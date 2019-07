Hannover

Am Mittwoch kommt Hannover wieder im großen Stil ins Rollen: Skate by Night, der Massenausflug auf kleinen Rädern, geht dieses Mal sogar doppelt an den Start. Bei der sogenannten Family Night ist die erste Runde familienfreundliche sechs Kilometer lang und führt vom Treffpunkt am Klagesmarkt ab 20 Uhr über den Königsworther Platz in die Nordstadt und über die Lutherkirche, den Jahnplatz und die Vahrenwalder Straße wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Nach einer kurzen Pause hat es dann die zweite Runde – etwa ab 20.30 Uhr – etwas mehr in sich. Die 16 Kilometer führen über den Friederikenplatz und die Stadionbrücke an der HDI-Arena vorbei und über die Culemannstraße zum Aegi, dann gibt es eine kleine Schleife in die Südstadt und über den Schiffgraben sowie die Raschplatzhochstraße zurück zum Klagesmarkt. Das Startgeld beträgt 2 Euro. Skates können sich die Teilnehmer bei den Veranstaltern leihen, für die passende Schutzausrüstung muss jeder selbst sorgen. Die Wettervorhersage verheißt für den Mittwochabend keinen Regen und angenehme Temperaturen.

Die Family Night A, die am Mittwoch veranstaltet wird, ist die fünfte Skate-by-Night-Runde in diesem Jahr, nur der Saisonauftakt am 8. Mai musste wegen Regen ausfallen. Am 7. August folgt die Family Night B, zu der ebenfalls eine kurze und eine lange Runde gehören. Die letzte Ausfahrt in dieser Saison ist für den 4. September geplant.

Von Uwe Janssen