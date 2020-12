Hannover

Unter den Baustellen der Deutschen Bahn in Niedersachsen zählt diejenige in Sarstedt zu den größeren. Seit März entsteht für Kosten in zweistelliger Millionenhöhe ein Trog, also eine Gleisunterführung für die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Sie soll Mitte 2022 abgeschlossen sein und dann den derzeitigen Bahnübergang ersetzen. Der hat Schranken, die wegen des starken Bahnverkehrs auf der Strecke häufig geschlossen werden müssen und vor denen sich dann die Autos stauen. Zu denen, die das Sagen auf der Baustelle haben, gehört eine Frau: die Bauingenieurin Daria Völlinger.

Bahn hat Bedarf an Ingenieurinnen

Frauen sind nach Völlingers Einschätzung in den Ingenieurberufen nicht mehr die absoluten Exotinnen, die sie einst waren. Dennoch: „Ich habe in der Regel mit Männern zu tun“, sagt die 29-Jährige. Die Bahn arbeitet gerade daran, dass sich das ändert. Sie will den Frauenanteil im Unternehmen insgesamt erhöhen, speziell aber auch in den Ingenieurberufen.

Anzeige

Daria Völlinger hat ihr Abitur an der Bismarckschule in Hannover bestanden und dann zunächst ein Auge auf die Juristerei geworfen. Hochschul-Informationstage waren es dann, die sie umdenken ließen. „Es war eine recht spontane Entscheidung. Ich fand die Aussicht spannend, dass man sieht, woran man arbeitet“, sagt sie.

Erst Studium, dann Zusatzausbildung

Die Hannoveranerin schrieb sich 2011 zum Studium im Bereich Bau- und Umweltingenieurswesen an der Leibniz Universität ein und schloss mit einem Master im Zweig konstruktiver Ingenieurbau ab. Laienhaft gesagt: Sie weiß, wie man Bauwerke so dimensioniert, berechnet und ausführt, dass sie später nicht zusammenkrachen. 2018 begann sie bei der Bahn und hat gerade eine Zusatzausbildung zur Bahnüberwacherin erfolgreich beendet.

Bei dem Schienenkonzern hatte Völlinger am Anfang eine Mentorin, also eine erfahrene Kollegin, der sie über die Schulter schaute. Eingestiegen ist sie bei der im Frühjahr 2020 nach zweijähriger Dauer beendeten Sanierung der Eisenbahnbrücke Königstraße im Bereich des Hauptbahnhofs ihrer Heimatstadt, einem der größten Bauprojekte der Bahn in Hannover der jüngeren Vergangenheit. „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich daran vorbei laufe“, sagt sie.

Daria Völlinger hat im Blick, dass auf der Baustelle alles nach Plan läuft. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als Bauüberwacherin in Sarstedt kontrolliert die Ingenieurin nun, ob die Unternehmen am Trog gemäß der Pläne arbeiten – unter anderem, was die stählerne Bewehrung in den Betonteilen angeht. Sie nimmt einzelne Bauabschnitte ab, koordiniert Abstimmungsprozesse zwischen den beteiligten Firmen. Und nicht zuletzt muss sie auch ein Auge auf den Bahnbetrieb haben, zum Beispiel, was kurzfristige Gleissperrungen angeht oder die Freigabe.

Eine Frage der Hackordnung – oder nicht

Völlinger sitzt also viel in Besprechungsrunden und kann dort beobachten, wie sich Männer gegenüber einer jungen Frau Ingenieurin verhalten. „Männern geht es öfter darum, zunächst eine Rangordnung festzulegen. Das machen Frauen eher nicht“, sagt sie. Auffällig sei auch, dass jüngere Männer aufgeschlossener gegenüber Ingenieurinnen seien als diejenigen aus der Altersklasse über 50. Wenn es hakt, komme man mit einer Mischung aus Freundlichkeit und Bestimmtheit am Besten weiter.

Kürzlich habe ihr ein Polier gesagt, sie tue dem Baustellenklima gut, berichtet Völlinger. Das hat sie gefreut und in dem bestärkt, was sie sowieso denkt: „Frauen sollten ihre Scheu vor Ingenieurberufen im Bauwesen ablegen. Sie können das mindestens so gut wie Männer.“ Ihr Ziel ist es, einmal komplexere Projekte zu übernehmen, in der Preisklasse der Königstraßen-Brücke etwa. Könnte klappen, denn angesichts des Sanierungsbedarfs im deutschen Schienennetz und speziell bei den Bahnbrücken herrscht daran kein Mangel.

Nächstes Ziel sind 30 Prozent Frauenanteil Derzeit registriert die Deutsche Bahn unter ihren 214.000 Beschäftigten in Deutschland rund 49.000 Frauen; das entspricht einem Anteil von 23 Prozent. Nächste Zielgröße ist es, diese Quote bis 2024 auf 30 Prozent zu steigern. Das gilt auch für Führungspositionen. „Ein hoher Frauenanteil ist nicht nur aus Gründen der Gleichberechtigung geboten, sondern zahlt sich auch als Wettbewerbsvorteil aus“, betont Dagmar Kaiser, Leiterin der Konzernkommunikation für Personal und Recht. Das Unternehmen könne es sich nicht leisten, das Potenzial von 50 Prozent der Bevölkerung zu verschenken. Die Bahn hat einiges an Maßnahmen auf die Beine gestellt – Kooperationen mit Schulen und Hochschulen etwa, gezielte Ansprache von Bewerberinnen, Mentoringprogramme und flexible Beschäftigungsmöglichkeiten zählen etwa dazu. Unter den 225 neuen Beschäftigten, die die Bahn zum 30. November in Niedersachsen eingestellt hat, befinden sich 65 Frauen.

Von Bernd Haase