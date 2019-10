Hannover

Thomas und Dietlind Mandrisch aus Hemmingen zählen mit ihren achtjährigen Söhnen Jann und Claas zu den ersten Besuchern der Lego-Schau „Bricks it!“, die am Wochenende ihre Hannover-Premiere im Stadtteilzentrum Weiße Rose am Mühlenfelder Markt erlebt. „Wir sind alle Lego-Fans, das haben die Kinder von uns übernommen“, sagt Dietlind Mandrisch. Jann baut am liebsten Fantasiegebilde ohne formelle Anleitung, Claas lieber Rennboote und Autos.

Schätze aus dem Verborgenen

„ Lego ist etwas für Kinder und Erwachsene“, sagt Larysa Pratatev vom Fachgeschäft „Bunte Steine“ aus Hildesheim, das die Schau organisiert hat. „Wir haben uns gedacht: Viele Menschen bauen tolle Sachen, die dann aber nirgendwo zu sehen sind. Das wollen wir ändern“, sagt sie.

Entstanden ist so in Mühlenberg eine Klötzchen-Welt mit 1000 Quadratmeter Fläche, in der Landschaften, Bauten, Fantasiewelten, Hannover-Motive und vieles mehr zu sehen sind. Dazu gibt es Spieltische, eine Fotobox, eine Schatzsuche, eine Lego-Börse und einen Teilemarkt.

60.000 Teile für eine Kathedrale

Letzteres hat einen Grund, den Lukas Weiler erklären kann. Er ist Erbauer einer gotischen Kathedrale, mehr als zwei Meter hoch. Stand jetzt hat er ein Jahr dafür gebraucht und rund 60.000 Teile verbaut. „Die meiste Zeit geht für das Besorgen spezieller Steine drauf“, berichtet Weiler. Er wird weiter fahnden, denn zu den fertigen Türmen soll auch noch ein Kirchenschiff kommen.

Noch nicht fertig sind auch die beiden zwölfjährigen Freunde Armin Bennit und Luca Grahn, die eine der vielen Landschaften zur Ausstellung beigesteuert haben – in diesem Fall die bewaldete Mondlandschaft Endor aus der Star-Wars-Saga. Je länger man hinschaut, desto mehr Details erkennt man; nicht nur Raumschiffe, eine Burg und größere Bäume. „Hier sind die Bewohner, die Ewoks“, sagt Grahn und zeigt ins Lego-Dickicht.

Ein anerkannter Lego-Botschafter

Welchen Stellenwert die Steine mit den Noppen und ihr Zubehör haben, verdeutlicht Tim Kratzsch vom Geschäft „Steinchenbrüder“ in Linden. Er trägt den Titel anerkannter Lego-Botschafter und ist beim Fan-Club „ Lego User Group Connected“ mit dabei. Dessen Mitglieder sind Gäste der Ausstellung und haben viele Exponate beigesteuert. Darunter sind dann auch Motive mit Wiedererkennungswert für Besucher aus Hannover – die Busstopps etwa, die Waterloosäule oder das Ernst-August-Reiterdenkmal. „Ein schwarzes Pferd aufzutreiben, das war schwierig“, sagt Erbauer Markus Seidel.

Die Ausstellung „Bricks it“ im Stadtteilzentrum Weiße Rose am Mühlenberger Markt in Hannover ist auch noch am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person; eine Familienkarte ist für 13 Euro zu haben.

Von Bernd Haase