Die Bundesregierung und die Länder hatten sich eigentlich darauf geeinigt, dass es auch in diesem Jahr wieder ein bundesweites Böllerverbot an Silvester und Neujahr geben soll. Niedersachsens Landesregierung hat allerdings am Freitag bekannt gegeben, sich nicht diesem pauschalen bundesweiten Verbot des Verkaufs von Böllern und Feuerwerk zu Silvester anzuschließen. Stattdessen überlässt das Land die Entscheidung darüber den niedersächsischen Kommunen. Das stößt bei HAZ-Leserinnen und -lesern auf Unverständnis. So gibt es die Kritik, dass die Kommunen nun gezwungen seien, „ein aufwendiges Konzept von Verbotszonen umzusetzen“. Auch wird darauf verwiesen, dass Silvesterfeuerwerk allgemein sehr gefährlich sei sowie viel Müll und Feinstaub produziert.

HAZ-Leser Georg Weil aus Hannover: „Keinen Sonderweg einschlagen“

Kein niedersächsischer Sonderweg! „Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester soll bundesweit verboten werden“, berichten die Medien. Das habe die Bund-Länder-Konferenz so beschlossen. Diese ungenaue Formulierung könnte den falschen Eindruck erwecken, dass es im restlichen Jahr erlaubt sei, Böller und Feuerwerksraketen zu kaufen.

Das ist natürlich nicht der Fall, denn diese Produkte sind Sprengstoffe, die unter das Sprengstoffgesetz fallen und deren freier Verkauf ganzjährig verboten ist. Was die meisten Länder jetzt machen: Die Sondererlaubnis an wenigen Tagen im Jahr, die gefährlichen Böller und Raketen in vielen Geschäften anzubieten, wird ausgesetzt.

Bedauerlicherweise will Niedersachsen weiterhin an der Sonderverkaufserlaubnis für die gefährlichen Sprengstoffprodukte an Silvester festhalten. Damit sind die Kommunen gezwungen, ein aufwendiges Konzept von Verbotszonen zu erarbeiten und umzusetzen, um der Pandemielage gerecht zu werden, um Ansteckungen zu verhindern und möglichst viele Feuerwerksunfälle zu vermeiden und die Krankenhäuser zu entlasten.

Kurzfristig sollte Niedersachsen sich den anderen Bundesländern anschließen und für Böller- und Raketenverkauf dieses Silvester keine Sondererlaubnis erteilen und daran auch langfristig in den nächsten Jahren festhalten. Silvesterfeuerwerk ist auch ohne Corona gefährlich und verschmutzt unnötig die Umwelt. Georg Weil, Hannover

HAZ-Leserin Birgit Mares aus Hannover: „Verletzungsgefahr ist hoch“

Ich finde es verheerend, dass Niedersachsen sich dem bundesweiten Verbot von Böllerverkauf nicht anschließt. Sollen sich die Böllerfans aus anderen Bundesländern bei uns mit Material eindecken? Das Virus wird sich freuen, wenn die Menschen Silvester eng zusammenstehen und eventuell verletzungsbedingt in Krankenhäuser eingewiesen werden müssen. Auch die Umwelt freut sich auf Feinstaub. Hat sich Herr Althusmann von Lobbyisten überreden lassen? Birgit Mares, Hannover

HAZ-Leser Ewald Rothkegel aus Lehrte: „Nach sauberen Alternativen suchen“

Es ist zu lesen, dass die Stadt Hannover wieder ein Feuerwerksverbot für die Innenstadt vorbereitet. Warum eigentlich nur für die Innenstadt? Ist es nicht an der Zeit, mutige Entscheidungen zu treffen und die Böllerei für den gesamten öffentlichen Raum zu untersagen? Hat sich nicht 2019 der damalige Oberbürgermeisterkandidat Belit Onay im Wahlkampf dafür offen gezeigt? Er wäre heute in bester Gesellschaft, denn in einem Bündnis für ein Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel haben sich Umweltorganisationen, die Gewerkschaft der Polizei und Ärzte kürzlich zusammengeschlossen. Im Übrigen ist Umfragen zu entnehmen, dass knapp zwei Drittel der Bundesbürger dafür sind, das Silvesterfeuerwerk wegen der Corona-Krise zu verbieten.

Und bei vielen wächst die Kritik an der Schwarzpulverböllerei, für die die Bundesbürger in der Silvesternacht 100 bis 150 Millionen Euro aufwenden und die bundesweit rund 4500 Tonnen Feinstaub verursacht. Darüber hinaus kommt es jedes Jahr durch falsches Hantieren zu schweren Unfällen, die in zurzeit überlasteten Krankenhäusern behandelt werden müssen. Es ist mit Bränden zu rechnen, es bleiben Berge von Müll zurück. Die Böllerei belastet die Tierwelt.

Und warum eigentlich sollen sich unbescholtene Bürger jedes Jahr wieder Böller vor die Haustür werfen lassen und das mit der Begründung hinnehmen, es sei nun mal Spaß, ein alter Silvesterbrauch? Bräuche ändern sich. Das haben andere längst erkannt. Manche Städte und Gemeinden haben umfassende Feuerwerksverbote erlassen.

Man könnte nach intelligenten und sauberen Alternativen suchen. Wie wäre es mit emotionsgeladener Musik unterfütterten Licht- und Lasershows? In anderen Städten ist das möglich.Ewald Rothkegel, Lehrte

