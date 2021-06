Die Probleme auf dem Weißekreuzplatz rücken nach einer Messerstecherei am Montag einmal mehr in den Fokus. Der SPD-Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nun einen persönlichen Brief geschickt – und spart darin nicht mit Kritik.