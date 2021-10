In der Region Hannover gibt es 21 Städte und Gemeinden, also auch 21 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl im September stand in 14 Kommunen der Posten zur Wahl, in den anderen war aus unterschiedlichen Gründen schon vorher gewählt worden. Amtsantritt für neu gewählten ist der 1. November. Dann gibt es in der Region 12 Bürgermeister, die der SPD angehören, sechs sind CDU-Mitglieder, 2 sind Grüne (Hannover und Neustadt) und ein Bürgermeister gehört der FDP an (Springe). in der großen Runde gibt es dann nur zwei Bürgermeisterinnen (Burgwedel und Pattensen). Bei der Wahl im September kamen acht Männer und eine Frau neu ins Amt, meist war der Amtsvorgänger nicht wieder angetreten. In zwei Fälle wählten die Bürger den Amtsinhaber ab, in Burgwedel und in Ronnenberg. in vier Städten und Gemeinden wurde der Amtsinhaber wiedergewählt.