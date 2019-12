Die AfD in Ahlem will den Integrationsbeirat abschaffen. In einer Zeit, in der eigentlich jedem klar sein muss, wie wichtig die Integration von Migranten ist. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Aus Sicht der AfD allerdings ist das völlig logisch. Wer keine Integration will, braucht auch keinen Beirat. Offizielle Begründung: Die Umsetzung von Zuwendungen wird unnötig in die Länge gestreckt. Ihm gehe es um Kosteneinsparung, sagte AfD-Vertreter Reinhard Hirche.

Vielleicht steckt dahinter ja auch die Hoffnung, dass es weniger Anträge auf Zuwendungen gibt, wenn sich kein Integrationsbeirat darum kümmert. Damit allerdings werden keine Probleme gelöst, sondern geschaffen. Wie gefährlich es ist, wenn ein Staat Teile seiner Gesellschaft einfach ignoriert, ist in Ländern zu sehen, in denen Armut herrscht und Unruhen zur Tagesordnung gehören. Ein solches Handeln ist nicht nur unmenschlich, sondern kommt eine Gesellschaft auch teuer zu stehen.

Dabei habe er gar nichts gegen Ausländer, sagte Hirche. Aber „die, die hier nicht hingehören, müssen gehen!“ Damit löste er einen Tumult im Bezirksrat aus, der in dem Gremium beispiellos sein dürfte. Zahlreiche Zuschauer der Sitzung illustrierten mit Zwischenrufen, wie unpopulär der Standpunkt des Populisten im Sitzungssaal war. Mag sein, dass ihre Wortwahl zu heftig ausfiel – aber einer Empörung im Sinne der Menschlichkeit muss man Gehör verschaffen.

Von Rüdiger Meise