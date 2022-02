Hannover

Der Radikalenerlass von 1972 bedeutete für angehende Beamte wegen politischer Überzeugungen ein Berufsverbot. Matthias Wietzer ist DKP-Mitglied und durfte zwölf Jahre nicht als Lehrer arbeiten. Bis heute leidet er an den Folgen. ( Hier geht es zu seiner Geschichte. )

Die HAZ-Leser diskutieren darüber.

„Sehr einseitig gültige Meinung“, meint Leser Claudius Pettig

„Nun sollte aber noch ein Blick auf den gesellschaftspolitischen Aspekt und das Politikverständnis geworfen werden. Leider handelt es sich bei den hier angesprochenen Parteien (DKP) nicht um eine offene pluralistisch denkende Struktur. Vielmehr steht den sogenannten K-Gruppen gerade in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts als zugrunde liegendes Denkmuster der Marxismus-Leninimus mit einer einseitig gültigen Meinung vor – und nur diese hat damit Gültigkeit. Schlagworte wie „Klassenkampf, Diktatur des Proletariats“ stehen in genauem Gegensatz zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung westlicher Prägung.

Eine Demokratie muss daher wachsam und wehrhaft sein – gerade heute sieht man ja wieder das Pendel in die andere, rechte Richtung ausschlagen. Es mag der sogenannte Radikalenerlass heutzutage befremdlich wirken – zu der damaligen Zeit war es ein Instrument, um die Gegner der demokratischen pluralistischen Staatsstruktur und damit auch der Meinungsvielfalt zu bremsen.“

„Mehr kritische Selbstreflexion“, fordert Raimund Dehmlow aus Garbsen

„Darauf musste Matthias Wietzer lange warten, bis ihm ein – laut DKP-Jargon – „Lohnschreiber des Monopolkapitals“ über den Weg lief, der ihn nicht fragte, warum er jahrzehntelang an prominenter Stelle das Unrechtssystem in DDR und Sowjetunion als erstrebenswert anpries und sich andererseits heute noch wundert, dass die von ihm verachtete „Diktatur des Monopolkapitals“ Mittel und Wege suchte, sich gegen einen wie ihn zur Wehr zu setzen, zu verhindern, dass er seine Theorien womöglich noch als Beamter im Staatsdienst Schülerinnen und Schülern schmackhaft zu machen versucht.

Wietzer wird sicher die Existenz der geheimen DKP-Militärorganisation, kurz MO, nicht unbekannt geblieben sein, die in „Zeiten sich zuspitzender Klassenkämpfe“ sogar Sabotageakte und Terroranschläge verüben und Gefangene in der BRD befreien sollte. Dazu ist es gottlob nicht gekommen. Für seinen Ruhestand im beschaulichen Linden ist Wietzer ein gerüttelt Maß kritische Selbstreflexion zu wünschen – und dem Redakteur des Artikels ein wenig politische Nachhilfe.“

Veranstaltet vom «Aktionskreis gegen die Berufsverbote» demonstrieren am 06.12.1975 rund 4.000 Personen in Stuttgart gegen den Beschluss der baden-württembergischen Landesregierung. Quelle: Rolf Haid/dpa

„Gerechtigkeit für alle fordern“, schreibt Hans-Georg Wendland

„Zum wiederholten Mal erscheint in der HAZ ein groß aufgemachter Bericht über die Berufsverbote der vom Radikalenerlass von 1972 betroffenen Beamten, wobei das DKP-Mitglied Matthias Wietzer im Mittelpunkt steht. Ohne Zweifel waren die damaligen Berufsverbote eine Fehlentwicklung und für die Betroffenen demütigend und existenzgefährdend. Aber Herr Wietzer und andere wurden rehabilitiert. Er wurde zum Beamten auf Lebenszeit ernannt und bekam eine – wenn auch um einige 100 Euro gekürzte – Pension, von der viele Menschen nur träumen können. Wenn er Lehrer als seinen „Traumberuf“ bezeichnet, stellt sich die Frage, ob er seinen Schülern gegenüber auch ein engagierter Pädagoge und seinen Mitarbeitern gegenüber ein solidarischer Kollege gewesen ist, der ihre und seine persönlichen Belange gleich hoch eingestuft hat.

In einem erweiterten Kontext muss aber auch gefragt werden, ob Herrn Wietzer bewusst ist, dass in dem real existierenden Unrechtsstaat DDR im Namen eines kommunistischen Regimes Millionen Menschen unter dem Vorwand eingemauert wurden, diese Mauer sei ein antikapitalistischer Schutzwall. Tausende unschuldiger Menschen wurden bis zum Zusammenbruch des Systems überwacht, bespitzelt, verfolgt, eingesperrt, gequält, gefoltert. Familien wurden auseinandergerissen und Existenzen unwiederbringlich vernichtet.

Im Unterschied zu den von den westdeutschen Berufsverboten betroffenen Beamten wurden viele dieser Menschen nie rehabilitiert. Hätte Herr Wietzer als politisch engagierter Mensch sich nicht mit diesen von einem kommunistischen Staatsapparat entrechteten Menschen solidarisieren und für sie eine Gerechtigkeit fordern können, die er für sich selbst auch beansprucht hat? Und andererseits: Wie müsste seiner Meinung nach unsere gegenwärtige Gesellschaft umgestaltet, reformiert oder erneuert werden, damit es in ihr menschlicher und gerechter zugeht und die Menschen das bekommen und verwirklichen können, was ihnen laut unserer demokratischen Grundordnung zusteht?“

„Das Schweigen dauert an“, sagt Lothar Nettelmann

„Der Radikalenerlass war politisch unklug. Seine Folgen waren inhuman. Die Machthaber der DDR zeigten damals Interesse für Lehrer, die der DKP angehörten. Man lud sie in die DDR ein und brachte sie luxuriös unter. Diese Leute sollten alles über die Segnungen des SED-Sozialismus erfahren und dessen Errungenschaften in der BRD verbreiten. Dies berichtete mir vor Jahren ein früherer SED-Funktionär. Er hatte die Aufgabe, mit DKP-Leuten in Bussen herumzufahren und ihnen Vorzeigekombinate und Potemkin’sche Dörfer des realsozialistischen Systems vorzuführen.

Schwiegen sie deshalb alle nach Rückkehr über die vielen Berufsverbote in der DDR? Und schweigen sie deshalb auch heute noch über die bis 1989 ausgeübten Zwänge gegenüber Lehrern, nämlich zu lügen, Wahrheiten zu unterdrücken und zu verschweigen?“

Von HAZ Redaktion