Hannover

Die Polizeidirektion Hannover prüft mögliche disziplinarrechtliche Konsequenzen für den Beamten, der am Wochenende auf einer Corona-Demo in Dortmund aufgetreten ist. Der Kriminalhauptkommissar hatte sich in seiner fast halbstündigen Rede mehrfach als Ermittler in Niedersachsen zu erkennen gegeben, die Gewaltenteilung im Land angezweifelt und sogar Parallelen zur Nazi-Zeit gezogen. Doch was droht dem 57-Jährigen nun unter Umständen, und was darf ein Beamter eigentlich sagen? Fachanwalt Kai Michael Dietrich schätzt die Lage für die HAZ ein.

Nach Angaben des Juristen gibt es „zwei Leitplanken“, zwischen denen sich Beamte bewegen – dabei sei es völlig unerheblich, ob es sich dabei um einen Polizisten oder andere Beamte handle. „Auf der einen Seite gibt es natürlich die Meinungsfreiheit“, sagt Dietrich. Dieses Grundrecht reiche sehr weit, vor allem bei Werturteilen. Problematisch wird es dagegen, wenn über den Dienstherren gesprochen wird. Dietrich: „Beamte haben schließlich eine besondere Nähe zum Staat und werden auch genau dafür bezahlt.“ Daher gelte grundsätzlich die Neutralitäts- und Mäßigungspflicht.

Anzeige

Seinen Job „besser weggelassen“

Und genau in diesem Punkt sieht der Anwalt das Auftreten von Michael Fritsch kritisch: Dadurch, dass sich der 57-Jährige auf der Bühne in Dortmund als Ermittler ausgegeben und das sogar mehrfach betont hatte, habe er den Bezug zur Polizei herstellt „und sogar direkt zur Polizeidirektion Hannover“. Für Außenstehende könne das somit den Eindruck erwecken, Fritsch spreche mindestens für einen Teil der Behörde. Deshalb lautet Dietrichs Einschätzung klar: „Die Aussage zum Beginn seiner Rede hätte er besser weggelassen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Die Meinungsfreiheit nehme nämlich immer mehr ab, je dichter der Beamte am Beruf ist. Übersetzt: Unter Freunden ist sehr viel erlaubt, während des Dienstes in Uniform hätte wahrscheinlich bereits der Aufruf Fritschs an seine Kollegen, seinem Beispiel zu folgen, „unter Umständen direkt einen disziplinarrechtlichen Verstoß dargestellt“. Es ist laut Dietrich immer der Gesamtkontext entscheidend. Hätte der 57-Jährige seinen Beruf verschwiegen, wäre vermutlich alles in Ordnung gewesen.

Der Anwalt geht sogar davon aus, dass Fritsch bewusst handelte: „Er hat schließlich gleich zu Beginn seiner Rede schon gemutmaßt, dass der Auftritt Konsequenzen für ihn haben könnte.“

Alles eigentlich durch Meinungsfreiheit gedeckt

Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch hat am Sonntag vor 2800 Menschen auf einer Demo von Corona-Leugnern gesprochen. Quelle: David Peters

Selbst der Vergleich mit der NS-Zeit und der Hinweis, dass die Sicherheitskräfte sich „schon einmal bedingungslosem Gehorsam unterworfen“ hätten, wäre durch die Meinungsfreiheit gedeckt gewesen – für eine Privatperson. Auch die Zweifel an der Gewaltenteilung oder die Bezeichnung der Medien und Politiker als Lügner seien in Ordnung, „wenn auch inhaltlich nicht nachvollziehbar“, sagt Dietrich. Anders wäre es gewesen, wenn der Hauptkommissar zu irgendwelchen Aktionen aufgerufen hätte – was Fritsch aber zu keinem Zeitpunkt tat.

Im Gesamtkontext habe die Polizeidirektion keine andere Möglichkeit gehabt, als den 57-Jährigen sofort zu suspendieren. Nicht zuletzt gehe es um das Ansehen der Behörde, die zeigen müsse, dass ihre Beamten „auf dem Boden der Verfassung stehen“. Natürlich sei auch denkbar, dass die Leitung den Polizisten zusätzlich aus der Schusslinie nehmen wollte. Dietrich geht zudem davon aus, dass es für den Polizisten „sicher nicht mit einem einfachen Verweis getan sein wird“. Auch etwaige vorherige Ausrutscher spielten eine Rolle. Allerdings seien solche Vorfälle „immer als Einzelfall zu betrachten, und die Behörde hat einen Spielraum“.

Hoher Rang gleich Vorbildfunktion

Berücksichtigt werden müsse auch, wer da auf der Bühne stehe – ein blutjunger Polizist oder ein gestandener Beamter. Dietrich: „Das kann in der Bewertung einen Unterschied machen.“ Zum einen könnte der Berufsstarter einfacher entlassen werden, der andere sich laut Dietrich möglicherweise über Jahrzehnte „bewährt und als loyal gezeigt haben“. Andererseits habe ein Kriminalhauptkommissar aufgrund seines hohen Rangs eine Art Vorbildfunktion.

Von Peer Hellerling