Für Margot Rasch rückt ein Traum näher. Die 37-Jährige wird in einigen Monaten im Führerstand einer S-Bahn sitzen und für ihren neuen Arbeitgeber einen Zug mit zahlreichen Passagieren steuern. Rasch gehört zur ersten Gruppe von Neueinsteigern, die die Transdev zu Lokführern ausbilden lässt. Das Unternehmen übernimmt im Juni 2022 den Betrieb der S-Bahn Hannover. Bis dahin braucht die Transdev 230 Lokführer. Und die sind auf dem angespannten Arbeitsmarkt nicht leicht zu finden.

Deshalb sitzt Rasch nun, rosa Fingernägel und lange rote Haare, mit zwölf neuen Kollegen in einem Schulungsraum direkt neben dem Bahnhof Wunstorf. In knapp zehn Monaten sollen die 13 Männer und Frauen alles lernen, was sie für die Arbeit im Führerstand brauchen. Signale, Weichen, Fahrzeugtechnik. Ist der Zug einsatzbereit? Und was, wenn es eine Störung gibt?

Rasch wollte schon als Kind Lokführerin werden

Margot Rasch und ihre Kollegen werden auch an einem Fahrsimulator trainiert. Quelle: Navid Bookani

„Natürlich kommt jetzt einiges auf uns Kollegen zu. Da müssen wir uns reinknien, wir haben später halt einen Haufen Verantwortung“, meint Margot Rasch. Die Österreicherin hatte schon als Kind den Wunsch, Lokführerin zu werden. Sie schwärmt von der Größe und Stärke der Maschinen. „Mich fasziniert alles, was fährt und fliegt.“ LKW-Führerschein und Flugschein hat Rasch vor etlichen Jahren gemacht. Sie arbeitete im Sicherheitsdienst am Flughafen Wien, als Kraftfahrerin beim österreichischen Bundesheer. Zuletzt hatte die junge Frau als Matrosin auf einem Tankschiff in der Binnenschifffahrt angeheuert.

Die Lokführer-Azubis sind 24 bis 55 Jahre alt

Manche im Kurs blicken auf ähnlich abwechslungsreiche Lebensläufe zurück. Die Jüngste ist 24, der Älteste, Sven Thomsen, erlernt mit 55 Jahren nun seinen vierten Beruf. Kfz-Mechaniker, Chemikant und Kraftfahrer ist er bereits. Einige der angehenden Lokführer haben lange nicht mehr in einem Schulungsraum gesessen, so wie Oktay Bayram, dessen Lehre zum Großhandelskaufmann 25 Jahre zurückliegt.

Die Railconcept GmbH, die die Schulung anbietet, verknüpft deshalb praktisches und theoretisches Lernen. „Wir gewöhnen Sie ans Lernen“, verspricht Firmenchef Ronald Schmidt. Die Gruppe wird dafür auch auf dem Bahngelände in Wunstorf unterwegs sein. Dennoch muss alles konzentriert ablaufen. Bis September stehen mehrere Prüfungen an.

Von 140 Bewerbern blieben 25 übrig

„Wir möchten alle durch diese Prüfungen bekommen“, versichert Dana Bohne, Personalleiterin der Transdev Hannover GmbH. Das verwundert nicht, denn die Suche nach geeigneten Mitarbeitern ist kein Selbstläufer. Nach dem ersten Infotag im November in einem Hotel in Hannover hatten sich 140 Bewerber registrieren lassen. Doch der Kandidatenkreis wurde schnell kleiner. Manche Bewerber zogen ihre Anmeldung zurück, andere scheiterten bereits am einstündigen Einstellungstest, bei dem Allgemeinwissen, Deutsch, Mathematik auf Hauptschulniveau, Rechtschreibung und technisches Verständnis gefragt waren.

Transdev plant bereits für 18 Kurse

Aus der ersten Bewerberrunde gingen 25 neue Mitarbeiter hervor, die nun die ersten Schulungen besuchen. Die Transdev will jedoch fast jeden Monat mit weiteren Ausbildungslehrgängen starten, 18 Kurse sind insgesamt geplant. Zur Rekrutierung laufen deshalb weitere Bewerbertage an verschiedenen Orten innerhalb des S-Bahn-Netzes.

„Es ist cool, dass wir in der Ausbildung schon Geld bekommen“, urteilt Margot Rasch. 2050 Euro brutto erhalten die neuen Mitarbeiter während der Schulung. Sobald die Weiterbildung abgeschlossen ist, gibt es das reguläre Gehalt von 3000 Euro plus Zulagen. Auch das motiviert Rasch. Sie hat das Beispiel einer Freundin vor Augen, die als Friseurin beschäftigt ist. „In solchen Berufen arbeiten Frauen sich die Hacken wund und kriegen nichts.“

