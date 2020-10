Herr Regner, seit Frühjahr gibt es die Dokumentations- und Beratungsstelle für antisemitische Vorfälle in Hannover. Warum jetzt?

Man könnte auch fragen, warum erst jetzt? Das frage ich mich, das fragen sich auch die jüdischen Gemeinden. Vielleicht ist der Leidensdruck jetzt hoch genug. Die Dokumentation antisemitischer Vorfälle durch zivile Stellen gibt es in Deutschland erst seit fünf Jahren. Die ersten waren RIAS in Berlin (Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, Anm. der Red.). Später hat sich der RIAS-Bundesverband gegründet und auch anderswo wurden Stellen eingerichtet. 2019 hat die Stadt Hannover sich dann im Rahmen einer Tagung „Offensive gegen den Antisemitismus“ dafür entschieden, auch so eine Stelle einzurichten, die auch antisemitische Übergriffe unterhalb der Strafbarkeitsgrenze dokumentiert. Am 1. April haben wir dann die Arbeit aufgenommen.

Anzeige

Ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Hannover in den letzten Jahren gestiegen?

Laut Polizeistatistik deutlich. Mit diesen Zahlen muss man aber vorsichtig umgehen, denn Antisemitismus war nie weg. Vielleicht ist er jetzt nur sichtbarer, vielleicht offenbart er sich auch dreister, weil es in den vervgangenen Jahren eine Diskursverschiebung gab. Dadurch hat man aber gemerkt, dass es eine zivilgesellschaftliche Stelle braucht, die nah an den jüdischen Communitys in der Stadt dran ist, die denen eine Stimme gibt. Wie groß das Problem ist, zeigen unsere ersten Erfahrungen. Seit April haben wir in Hannover 26 klar antisemitische Vorfälle registriert. Das ist noch mehr, als ich vorher erwartet hätte.

Was sind die Aufgaben der Dokumentations- und Beratungsstelle?

Menschen können sich bei uns melden, per Mail oder per Telefon. Entweder wenn sie antisemitische Vorfälle beobachtet haben oder wenn sie direkt davon betroffen waren. Es gibt ganz unterschiedliche Vorfälle. Das reicht von antisemitischen Stickern und Graffitis über Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen, von denen es schon zwei gab, seit wir angefangen haben. Wir dokumentieren die Fälle, versuchen zu verifizieren, was passiert ist, und ordnen das ein. Ist es ein antisemitischer Vorfall? Wenn ja, welche Form des Antisemitismus liegt vor? Wir gehen auch selbst aktiv zu Veranstaltungen, wo es erfahrungsgemäß zu Antisemitismus kommen kann und dokumentieren die Vorfälle dort selbst. Prominentes Beispiel sind die sogenannten Hygienedemonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Außerdem führen wir qualitative Interviews mit jüdischen Menschen aus Hannover, um die Lage in der Stadt noch besser einschätzen zu können.

Mehr zu antisemitischen Vorfällen auf Corona-Demonstrationen lesen Sie hier.

Zwischen welchen Formen des Antisemitismus unterscheiden Sie?

Zum Beispiel zwischen modernem Antisemitismus, der zur Zeit häufig im Umfeld von Verschwörungsideologien auftritt, oder Post-Shoa-Antisemitismus, der Bezug zum Nationalsozialismus nimmt. Wir schauen auch auf den Hintergrund derjenigen, die den Antisemitismus verbreitet haben. Kommen sie aus der politischen Mitte, haben sie einen rechtsextremen, islamistischen oder links-antiimperialistischen Hintergrund? Das alles machen wir, um für die vielfältigen Formen von Antisemitismus zu sensibilisieren.

Wie können Sie Betroffene beraten, die sich bei Ihnen melden?

Das Wichtigste ist, dass wir empathisch sind. Dass wir den Menschen klar sagen, dass ihnen da etwas Schlimmes widerfahren ist und das nicht so stehenbleiben darf. Dass wir das aufnehmen und es nicht versandet ist auch eine Form des Empowerments für Jüdinnen und Juden. Die konkrete Beratung kommt auf den Vorfall an. Neulich hat jemand zum Beispiel ein Graffiti am Expo-Gelände gemeldet, wo „I hate Jews“ gesprayt war. So etwas melden wir der Stadt, damit das gereinigt wird. In anderen Fällen bieten wir an, dass wir Betroffene an psychologisches Fachpersonal vermitteln.

Ein erklärtes Ziel der Dokumentationsstelle ist es auch, aus den Erkenntnissen Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Wie könnten die aussehen?

Die wichtigste Präventionsmaßnahme ist es, den Menschen bewusst zu machen, dass Antisemitismus hier und heute ein Problem ist. Ähnlich wie bei Rassismus sieht das die Mehrheitsgesellschaft nämlich nicht so. Durch Bildungsarbeit müssen wir dahin kommen, dass mehr Menschen das Problem sehen und auch Antisemitismus erkennt, der versteckter auftritt. Wir sind an der Hochschule Hannover angesiedelt und nutzen unsere Erkenntnisse vor Ort, um Studierende zu schulen. Zum Beispiel habe ich ein Seminar für angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gegeben.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Die Finanzierung der Dokumentationsstelle ist bisher nur bis Ende 2020 geklärt, 70.000 Euro gab es von der Stadt Hannover dafür. Wie soll es danach weitergehen?

Das wüssten wir auch gerne. Seit dem 1. Oktober gibt es RIAS Niedersachsen, wofür auch ich und meine Kollegin Katarzyna Miszkiel-Deppe zuständig sind. Dieses Projekt soll vom Land auch 2021 weiter gefördert werden. Wie viel Geld zur Verfügung steht, ist aber noch unklar. Unser Wunsch ist, dass Hannover sich der Verantwortung als Landeshauptstadt mit mehreren jüdischen Gemeinden bewusst bleibt und die Doku-Stelle Hannover in das Projekt RIAS Niedersachsen eingegliedert wird. Das Problem wird nicht kleiner werden in den nächsten Jahren. Wir brauchen mehr Mitarbeitende und eine klare Zukunftsperspektive. Auch für die jüdischen Gemeinden ist es wichtig, dass das jetzt nicht wieder aufhört.

Was können Menschen im Alltag in Hannover tun, um Antisemitismus zu bekämpfen?

Am wichtigsten ist es, dass alle erkennen, dass Antisemitismus nicht nur ein Problem für Betroffene ist, sondern für uns als Gesellschaft. Und wenn sie Vorfälle mitbekommen, diese nicht zu ignorieren. Menschen mit antisemitischem Denken fühlen sich bestätigt, wenn kein Widerspruch kommt. Stille ist Zustimmung.

Von Yannick von Eisenhart Rothe