„Super“, sagt Joana Moog ins Telefon. Und nachdem sie das Gespräch beendet hat, kommt noch ein kleiner Freudenschrei. Und eine geballte Faust. Am Telefon eben musste die Ärztin richtig kämpfen. Aber sie hat gewonnen: Ihr Patient wird auf die Intensivstation verlegt.

Es ist ein warmer Vorsommerabend in Hannover. Zu dieser Zeit sitzen viele Menschen entspannt im Biergarten und oder auf dem Balkon und genießen die Abendsonne. Für Joana Moog ist das alles weit weg. Sie arbeitet in der Notaufnahme im Henriettenstift – und hier ist gerade richtig viel los.

Ärztin Joana Moog dokumentiert die Untersuchungen der Patientinnen und Patienten. Quelle: Katrin Kutter

Diabetiker mit hohem Zucker ist kaum ansprechbar

Moogs Patient kommt am späten Nachmittag mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme des Henrittenstifts. Der Mann ist kaum ansprechbar, einer der Rettungssanitäter erklärt der Ärztin und dem Pfleger James Shaw, was los ist: „Er ist Diabetiker mit viel zu hohem Zucker“, berichtet er. Der 58-Jährige sei in seiner Wohnung von der Mitarbeiterin eines Pflegedienstes gefunden worden.

Ob er gegen Corona geimpft sei, fragt Shaw die Männer aus dem Rettungswagen. Das wissen sie nicht. Also wird die Trage mit dem Mann in die kleine Isolierstation gebracht, das sind drei etwas abseits gelegene Untersuchungszimmer. Joana Moog ist wieder am Telefon: „Ein Bettentransport auf Intensiv.“ Gesagt wird nur das Nötigste.

Der Corona-Test erfolgt gleich vor Ort

Ganz in der Nähe steht eines der derzeit wichtigsten Geräte in der Notaufnahme. Hier wird der Rachenabstrich aller neu aufgenommenen Patienten auf eine Corona-Infektion getestet, wenn sie nicht vollständig geimpft sind. Das Ergebnis ist bereits nach wenigen Minuten da. „Es funktioniert wie der Labortest und ist genauso sicher“, sagt Krankenpfleger James Shaw. An diesem Tag ist der unscheinbare Apparat im Dauerbetrieb.

Neue Notfälle werden dem Team digital angekündigt

Kaum liegt der 58-Jährige im Isolierraum, rollen Rettungssanitäter auch schon die nächste Trage den Gang hinunter. Sie bringen eine 85-jährige Frau aus dem Westen der Region mit Verdacht auf Schlaganfall. Das wissen die Ärzte und Pflegekräfte in der Notaufnahme schon: Auf einem Bildschirm können sie sehen, wann die nächsten Rettungswagen in der Notaufnahme ankommen werden, wen sie bringen und wie die Diagnose lautet könnte.

Die 85-jährige Patientin ist ein Fall für Ärztin Friederike Sternberg. Von „neurologischen Defiziten“ sprechen die Rettungssanitäter bei der Übergabe ans Notaufnahmeteam. Die Frau hatte vor fünf Jahren einen Schlaganfall. Jetzt ist sie durcheinander und zieht beim Gehen das rechte Bein nach. Könnte das wieder ein Schlaganfall sein? Diese Frage muss Sternberg jetzt schnell klären, denn gerade beim Schlaganfall geht es um Geschwindigkeit.

Die Fragen nach dem aktuellen Monat und der Jahreszeit kann die Patientin nicht beantworten. Und auch als ihr Sternberg einen Stift hinhält und fragt, wie der Gegenstand heiße, gibt es keine Antwort. Die Ärztin bucht direkt eine Computertomographie (CT). Und weil von den Pflegekräften gerade niemand Zeit hat, schiebt sie das Bett mit der Patientin, die noch ihre Hausschuhe trägt, gleich selbst in die Radiologie.

Stau auf dem Flur. Oft ist so viel los, dass Patienten und Rettungssanitäter erst einmal im Flur der Notaufnahme warten müssen, bevor die Übergabe stattfindet. Quelle: Katrin Kutter

40 Prozent weniger Patienten wegen Corona

Dass an einem Abend mitten in der Woche in der Notaufnahme so viel Betrieb herrschen würde, hätte keiner der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erwartet. „Aber man weiß vorher nie, was kommt“, sagt Pfleger James Shaw. Diakovere-Ambulanzchef Sven Wolf ergänzt, dass in den Notaufnahmen normalerweise an den Wochenenden am meisten los sei. Denn da passierten vermehrt Garten- oder Sportunfälle, die Menschen würden sich eher überanstrengen und auch mehr Alkohol trinken.

Generell sei die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Notaufnahmen seit Beginn der Corona-Pandemie aber stark zurückgegangen, sagt Wolf, der für die Ambulanzen im Henrietten- und im Friederikenstift verantwortlich ist. „Es kommen rund 40 Prozent weniger Patienten.“ Dahinter stecke die Angst vieler, sich im Krankenhaus mit Corona zu infizieren.

Diese Entwicklung habe zwei Seiten, sagt Wolf. Einerseits wirke sich der Rückgang erfreulich auf die Arbeitsbelastung in den Notaufnahmen aus. Denn immer häufiger waren in der Vergangenheit Menschen gekommen, deren Wehwehchen auch einen Tag später vom Hausarzt hätten behandelt werden können. Andererseits aber seien auch häufiger Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen aus Sorge vor einer Covid-19-Erkrankung zu Hause geblieben, so der Ambulanzchef.

Auch der Wartebereich vor der Notaufnahme ist voll

Viel los ist an diesem Abend auch vor der Tür der Notaufnahme. Im Vorraum sitzt eine Handvoll Patientinnen und Patienten, die ohne Rettungswagen gekommen sind. Sie müssen sich auf eine längere Wartezeit einstellen, denn hinter der automatischen Tür sind alle Untersuchungszimmer belegt. Eine der Wartenden ist Schamsa Hasen. Zwei Stunden werde es wohl dauern, hat man ihr gesagt. „Das ist kein Problem“, meint sie. Die junge Frau aus Uetze hatte schon den ganzen Tag Herzrhythmusstörungen. Jetzt will sie genau wissen, was los ist.

19.000 Patienten pro Jahr In der Notaufnahme des Henriettenstifts melden sich in normalen Jahren durchschnittlich rund 19.000 Patientinnen und Patienten. Der stärkste Andrang herrscht an den Wochenenden und an Montagen. Die besonderen Schwerpunkte der Notaufnahme liegen in den Bereichen Schlaganfall und Herzinfarkt. Aber auch fast alle anderen Patienten werden versorgt. Rund 40 Prozent der Patientinnen und Patienten werden nach der Versorgung in der Notaufnahme im Henriettenstift oder im Schwesterkrankenhaus Friederikenstift stationär weiterbehandelt. Das Team der Notaufnahme stuft die Fälle nach der Dringlichkeit in verschiedene Kategorien ein. Danach richten sich die Wartezeiten. Patienten auf Rot (zum Beispiel mit einem Schlaganfall) werden ohne Wartezeit behandelt. Für die Stufe mit der geringsten Dringlichkeit (Blau) soll die Wartezeit bei weniger als drei Stunden liegen, wenn gerade viele Patienten in die Notaufnahme kommen, kann sich die Wartezeit aber verlängern.

Schwieriger Patient hält die Pflegekräfte in Atem

In der Notaufnahme ist inzwischen ein Patient angekommen, der sich schon bald als besonders schwierig erweisen soll. Der 84-Jährige hält das Team pausenlos in Atem. Wenn nicht gerade jemand bei ihm ist, röchelt er, schreit er. Der Mann war gekommen, weil er schon seit vielen Stunden unter Durchfall und Erbrechen litt. Auch für ihn hatte eine Pflegdienstleiterin den Notruf gewählt.

Jetzt liegt er im Untersuchungsraum 1, ziemlich zentral gelegen in der Notaufnahme. Und er verlangt die volle Aufmerksamkeit. Krankenpflegerin Doris Friesacher hat ihm gemeinsam mit der Ärztin über die Nase eine Magensonde installiert. Damit soll dem Patienten nach und nach ein Kontrastmittel für eine Magenuntersuchung eingeflößt werden. Aber der Patient wehrt sich gegen den Schlauch.

Direkt nach der Aufnahme in der Notaufnahme muss es mit den ersten Untersuchungen schnell gehen. Quelle: Katrin Kutter

„Sie brauchen die Sonde, damit wir sie untersuchen können“, sagt Friesacher laut aber mit Wärme in der Stimme. Und tatsächlich: Ein paar Minuten ist Ruhe. Doch die Krankenpflegerin ist schon wieder im nächsten Untersuchungsraum, als der Patient erneut laut wird. „Hilfe, ich kann nicht mehr, helfen sie mir, das Ding muss raus“, schreit er. Schließlich droht er damit, sich die Sonde selbst zu entfernen.

Krankenpflegerin und Ärztin beschließen schließlich, dass es jetzt keinen Zweck mehr hat. Der Schlauch kommt raus. Vielleicht, so die Hoffnung, sei es ja am nächsten Tag einfacher, wenn sich bei dem Mann die Aufregung gelegt hat.

Wenn ein Raum frei geworden ist, muss er vor dem nächsten Patienten gesäubert und desinfiziert werden. Quelle: Katrin Kutter

Gute Stimmung im Team ist zu spüren

In der Hochphase der Corona-Pandemie sei die Arbeit in der Notaufnahme besonders anstrengend und herausfordernd gewesen, berichtet Krankenpfleger Shaw. „Wenn man seine Arbeit mit viel Herzblut macht, ist es frustrierend, wenn die Dinge nicht gut ausgehen“, sagt der 34-Jährige. Er meint damit die Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, nachdem sie ins Henriettenstift gebracht wurden. „Aber das Team hat das zusammengeschweißt.“

Diese Grundstimmung im Team ist auch zu spüren als die Nachschicht den Spätdienst ablöst. Weil gerade so viel los ist, fangen die Mitarbeiterinnen der Nachtschicht schon früher an, und die Spätdienstler ziehen sich erst über eine Stunde nach ihrem eigentlich Dienstende um. Fast eineinhalb Stunden arbeiten die Pflegeteams parallel.

Die Rettungssanitäter müssen für jeden Patienten ein langes Formular ausfüllen. Die Digitalisierung muss noch warten. Quelle: Katrin Kutter

Verdacht auf Schlaganfall bestätigt sich nicht

Für die Frau mit Verdacht auf Schlaganfall endet der Abend erst einmal mit einem guten Ergebnis: Ein neuer Schlaganfall konnte bei ihr nicht festgestellt werden. Sobald es ihr besser geht, soll die Seniorin auf ein Zimmer verlegt werden. Denn auf den Flur wartet schon die nächste Patientin: Eine Frau, bald 60 Jahre alt, aus Hannover. „Schwindel und Kopfweh“, sagt einer der beiden Rettungssanitäter bei der Übergabe in der Notaufnahme und ergänzt: „Das kann auch psychosomatisch sein.“

Der Frau geht es nicht so schlecht, dass sie nicht genau zuhören kann. „Nein, das ist sicherlich eine Infektion“, sagt sie von der Trage aus. Und das habe sicherlich etwas mit der Corona-Impfung zu tun.

Eine ruhige Nacht wird das wohl nicht.

Von Mathias Klein