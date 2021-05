So diskutieren HAZ-Leser über #allesdichtmachen

Hannover

Zahlreiche prominente Film- und Fernsehschauspieler haben mit einer Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen für Aufsehen gesorgt. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Jan Josef Liefers und viele weitere verbreiteten kürzlich bei Instagram und auf der Videoplattform Youtube gleichzeitig ironisch gemeinte Clips mit persönlichen Statements zur Corona-Politik der Bundesregierung. HAZ-Leser diskutieren leidenschaftlich über die Aktion und die Berichterstattung der HAZ.

Leser Dr. Jörg Hellmann: Totengräber der Demokratie

Zum zentralen Vorzug einer Demokratie gehört, dass man sich ein bisschen mausig machen kann, ohne gleich eingesperrt zu werden. Das scheint sich in den meisten Medien allerdings noch nicht herumgesprochen zu haben. Aussagen von Andersdenkenden nimmt man nicht tolerant hin, sondern bläst sofort zum massiven Sturm. Dabei setzt man nicht eine eigene Meinung entgegen, sondern ächtet moralisch mit Begriffen wie „perfide“ und „zynisch“. Und ein SPD-Politiker bringt angeblich gleich Berufsverbote ins Spiel. Das können Sie von mir aus alles tun. Aber hören Sie bitte auf, sich als Verteidiger der Demokratie zu gebärden. Sie sind Totengräber der freiheitlichen Demokratie! Dr. Jörg Hellmann, Bad Salzdetfurth

Leserin Regina Steingräber: Medienkompetenz schaut anders aus

Mit großer Verwunderung habe ich den Artikel gelesen und mir die Frage gestellt: Wes Geistes Kind diese 53 Protagonistinnen und Protagonisten sein mögen? Jedenfalls weiß ich seit heute, wen und was ich im TV nicht mehr sehen oder zu welchem Stück nicht ins Theater gehen werde. Setzen, sechs! Medienkompetenz schaut anders aus. Regina Steingräber, Lehrte

Leser Joe Faß: Lesegenuss pur, volle Zustimmung

Es ist ein unglaublicher Blödsinn, den da privilegierte Schauspieler/innen produziert haben. Ihr Artikel darüber sagt alles. Lesegenuss pur. Volle Zustimmung. Ich hoffe nun auf noch mehr Aufklärung, wie es dazu kommen konnte. Was waren die Beweggründe der „Allesdichtmacher“? Hatte sie bisher für ganz vernünftig gehalten. Aber andererseits schön zu wissen, wer alles nicht auf der Privilegierten-Dichtmacher-Liste steht. Leider ahne ich, dass Lanz nun wieder ein schickes Thema hat und die Allesdichtmacher alle Talkshows vollquasseln werden. Eine erste schöne Strafe erfreute mich heute am Kiosk: die BLÖD-Zeitung schwang sich auf der Titelseite zur Verteidigung der Freiheitsrechte der Allesdichtmacher auf. Höchststrafe. Das geschieht ihnen recht. Mit satirischer Schadenfreude ... Joe Faß, Hannover

Leser Stephan Nikolaus: Wer hat die Deutungshoheit?

Danke, liebe HAZ. Danke für die klare Einordnung der Künstlerproteste #allesdichtmachen. Danke, dass ihr keinen Zweifel lasst, wie man eine solche Aktion zu bewerten hat. Die Akteure lästern, sie machen sich lustig, sie können „ihren Egoismus nicht mal kurz beiseiteschieben“. Prima gemacht, das ist Journalismus, so, wie ich ihn mir vorstelle. Wieso sollte man auch auf Seite drei und vier einer seriösen Tageszeitung unnötig differenziert berichten? Es ist doch viel wichtiger klarzustellen, wer hier die Deutungshoheit hat: die Presse!

Alle, die eine andere Meinung zur Pandemie und den richtigen Umgang damit haben als die Regierung und großen Medienhäuser, sind egoistisch, verhöhnen die Opfer und sind unsolidarisch. Die Künstler haben es eindeutig übertrieben in Sachen Demokratie. So viel Kritik und Meinungsfreiheit ist eine Zumutung für uns alle. Besonders die Medien müssen aufpassen, dass sie nicht anfangen, ihre Art der Berichterstattung zu hinterfragen.

Ich stimme Herrn Grimm absolut zu in seiner Aussage: „Auch Liefers ventiliert die uralte Mär von den gleichgeschalteten Medien, die während der Corona-Zeit nur Einseitiges angeboten hätten.“ Danke, HAZ. Hinterfragt euch nicht, bleibt auf eurem Kurs und schlagt weiterhin verbal auf alle ein, die eine andere Meinung haben. Stephan Nikolaus, Burgwedel

Leser Thomas Schenk: Ein eigenes Bild machen

Uns täte in dieser Zeit ein Stück des britischen „agree to differ“ gut. Damit können wir uns respektvoll darauf verständigen, unterschiedlicher Meinung zu sein. Dies gilt umso mehr, wenn wir nicht ausschließen, dass es sich um Kunst handelt.

Stattdessen polarisieren wir. Um einem möglichen Verdacht vorzubeugen: Ich bin nachhaltig in der evangelischen Jugend sozialisiert, die niemals dafür bekannt war, in Sympathie zu einem „rechten Rand“ zu stehen. Vielmehr haben wir gelernt, im Vertrauen auf unseren Glauben unsere Meinung streitbar zu entwickeln und zu formulieren. Dabei ist und war es niemals auszuschließen, dass Menschen, deren grundsätzliche Ausrichtung uns widerstrebt, sich in einzelnen Nuancen unserer Auffassung anschließen.

Ich möchte jeden Leser motivieren, die betreffenden Clips selbst in Ruhe anzuschauen und sich ein eigenes Bild zu machen oder sich eines Kommentars zu enthalten. Und ich würde mir von der „Hannoverschen Allgemeinen“ wünschen, in redaktionellen Beiträgen weniger normativ schreiben zu lassen und persönliche Empfindungen und Bewertungen des Autors auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Thomas Schenk, Hannover

Leser Dr. Hans Christian Hummel: Scherze mit dem Entsetzen

Die Aktivisten um das Machwerk #allesdichtmachen brauchen sich über die Wucht der Kritik nicht zu wundern, denn sie „treiben mit Entsetzen Scherz“. Zitat Jean Genet: „Das einzige Mittel, dem Entsetzen zu entgehen, besteht darin, sich dem Entsetzen zu überlassen.“ Dr. Hans Christian Hummel, Hannover

Leserin Roswitha Riemann: Nicht konstruktiv, sondern zersetzend

Es gibt einen Unterschied zwischen Satire und Zynismus, worauf Imre Grimm bereits hinweist. Diese Art von Kritik ist nicht konstruktiv, sondern zersetzend bis hin zur Verächtlichmachung. Roswitha Riemann, Hannover

Leser Clemens Kinder: Lob der Kunstfreiheit

Dieses Thema wäre Ihre Gelegenheit gewesen, das Hohelied der Kunst und freien Meinungsäußerung anzustimmen. Doch Ihr Artikel erweckt den Eindruck, als hätten Sie sich die Filme, um die es geht, nicht oder nur ausschnitthaft angesehen. Sonst hätten Sie den indignierten Kritikern an dieser Kunstaktion nicht mehr Platz eingeräumt als dem eigentlichen Inhalt.

Sehen Sie sich doch bitte die letzten noch nicht zurückgezogenen Videos genau an: Vielleicht können Sie noch einmal darüber schreiben, aber diesmal mit einem kritischen Blick auf die enorme Schelte, die diese unbestritten anerkannten Persönlichkeiten kassieren mussten. Lieber Herr Grimm, Sie sind mein Lieblingsautor bei der HAZ, und mit Freude lese ich alle Ihre Artikel. Aber in diesem einen Fall lagen Sie leider einmal daneben. Schade! Clemens Kinder, Hannover

Leser Otto Lienau: Autor leidet an Begriffsverwirrung

Der Autor zum genannten Artikel scheint an Begriffsverwirrung beziehungsweise Koordinatenverschiebung zu leiden, wenn er „Tichy‘s Einblick“ und Herrn Maaßen als rechtsaußen bezeichnet. Als Haltungsjournalist darf man offensichtlich konservativ rechts und rechtsaußen in einen Topf werfen. Schon hat man sich sein Weltbild gemalt. Mittlerweile scheint sich die HAZ, die ich seit meinem Zuzug nach Hannover vor vielen Jahren als bürgerliche Zeitung abonniert habe, auf dem Weg zur tendenziösen „taz“ oder gar zur „Leine-Prawda“ zu bewegen.Otto Lienau, Hannover

Leserin Christina Grewe: Extreme Zeiten

Sprachlos, ja fassungslos und wütend hat mich der Leitartikel des sonst von mir so geschätzten Imre Grimm gemacht. Es ist lange, sehr lange her, dass ich einen Leserbrief geschrieben habe: Es war in der Nachwendezeit, als erste Ernüchterung eintrat. Nun erlebe ich wieder eine sehr extreme Zeit, in der es auch um sehr grundsätzliche Systemfragen/Werte geht, und die viele Menschen sehr betroffen macht. Der Leitartikel ist eine Ohrfeige für die Demokratie und Meinungsfreiheit. Aus der DDR kommend, weiß ich diese sehr zu schätzen, weil die uns da eben nur vorgegaukelt wurde.

Man kann über die Art und Form der Kritik der Schauspieler sicher streiten, nicht jedoch über den Inhalt dieser. Warum setzt sich der Artikel nicht inhaltlich mit den berechtigten Kritikpunkten auseinander? Kann man von einer Zeitung nicht erwarten, dass sie zur Versachlichung beiträgt und nicht noch Stimmungsmache befeuert (etwa weil es in den sozialen Medien so heiß hergeht)? Christina Grewe, Hannover

Leser Klaus-Dieter Wippler: Danke für den Mut

Ich danke den Verfasserinnen und Verfassern der Aktion für den Mut, ihr Anliegen zu veröffentlichen. Mittlerweile gehört nach einem Jahr Corona Mut dazu, kritische Positionen zu äußern. Klaus-Dieter Wippler, Hannover

Leser Klaus Fesche: Pauschal ins Abseits gerückt

Man kann sicher darüber streiten, ob jeder Beitrag der Aktion gelungen ist. Aber es bestürzt zu sehen, wie von der Warte eines Kulturjournalisten, der seit über einem Jahr kein bisschen in seinen Ausdrucksmöglichkeiten beschränkt ist, diejenigen pauschal ins Abseits gerückt werden, die gewiss nicht „egoistisch“ auf die desolate Lage des größten Teils der Kulturbranche aufmerksam machen. Es gibt leider seit einem Jahr ein ebenso verbreitetes wie erfolgreiches Bemühen, jegliche Kritik an der oft nicht evidenten Corona-Politik von Bund- und Länderregierungen im Keim zu ersticken, indem man sie entweder als von Rechten oder Spinnern kommend darstellt oder behauptet, sie würde jenen nützlich sein. Dass aber die „Meinungsdiktatur“ eine bloße „Wahnvorstellung“ sei, widerlegt der Autor mit seinem Artikel selbst; auch der eilige Rückzug einiger Mitwirkender an der Aktion legt anderes nahe. Klaus Fesche, Hannover

