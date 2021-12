Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gekippt. Führende Rechtswissenschaftler kritisieren den Beschluss als anmaßend. Die Richter nähmen für sich eine Expertise in Anspruch, die sie gar nicht hätten. Auch die Landesregierung hat sich kritisch geäußert – natürlich versteckt zwischen diplomatischen Formulierungen, wonach man den Richterspruch natürlich akzeptiere. Inzwischen hat es allerdings eine Umstrukturierung im OVG gegeben. Für Gesundheitsthemen und damit auch für Klagen gegen die Corona-Verordnungen de Landes, ist ein neu geschaffener 14. Senat mit einer neuen Richterin und neuen Richtern zuständig. Eine Sprecherin betonte, dass der Senatswechsel in keinem Zusammenhang damit stehe. „Das war schon seit Monaten geplant“, sagte die Sprecherin.

Die Leserinnen und Leser der HAZ haben die Entwicklungen in der vergangenen Tagen lebhaft diskutiert und teils mit Kritik am OVG nicht gespart. Hier eine Auswahl der Zuschriften in Auszügen.

HAZ-Leser Bernd Schmidt aus Hannover: „An Lebensfremdheit nicht zu überbieten“

Mit zwei aktuellen Urteilen setzt das Oberverwaltungsgericht Lüneburg seinen Widerstand gegen eine wirksame Bekämpfung der Pandemie fort. Nach seinem Urteil vom 10. Dezember dürfen Ungeimpfte wieder für körpernahe Dienstleistungen zugelassen werden. Das ist unverständlich, wenn nicht skandalös. Das Gericht negiert, welchem Infektionsrisiko sich etwa Friseure und Kosmetikerinnen bei der Behandlung Ungeimpfter aussetzen. Sein Hinweis, die Hygieneregeln müssten eingehalten werden, ist an Lebensfremdheit nicht zu überbieten. Wie sollen bei derartigen Behandlungen die Abstandspflicht und bei der Kosmetik die Maskenpflicht eingehalten werden? Zudem besteht nicht nur eine Infektionsgefahr für die Behandler, sondern auch eine Weitergabe an spätere Kundschaft.

In der Begründung heißt es, schließlich sei die Inzidenzzahl nicht exorbitant hoch. Angesichts dieser Realitätsverweigerung des Gerichts stockt einem der Atem. Die Inzidenzen in Deutschland und auch in Niedersachsen und die Zahl der täglichen Corona-Toten sind bei keiner Welle so hoch gewesen wie aktuell. Um seine Uneinsichtigkeit zu unterstreichen, hat das Gericht jetzt auch noch die 2G-Regelung im Einzelhandel gekippt. Eine solche Rechtsprechung ist ein Schlag ins Gesicht der Ärzte und Pflegekräfte auf den Intensivstationen. Hat das OVG nicht mitbekommen, welche Gefahr Wissenschaft und Politik durch die neuen Mutanten sehen und dass sie zur Verhinderung katastrophaler Zustände unbedingt „vor die Welle“ kommen wollen? Das OVG hat nicht verstanden, dass präventiv und nicht nur reaktiv gehandelt werden muss. Eine vorausschauende Perspektive scheint diesem Gericht völlig abzugehen. Angesichts dessen, was sich in unseren Nachbarländern entwickelt und auch uns droht, stellt dieses Gericht eine Gefahr für die Allgemeinheit dar.

HAZ-Leser Werner Behnsen aus Hannover: „Kein Gefallen für den Einzelhandel“

Ob sich der Einzelhandel mit dem Gerichtsurteil wirklich einen Gefallen getan hat? Unter 2G waren die Geschäfte voll von Geimpften, weil sie sich in einem geschützten Bereich wähnten. Jetzt, wo man wieder Gefahr läuft, sich an Ungeimpften zu infizieren, überlegt man es sich dreimal, in ein Geschäft zu gehen.

HAZ-Leserin Christine Schmidt aus Isernhagen: „Schutzbedürfnis nicht berücksichtigt“

Die Entscheidung des OVG stößt nicht nur bei mir auf völliges Unverständnis. Scheinbar erkennt das Gericht nicht, dass es auch darum geht, die Mobilität insgesamt und besonders zu schützender Ungeimpfter zu reduzieren. Es hätte nun wirklich jede und jeder Erwachsene Gelegenheit, sich und andere durch eine Impfung zu schützen. Das Gericht berücksichtigt nicht angemessen dieses Schutzbedürfnis. Im Gegenteil, es besteht berechtigte Sorge eines Einkaufstourismus von Menschen aus anderen Bundesländern, in denen die 2G-Regel (noch) gilt.

Außerdem regt es mit der Entscheidung andere Institutionen geradezu an, Regeln des Landes, die sich im Übrigen in das allgemeine Corona-Regelwerk des Bundes einfügen, durch eine weitere gerichtliche Entscheidung zu kippen. Da mühen sich Verantwortliche, alles zu tun, um Krankenhäuser, medizinisches und pflegerisches Personal nicht weiter zu belasten, Schulen offen zu halten, Alte und Junge zu schützen – aufgrund dieser Entscheidung alles umsonst. Das ist echt frustrierend für große Teile der Bevölkerung, die sich an die Regeln halten wollen, weil die Pandemie endlich ein Ende haben soll. Mit solchen Entscheidungen gelingt es nicht.

HAZ-Leser Christopher Bodirsky aus Hannover: „Politik überschreitet Grenzen“

Ich frage mich, ob die Gesundheitsministerin noch weiß, was Recht und Gesetz ist. Da setzt das Oberverwaltungsgericht der Landesregierung bei ihrer Regelungswut nach „Gutsherrenart“ klare Grenzen, und Ministerin Daniela Behrens hat nichts Besseres zu tun, als die Geschäftsinhaber aufzufordern, diesen Richterspruch zu missachten. Was wäre passiert, wenn das Gericht anders entschieden hätte – und Ungeimpfte hätten die Ladenbesitzer aufgefordert, diesen Richterspruch zu ignorieren? Die Ministerin merkt offensichtlich schon gar nicht mehr, über welche Grenzen sie da geht. Ich würde mir wünschen, dass die niedersächsische Politik den Angst-und-Panik-Modus aufgibt.

HAZ-Leserin Orna Grün aus Hemmingen: „Wissenschaft nicht verstanden“

Im Jahr 1633 hat die katholische Kirche Galileo Galilei verurteilt, weil dessen wissenschaftliche Erkenntnisse zum kopernikanischen System nicht dem kirchlichen Weltbild entsprachen. Im Jahr 2021 verurteilt ein Gericht eine wissenschaftlich fundierte Präventivmaßnahme als nicht angemessen. Während Galilei 1992, also 350 Jahre später, rehabilitiert wurde, wage ich zu bezweifeln, dass die Menschheit 2350 noch existiert, sofern die Wissenschaft weiter nicht verstanden wird und von fachfremden Institutionen als Bedrohung angesehen bleibt.

HAZ-Leser Peter Voigt aus Seelze: „Umsatz wichtiger als Gesundheit“

Dem Kläger vor dem Verwaltungsgericht war die Umsatzerwartung wichtiger als die Gesundheitserwartung. Sehr egoistisch gehandelt. Ich drücke schon seit zwei Jahren die Situation vereinfacht so aus: „Gewinn und krank – oder – weniger Einkommen und gesund!“ Ich gehe in kein Geschäft, in dem ungeimpfte Leute neben mir stehen würden. Mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs, natürlich nur das Notwendige und schnell wieder hinaus!

HAZ-Leserin Felicitas Payk aus Hannover: „Urteil ist sehr zu begrüßen“

Dass das OVG Lüneburg mit zwei wichtigen Urteilen die 2G-Regel sowohl im Handel als auch bei körpernahen Dienstleistungen gekippt und damit die graduelle Entrechtung ungeimpfter Menschen wenigstens gebremst hat, ist sehr zu begrüßen. Nun ließ Ministerpräsident Stephan Weil verlauten, dass die Landesregierung das OVG durch einen Antrag zur Anhörung bestimmter Wissenschaftler zu bewegen gedenkt – wobei nicht klar ist, ob sie damit die Revision vergangener Urteile bezwecken oder die Findung künftiger Urteile beeinflussen möchte. Hierbei fielen ausschließlich Namen von Wissenschaftlern, die dafür bekannt sind, scharfe Lockdown-Maßnahmen zu propagieren. Würde die Politik Soziologen, Psychologen oder Juristen, die sich in Menschenrechtsfragen auskennen, hinzuziehen, bekäme sie möglicherweise ein etwas differenzierteres Bild.

Die Ankündigung der Landesregierung, die Justiz derart beeinflussen zu wollen, macht mich als Bürgerin wütend und fassungslos. Sie sollte eigentlich über das Prinzip der Gewaltenteilung Bescheid wissen, das einen Grundpfeiler der Demokratie darstellt. Die Willkür der Landesregierung bezüglich ihrer Verordnungen und Maßnahmen addiert sich mit dieser neuerlichen Ankündigung zu einem dubiosen Gemisch, das in unserer Demokratie nicht hinnehmbar ist. Wohlgemerkt: All dies sage ich als geimpfte Person, die Impfungen gegen Corona befürwortet, solange sie den Menschen nicht aufgenötigt werden.

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Rita Lütticke-Irmscher und Andreas Irmscher aus Hannover: „Nachschulung für Juristen tut not“

Fremdschämen ist angesagt angesichts dieser OVG-Entscheidung, wobei wir nach über 45 Jahren dankbar sind, in der „ordentlichen Gerichtsbarkeit“ tätig gewesen zu sein! In der Verwaltungsgerichtsbarkeit dagegen – und hier speziell in Lüneburg – deutet vieles darauf hin, dass dort Juristen beschäftigt sind, denen es schwerzufallen scheint, über den Tellerrand ihrer rückwärtsgewandten Rechtsauffassungen schauen zu können. Anstatt der Landesregierung in ihrem Bestreben, die vierte Welle abzuflachen und die fünfte (Omikron-)Welle zu verhindern beziehungsweise in den Frühling zu verschieben, drücken diese Juristen aus Lüneburg die altbekannten Textkonserventasten wie „zur weiteren Eindämmung nicht notwendig“ oder „kein wesentlicher Baustein zur Pandemiebekämpfung“, ohne sich auch nur den Hauch von Fachkenntnissen über pandemische Entwicklungen angeeignet zu haben.

Ministerpräsident Weil – früher auch Dezernent für Brandschutz in Hannover – kennt sich hervorragend aus im Fachbereich „Vorbeugender Brandschutz“, der im Vorfeld Gefahren erkennt, sie zu verhindern sucht und somit die Arbeit der Feuerwehr entlastet! Genauso verhält es sich mit den getroffenen und teilweise aufgehobenen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie und die bevorstehende Lageverschlimmerung.

Hier sollte vorbeugend geschützt werden, denn schon zu häufig ist die Politik dem Virus hinterhergehetzt! Das Ergebnis ist bekannt. Eine Nachschulung der überheblich erscheinenden Götter in den Talaren der letzten Hundert Jahre tut dringend not. Deshalb ist der Vorschlag von Herrn Weil durchaus zu begrüßen, mit Fachleuten den Juristen im entlegenen Lüneburg auf die fachlichen Sprünge zu helfen.

Die 2G-Regel im Einzelhandel war und bleibt richtig, um den Geimpften einen „sicheren Einkauf“ zu ermöglichen und den Ungeimpften als die hauptsächlichen Pandemietreiber einen Lockdown zu verpassen. Denn es bleibt in erster Linie „eine Pandemie der Ungeimpften“, wie die 90-prozentige Belegung der Intensivabteilungen durch diese Klientel nachweist, auch wenn das den Lüneburger Richtern noch nicht bekannt zu sein scheint!

HAZ-Leser Bernhard Lorenz aus Ronnenberg: „Völlig falsches Signal an Impfverweigerer“

Omikron steht vor der Tür, und dem OVG Lüneburg fällt nichts Besseres ein, als Impfverweigerer zu pampern. Die einzige Chance, um aus dem Teufelskreis aus Maßnahmen und Lockerungen herauszukommen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, ist eine hohe Impfquote. Leider verhalten sich immer noch viel zu viele Menschen in Deutschland unsolidarisch gegenüber der Gemeinschaft und asozial gegenüber dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern, das seit fast zwei Jahren kaum zum Durchschnaufen kommt. Aktuell sind neun von zehn Corona-Patienten auf den Intensivstationen, die beatmet werden müssen, ungeimpft. Nur Impfen sorgt in der Regel für einen Krankheitsverlauf, der nicht auf die Intensivstation führt. Bei dieser Sachlage ist das Urteil des OVG das völlig falsche Signal an die Impfverweigerer: Der böse Staat hat euch zu Unrecht eingeschränkt – und ihr könnt weitermachen wie bisher.

HAZ-Leser Jörn Alper aus Braunschweig“ Das Leben muss Vorrang haben“

Die Bemühungen der Landesregierung, Menschenleben zu retten, zu torpedieren, kann ich nicht gutheißen. Temporäre Einschränkungen, über die wir in ein paar Jahren schmunzeln werden, gegen Tausende von Toten und noch mehr dauerhaft gesundheitlich geschädigte Menschen aufzuwiegen, ist schon heftig, denn der Tod und der körperliche Schaden sind für immer. Aus dieser Sicht ist auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu betrachten, denn sicher urteilen über das, was wirkt oder nicht, kann man vermutlich erst Jahre später. So lange sollte das Leben unbedingt Vorrang haben.

