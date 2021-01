Hannover

Erst die unvollständigen Adresslisten der Deutschen Post, und dann auch noch das: Das Hinweisschreiben zur bevorstehenden Corona-Impfung für Risikopatienten ist an zahlreiche bereits Verstorbene aus Hannover und der Region verschickt worden. Andere wiederum fühlen sich im Stich gelassen – weil sie bislang gar keine Informationen erhalten haben. Das sorgt für Frust und Verwunderung – auch bei HAZ-Lesern.

Leser Dr. Bernd Brandes aus Hannover : „Total überfordert“

Ich habe am 20. Januar eine Einladung zur Covid-Impfung für meine Mutter von der niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung per Post bekommen. Meine Mutter ist vor fünf Jahren verstorben. Sind wir in diesem Staat nicht in der Lage, nur lebende Personen anzuschreiben? Ich befürchte, dass die Kanzlerin und sämtliche Minister und Ministerinnen mit der jetzigen Situation total überfordert sind. Dr. Bernd Brandes, Hannover

Manfred Wolff aus Hannover : „Keine Diskussion über Datenschutz “

Warum bezahlt der Staat aus Steuergeldern private Dienstleister für Informationen, die bei staatlichen Stellen besser vorhanden sind? Bei den Wahlämtern sollten die Informationen vorhanden sein, schließlich werden zu jeder Wahl an alle Personen über 18 Jahre die Wahlunterlagen verschickt. Es sollte also sehr einfach sein, Menschen über 80 Jahre, 70 Jahre und so weiter über die Daten der Wahlämter anzuschreiben. Jetzt bitte keine Datenschutzdiskussion: Name, Geburtsdatum, Geburtsort und der Wohnort eines Menschen sind allgemeine personenbezogene Daten und unterliegen keiner besonderen Schutzwürdigkeit. Allerdings müssen noch Personen, die kein Wahlrecht haben, gesondert herausgefunden werden.

Schwieriger ist das Anschreiben der Menschen aus Risikogruppen. Dort sollten bei den Krankenkassen die notwendigen Informationen vorliegen. Da diese Pandemie nun nicht erst seit der Lieferung von Impfstoff vorliegt, frage ich: Warum hat man sich keine Gedanken gemacht, wie die Informationen der Krankenkassen nutzbar gemacht werden könnten? Vielleicht ist eine Entbindung der Krankenkassen für die Nutzung der Daten durch die Versicherten für diesen Zweck möglich? Manfred Wolff, Hannover

Marlies Krysteck aus Seelze : Die Lebenden vergessen?

Es stellt sich doch jetzt die Frage: Wenn Tote angeschrieben werden – hat man dann die Lebenden vergessen? Marlies Krysteck, Seelze

Werner Behnsen aus Hannover : „Zu viel, zu schlecht?“

Es wird viel zu viel und zu schlecht über die Organisation der Corona-Impfung und das Mitteilungsverfahren berichtet. Wie versprochen sind in der genannten Woche die ersten Mitteilungen verschickt worden: In meinem Bekannten- und Freundeskreis der über 80-Jährigen hat als Erster jemand seine Mitteilung erhalten, der vor drei Jahren verstorben ist ... Werner Behnsen, Hannover

Dr. Heinz Stephan aus Ronnenberg : „Aktuelle Meldedaten nutzen“

Auch bei mir ist ein Anschreiben an meine Mutter eingegangen, die bereits vor mehr als 25 Jahren verstorben ist. Ich verstehe nicht, warum man nicht die aktuellen Meldedaten der Einwohnerämter benutzt. Das hat doch mit Datenschutz nichts zu tun. Dr. Heinz Stephan, Ronnenberg

Hans-Ulrich Goos aus Hemmingen : Uralte Datenbasis

Am 19. Januar fanden wir ein an meinen Vater adressiertes Schreiben in unserem Postkasten. Die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung teilte Senioren ab 80 Jahren mit, dass sie in Kürze einen Termin zur häuslichen Impfung gegen Covid-19 vereinbaren können. Grundsätzlich gut gedacht, aber bezogen auf meinen Vater schlecht gemacht: Er ist bereits 2014 verstorben.

Wir fragen uns nun, auf welcher uralten Datenbasis diese Dienstleistung der Deutschen Post Direkt geschieht und ärgern uns, dass solche peinlichen Fehlleistungen auch noch aus Steuermitteln vergütet werden. Hier hätte man sich aus verlässlichem Datenbestand bedienen können, beispielsweise aus Einwohnermeldedaten oder denen des Finanzamtes. Wir warten gespannt ab und sehen nun einem möglichen weiteren Infobrief des Ministeriums an meine Mutter (gestorben 2016) entgegen.

Darüber hinaus wird auch noch Verwaltungsdoppelaufwand betrieben, denn die Stadt Hemmingen wird ebenfalls die Senioren ab 80 in der kommenden Woche schriftlich informieren. Diese Kosten belasten allerdings einen anderen öffentlichen Finanztopf. Aber das merkt doch keiner! Hans-Ulrich Goos, Hemmingen

Sabine Scherer , Hannover : „Amtshilfe anfordern“

Das Sozialministerium darf also aufgrund einer Ausführungsverordnung nicht auf die Daten der Einwohnermeldeämter zurückgreifen? Habe ich das wirklich richtig verstanden? Wäre nicht Zeit genug gewesen, diese Ausführungsverordnung zu ändern? Wie kommen eigentlich die Wahlbenachrichtigungen zu den Bürgern? Da funktioniert die Benachrichtigung doch ... Hat man im Sozialministerium schon mal etwas von Amtshilfe gehört? Hätte man vielleicht auch anfordern können. Und dann versucht man noch, über Vornamen Rückschlüsse auf das Alter der Empfänger zu ziehen. Das ist schlimmer als im Kasperletheater.

Jetzt warten also die Kommunen auf die Mustervorlage des Briefs. Wie viele Kommunen gibt es in Niedersachsen? Hat das Sozialministerium schon mal eine E-Mail versandt? Oder werden die Schreiben immer noch ausgetragen? In welchem Jahrhundert lebt man eigentlich in der Verwaltung? Wenn das so weitergeht, dann haben wir das „Impfangebot“ bis zum 21. September mit Sicherheit nicht, geschweige denn, dass wir vor dem nächsten Winter geimpft sind. Sabine Scherer, Hannover

Harald Koch aus Hannover : „Vorgehen ist uneinheitlich“

Während meine gleichaltrigen Freunde in Dresden, alle älter als 80 Jahre, die erste Corona-Impfung schon hinter sich haben, diskutieren wir hier in Hannover noch über die Frage, wann die ersten Termine vereinbart werden können. Einheitliches Vorgehen und vertrauensbildende Maßnahmen sehen anders aus! Harald Koch, Hannover

