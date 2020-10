So arbeitet eine Phantombildzeichnerin der Polizei Niedersachsen

Hannover

Ganz am Anfang steht immer eine weiße Fläche, egal ob im Computer oder als Blatt Papier. Es gibt keine Vorlagen, jedes einzelne Gesicht wird aus Hunderten von Strichen zusammengesetzt. Augen, Nase, Mund – in mühevoller Kleinarbeit entsteht das Gesamtwerk. „Die schwierigsten Stellen sind die, die ich am wenigsten beschrieben bekomme“, sagt Lucie Kessler. Die 26-Jährige ist Phantombildzeichnerin beim Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen in Hannover und hilft bei der Suche von Räubern, Betrügern und Vergewaltigern.

Die junge Beamtin soll unbekannten Tätern ein Gesicht geben. In ausführlichen Gesprächen mit den Opfern sammelt sie Informationen zum Aussehen, macht sich Notizen und studiert meist auch die Ermittlungsakten. Erst dann macht sie sich mit dem Stift ans Zeichenpad, das ihre Eingaben direkt an den Laptop überträgt. Die 26-Jährige beginnt mit feinen Strichen, die immer mehr zu einem Gesicht werden, fügt Farbe hinzu und vollendet schließlich ein erstes Bild der gesuchten Person. „Es ist nicht wie im ,Tatort’, wo die Beamten einen ganzen Katalog an fertigen Gesichtern haben“, sagt Kessler.

„Der Hautton ist sehr wichtig“

Die Kommissarin will beispielsweise alles zu den Augenbrauen, zur Kopfform, zum Gebiss und auch zu den Ohren wissen. „Der Hautton ist sehr wichtig“, sagt die 26-Jährige. Das sei der essenziellste Vorteil zur alten Form des Phantombildzeichnens, bei dem die Beamten noch ganz klassisch für ihre Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit Block und Kohlestiften zu den Opfern kamen. „Das machen wir vielleicht nur noch im Krankenhaus, wo wir nicht mit unserer ganzen Ausrüstung ankommen wollen“, sagt Kessler. Im Idealfall liegt maximal eine Woche zwischen Tat und Zeichnung.

Die Kommissarin ist eine von nur zwei Beamten, die für alle Dienststellen Niedersachsens Phantombilder erstellen. Vor zwei Jahren hat sie die Stelle übernommen, weil der Vorgänger in den Ruhestand wechselte. Schon als Jugendliche zeichnete Kessler gerne und hospitierte bereits während des Polizeistudiums in ihrem jetzigen Arbeitsbereich. Als es an die Einstellung ging, sollte sie die Angaben eines Kollegen zu Papier bringen. „Erst hinterher erfuhr ich, dass er sich Mr. Bean vorgestellt hatte“, sagt sie. „Ich habe es wohl nicht allzu schlecht angestellt.“ Ihr Kollege Peter Buchholz (55) ist seit acht Jahren Zeichner, davor war er Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Nach dem dortigen Ausscheiden machte er sein Hobby Zeichnen zum neuen Beruf beim LKA.

Phantombilder auch von Toten

Zwar haben die Polizisten eigene Büros am Welfenplatz, doch dort verbringen sie mit Abstand die geringste Zeit. Den einen Tag sind sie in Emden, am nächsten irgendwo im Harz und dann schon wieder im Hamburger Speckgürtel. „Ich glaube, es gibt keine Dienststelle, die wir nicht kennen“, sagt Kessler. Eine ihrer Zeichnungen schaffte es sogar schon ins ZDF zu „ Aktenzeichen XY... ungelöst“: das mutmaßliche Gesicht einer entstellten Wasserleiche aus dem Kreis Stade. Auch das gehört zu Kesslers Aufgaben. Auf Wunsch der Ermittler versieht sie zudem echte Gesichtsfotos mit dem Programm Photoshop beispielsweise mit Tattoos, damit die Beamten die Aufnahmen Zeugen zur vorurteilsfreien Identifizierung von Verdächtigen vorlegen können.

Ein Fall lässt die 26-Jährige bis heute nicht los: die versuchte Vergewaltigung einer jungen Frau. „Sie war unglaublich mitgenommen von der Tat“, berichtet Kessler. Weil die Frau ihrem Peiniger direkt in die Augen blicken musste, habe sie ihn aber auch gut beschreiben können. „Mein Anspruch in dem Moment war, diesem Mädchen wirklich zu helfen.“ Die junge Frau habe so viele Details angeben können, dass sie beim ersten Anblick des Phantombildes wieder zusammengebrochen sei. Kessler: „Gleichzeitig war sie aber auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

Bilder sollen Wahrnehmung der Opfer zeigen

Ob die Zeichnungen letztlich zu Festnahmen führen, kann sie dagegen nicht sagen. „Wir bitten zwar immer um Rückmeldungen“, sagt die 26-Jährige, „aber die gibt es meist nur bei richtig erfolgreichen Fällen.“ Der Anspruch sei ohnehin ein ganz anderer: Den Phantombildzeichnern geht es vorrangig darum, die Angaben der Opfer möglichst exakt wiederzugeben. Dabei sei es auch egal, ob am Ende womöglich eine karikaturistische Darstellung des Gesuchten entstehe. Kessler: „Selbst das kann zum Fahndungserfolg führen.“ Beispielsweise dann, wenn das Gesicht übertrieben schlank dargestellt wird – der also Täter auffallend dünn ist.

Im arbeitsreichsten Jahr mussten die Phantombildzeichner laut ihrem Kollegen Buchholz stolze 570 Einsätze absolvieren – und ein solcher Auftrag kann gleich mehrere Verdächtige einschließen. Sind mehr als zwei Personen gleichzeitig zu zeichnen, fahren die beiden LKA-Beamten gemeinsam zu den jeweiligen Kollegen. „Am häufigsten geht es um Enkeltricks, Raub und Betrugsfälle“, sagt Kessler. Und nur ein Bruchteil ihrer Zeichnungen kommt in die Medien. „Die meisten sind für den internen Gebrauch“, sagt sie. Die Bilder sollen den Beamten helfen, Verdächtige beispielsweise in eigenen Unterlagen oder auf der Straße wiederzuerkennen.

Je mehr Änderungen, desto besser

Am liebsten zeichnet Kessler übrigens Männer mittleren Alters. „Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich das bisher am häufigsten tun musste.“ Im Schnitt benötigt die 26-Jährige anderthalb Stunden pro Bild – inklusive vorherigem Gespräch mit dem Opfer. Die Geschädigten dürften die Werke auch nicht während der Entstehung sehen. „Das beeinflusst sie womöglich“, sagt Kessler. Die Kommissarin zeichnet immer eine erste Version, danach dürfen die Opfer Anmerkungen machen. So entsteht Stück für Stück ein Phantombild. „Je mehr Änderungen gewünscht werden, desto höher ist am Ende die Qualität der Bilder.“

Kinder sind die besten Zeugen

Außerdem klärt die Beamtin schon im Vorfeld, ob eine Zeichnung überhaupt sinnvoll ist. „Können die Opfer nichts zu Augen, Nase und Mund sagen, ist es eigentlich aussichtslos“, sagt sie. In dem Zusammenhang hätten es die Corona-Schutzmasken nicht einfacher gemacht. Stutzig wird die Beamtin auch, wenn die Zeugen zu detaillierte Angaben etwa bis hin zu den Nasenhaaren machen. Dies könne ein Indiz dafür sein, dass sie sich etwas ausdenken. „Kinder dagegen sind super gute Zeugen“, sagt Kessler. „Keine Ahnung warum, aber sie merken sich mehr Details als Erwachsene.“ Im Umkehrschluss hätten sie aber Probleme mit Altersangaben. Ein Kind habe einmal von einem „sehr alten“ Täter gesprochen und zum Vergleich auf die 26-Jährige gezeigt: „So wie Sie.“

