Hannover

Sven Carstensen freut sich besonders auf eins, wenn er am Montag seinen Laden in Hannovers Innenstadt wieder öffnen kann: „Einfach wieder mit den Kundinnen und Kunden reden zu können.“ Viele seiner Stammkunden haben dem Friseurmeister in den vergangenen Wochen, als er den Laden wegen der Corona-Verordnungen schließen musste, Aufmunterungen via Whatsapp geschickt. Jetzt freut sich Carstensen auf ein Wiedersehen. Wenn auch unter veränderten Bedingungen.

Friseurmeister Sven Carstensen. Quelle: Samantha Franson

Die Hälfte seiner Stühle hat er aus dem Laden geräumt, um den von der zuständigen Berufsgenossenschaft für Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege (BGW) und dem Zentralen Friseurverand (ZV) vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einhalten zu können. Das bedeutet, dass der Friseur und seine vier Mitarbeiterinnen weniger Kunden als sonst behandeln können. Nach dem schlechten Geschäft im März und der Schließung im April rechnet Carstensen daher trotz Wiedereröffnung mit einem betriebswirtschaftlichen Schaden.

Nach jedem Kundenbesuch muss der Behandlungsplatz gereinigt und desinfiziert werden. Quelle: Samantha Franson

Ähnlich geht es auch Nina Suchan, sie betreibt den Laden Bestform in Hannover-Döhren, einen Familienfriseur. „Das ganze Geld, das wir nicht verdient haben, haben wir jetzt in Handschuhe und Desinfektionsmittel gesteckt“, sagt Suchan. Die Spielecke in ihrem Laden ist vorläufig gesperrt, genauso wie der Wartebereich. Kinder, die viele Kundinnen und Kunden während der Besuche normalerweise mitbringen, müssen zu Hause bleiben.

Generalprobe am Sonntag

Das ist nicht die einzige Neuerung: Jeder Platz muss nach jedem Kunden desinfiziert werden, die Mitarbeiter müssen jedes Mal ein neues Paar Einweghandschuhe anziehen.

Suchan und ihr Team wollen am Sonntag die Abläufe proben: Wie umgeht man Staus am Waschbecken, wenn jeder Kundin und jedem Kunden vor dem Schneiden die Haare gewaschen werden müssen? Wie organisiert man die Reinigung der Stühle? Wie können die Auszubildenden einbezogen werden, für die nun kein Platz mehr frei ist, um an Modellen zu üben? Um das Ansteckungsrisiko so klein wie möglich zu halten, wird in Suchans Salon künftig immer die gleiche Auszubildende ans Telefon gehen.

Absperrband im Friseurladen Bestform weißt künftig auf den geforderten Sicherheitsabstand hin. Quelle: Samantha Franson

Angst vor Corona habe sie nicht, sie seien gut geschützt, sagt Suchan. Allein auf das Arbeiten mit Maske ist sie gespannt, diese muss sie künftig durchgängig mehrere Stunden an Tag tragen.

Ärzte als Vorbild

„Ganz klar die Maske“, sagt auch Sven Carstensen auf die Frage, welche der Vorsichtsmaßnahmen seinen Arbeitsalltag am meisten beeinflussen wird. Er befürchtet, dass er im Laufe seines Arbeitstages irgendwann Kopfschmerzen bekommen wird, weil man mit der Maske nicht genug Luft holen könne. „Aber es gibt ja auch Ärzte, die damit stundenlang operieren, das passt schon.“

Ein Schild an Sven Carstensens Salon erinnert an die Maskenpflicht. Quelle: Samantha Franson

Der Friseurmeister hat Verständnis für die sogenannten verbindlichen Arbeitsschutzstandards, die die BGW veröffentlicht hat, gleichzeitig fühlt er sich von der Genossenschaft alleingelassen. Es stünde zwar fest, dass Friseure Mund-Nasen-Masken tragen und Einwegschutzumhänge bereitstellen sollen. Aber woher man diese nehmen könne, habe der BGW in den Standards nicht erwähnt – das gelte auch für das in Supermärkten notorisch knappe Desinfektionsmittel.

Jeder Kunde bekommt einen Einwegumhang

„Wo kriege ich das denn her? Die Schutzmittel sind in Deutschland doch teils schon in den Krankenhäusern knapp und jetzt werden noch mal 500.000 Friseure losgelassen“, sagt Carstensen. Er selbst hat eher zufällig vor mehreren Wochen Einwegumhänge bestellt. Der Vorrat reicht für fünf Wochen. „Hoffen wir, dass es bis dahin wieder welche gibt.“

Von Nadine Wolter