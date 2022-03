Die drei Buchstaben IoT stehen für das Internet der Dinge (englisch Internet of Things) und für die vernetzte digitale Technik: Maschinen in Fabriken, Kraftwerke und angeschlossene Verbraucher, Kühlschränke, Heizkörper und anderes Gerät in Wohnungen, Schulen, Forschungslaboren oder wo auch immer: Fast alles ist mit allem verbunden, fast alles kann aus der Ferne kontrolliert und gesteuert, geöffnet oder geschlossen, gestartet oder gestoppt werden, über Kabel oder per Funk – das ist vereinfacht gesagt die Vision vom Internet der Dinge.

Das Zusammenspiel von Geräten, Sensoren und Software soll etwa helfen, Umweltdaten wie Luft- und Bodenfeuchte, Kohlendioxid, Lautstärke, Helligkeit oder Windstärke zu ermitteln oder auch zur Echtzeitüberwachung dienen, etwa für die Parkplatzbelegung, zur Alarmierung bei Ereignissen wie (unerlaubter) Zutritt, Überschreiten von Temperaturen oder Wasserpegeln und zur Auswertung von Servicearbeiten. Auch die Steuerung von Heizungen, Lüftungen, Bewässerungsanlagen und Parkleitsystemen soll durch das Internet der Dinge möglich werden. Denkbar sind auch Anwendungen für die Kommunen bei Diensten ihrer Verwaltung für ihre Bürger.