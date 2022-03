So bringt ein Start-up aus Hannover Hundefreunde zusammen

Hannover

Wenn Rebecca Pletschmüllers über ihr „Rudel“ spricht, dann funkeln ihre Augen. Die temperamentvolle 38-jährige Wahlhannoveranerin ist hauptberuflich Reiseverkehrskauffrau und hat sich, als sie 2020 coronabedingt in Kurzarbeit geschickt wurde, einen Traum erfüllt: Berufsbegleitend absolvierte sie ein Fernstudium zur Hundetourismusmanagerin und gründete im März 2021 ihr Startup DeinHannoverRudel. Seitdem bietet sie in Kombination an, was es vorher nur einzeln gab: sogenannte Social Walks für Hunde – sonst im Portfolio der Hundeschulen zu finden – und kulinarische Events für Menschen. Das Besondere ist, dass die Hunde selbst dann dabei sein können, wenn gekocht oder Wein verkostet wird.

Entspannter Spaziergang durch die Feldmark

Wie gut das Konzept aufgeht, wurde am 12. März deutlich, als DeinHannoverRudel in die Saison 2022 startete. Fast genau ein Jahr nach der Anmeldung des Gewerbes stand ein „Gin-Walk“ auf dem Programm. Treffpunkt für die neun Hunde und ihre Besitzer war der Endhaltepunkt der Stadtbahnlinie 3 in Altwarmbüchen. Von dort aus führte eine Wanderung durch die Feldmark. Die Hunde nutzen den Spaziergang zum ausgiebigen Toben, die Menschen für einen entspannten Schnack – manche sind bereits Stammgäste, andere waren zum ersten Mal dabei, ins Gespräch kam irgendwie jeder mit jedem. Auch die Vierbeiner gingen auffällig entspannt miteinander um, denn die Tour verlief abseits der Straßen und viele Hunde konnten deshalb ohne Leine laufen.

Immer mit dabei: „Rudelführerin“ Rebecca Pletschmüllers und ihre Dackelmixhündin Lucy Quelle: Janina Sohns

Nach gut zwei Stunden erreichte die Gruppe die Gin-Manufaktur Rossgoschen. Dort fand unter der fachkundigen Anleitung von Werkstudentin Maike ein professionelles Gin-Tasting statt, außerdem konnten die Gäste die Destille besichtigen und mehr über den Herstellungsprozess erfahren. Und während die Menschen die verschiedenen Gewürze der Ginsorten herauszuschmecken versuchten, und sich zwischendurch mit einer vorher in einem Großbuchholzer Restaurant bestellten Bowl stärkten, feierten die Hunde ihre eigene Party: Sie schlossen neue Freundschaften, teilten Leckerlis, Wassernäpfe und Kuscheldecken miteinander und genossen es sichtlich, Teil eines so großen Rudels zu sein.

Gemeinsames Fressen für das Rudel im Verkostungsraum. Quelle: Juliane Moghimi

„Als ich DeinHannoverRudel gegründet habe“, erzählt Rebecca Pletschmüllers, „wollte ich die Menschen wieder zusammenbringen, ihnen eine Gelegenheit geben, das Schöne im Leben zu sehen und zu genießen.“ Eingeladen sind auch Hundeliebhaber, die kein eigenes Tier haben. Immerhin acht Touren fanden 2021 statt, dieses Jahr werden es sicher noch einige mehr, obwohl die Gründerin demnächst wieder Vollzeit im Reisebüro arbeiten will. Das große Geld wird sie mit ihrem HannoverRudel wohl nicht machen, aber das steht ohnehin nicht im Vordergrund. Zwar ist sie seit diesem Jahr keine Kleinunternehmerin mehr, aber die Gewinnmarge bleibt eher bescheiden. „Ich nehme keine Provision von den Gastronomen. Wir verhandeln im Vorfeld den Preis für das Leistungspaket für die Teilnehmer, mein Gewinn ergibt sich nur aus dem Teil des Tourenpreises, den ich zusätzlich für meine eigene Leistung ansetze.“

DeinHannoverRudel beim „Gin-Walk“ im März 2022 Quelle: Janina Sohns

Viel Freude bereitet Rebecca Pletschmüllers die Vernetzung mit regionalen Unternehmen, die inzwischen auch von sich aus auf sie zukommen – das Konzept spricht sich langsam herum. Für die kommenden Monate sind unter anderem eine Weinverkostung, eine Fototour im Harz, eine Deisterwanderung mit Einkehr und ein Besuch in einer Kaffeerösterei geplant. Politisch engagiert sich DeinHannoverRudel bereits am kommenden Sonntag: Dann startet um 11 Uhr auf der Hoppenstedtwiese in Hannovers Südstadt ein „Charity-Walk“ zugunsten von Menschen und Hunden in der Ukraine. Anmeldungen sind noch möglich unter info@deinhannoverrudel.de.

