geschickt – egal, bei welchem Anbieter sie gemeldet sind oder ob sie Apps installiert haben. Der Bund hat in dieser Woche beschlossen, das System einzuführen, das weltweit bereits vielfach genutzt wird.

Von Conrad von Meding