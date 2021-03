Hannover

Die ersten Minuten des HAZ-Vortrags „Einfach online kommunizieren“ sind von einer vielfältigen Geräuschkulisse geprägt. Es rumpelt und knistert im digitalen Äther, eine Rückkopplung hallt durch den Raum, vereinzelt wird sogar geflucht. Für viele der 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist es das erste Webinar überhaupt. Und eine Onlinekonferenz mit mehr als 30 Menschen hat kaum jemand vorher besucht. Das Mikrofon stumm stellen? Wie geht das? Es wirkt hektisch geklickt. Seminarleiter André Walzl vom Madsack-Media-Store gibt sich bei all dem sichtlich Mühe, für eine störungsarme Arbeitsumgebung zu sorgen.

Viele sind schnell überfordert

In seinem Vortrag geht es um E-Mail-Kommunikation, Spam und Schadsoftware, Messengerdienste wie Whatsapp und um den Datenschutz. Später spricht er über Videotelefonie mit Skype und Konferenzprogramme wie Zoom. Die 30 Zuhörer und Zuhörerinnen versuchen, bei den technischen Inhalten mitzuhalten und sich einen groben Überblick zu verschaffen. Aber das Angebot an Dienstleistungen allein im Bereich Social Media scheint viele Menschen schnell zu überfordern. „Oft zahlen sie bei kostenlosen Angeboten mit ihren Daten“, sagt Walzl, der ein geduldiger Berater ist.

Seit Mai 2020 bietet der Media-Store immer wieder Webinare und technische Hilfe an. „Wir möchten in der Corona-Krise helfen, dass Menschen digital in Kontakt kommen“, sagt Jan Niklas Meier, Leiter der Media-Store-Akademie. Ämter vergeben Termine immer häufiger digital. Kinder wollten zum Beispiel mit ihren Großeltern per Videostream verbunden sein. „Da wollen wir aktiv unterstützen.“ Eine Leserin hat nach einem Vortrag geschrieben, dass ihre Enkeltochter ganz stolz war, als die erste Videotelefonie erfolgreich war.

Im Seminar überwogen nun aber noch Vorsicht und Skepsis. Immer wieder bitten die Teilnehmer, Abläufe noch einmal zu erklären. Die digitale Kommunikation scheint eine Übungsfrage zu sein. „Ich probiere das jetzt einfach mal aus“, sagt eine Teilnehmerin, die ihr Mikrofon geöffnet hat. Seminarleiter Walzl kann da nur zustimmen.

Weitere Termine für Kurse nutzen

Für den nächsten Termin des allgemeinen Seminars am Montag, 8. März, um 17 Uhr gibt es noch Restplätze. Am 17. und 24. März geht es nur um Videotelefonie. Der Zugang zu den Onlinevorträgen ist kostenlos. Das Team nutzt dafür das Programm GoToMeeting. Wie es funktioniert und welche technischen Voraussetzungen für die Vorträge erfüllt sein sollten, erfahren Interessierte bei der Anmeldung von Montag bis Freitag unter Telefon (05 11) 5 18 49 04. Buchungen sind auch über www.haz.de/schulungen möglich. Es wird auch bei der Einwahl ins Seminar geholfen.

Von Jan Sedelies