Über den Umgang unserer Gesellschaft mit der Corona-Pandemie wird heftig diskutiert. Welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sind notwendig? HAZ-Leser kommentieren unterschiedliche Aspekte des Themas. Sie fordern unter anderem den Schutz von besonders gefährdeten Menschen, mehr parlamentarische Legitimation der Maßnahmen – und auch mehr beruhigende Informationen über das Virus.

Leser Albrecht Lampe aus Hannover : „Besonders Gefährdete besonders schützen“

Ihr Leitartikel hat mich doch etwas überrascht. Sie schreiben: „Die Masken fallen, die Kurven steigen ...“ und fordern härtere Maßnahmen und höhere Bußgelder für „Infektionsschutzgegner“. Aber mit welcher Begründung? Die Rate der Covid-positiv-Getesteten bleibt doch laut RKI in den letzten Wochen praktisch gleich (0,9–1,0 Prozent); es werden mehr Tests durchgeführt – also müssen mehr positiv Getestete herauskommen. Zudem liefert ja der Test selbst falsch-positive Ergebnisse, auch unabhängig vom Infektionsgeschehen erhalte ich mit einer höheren Testfrequenz höhere Zahlen! Tatsächlich sinkt der Anteil der Covid-Kranken kontinuierlich weiter.

Sollten wir uns nicht vielmehr gemeinsam bemühen, die besonders Gefährdeten besonders zu schützen? Diese Personen lassen sich leicht aus der Hospitalisierungsstatistik und der Todesstatistik des RKI herausfiltern. Beispiel: Es gibt keinerlei wissenschaftliche Evidenz für den Nutzen einer Maskenpflicht für Kinder im Unterricht. Wer Derartiges fordert, sollte von den Medien zur Rechtfertigung seines Ansinnens aufgefordert werden. Dr. med. Albrecht Lampe, Hannover

Leser Ralf Parlar aus Garbsen : „Maßnahmen im Parlament absegnen“

Der Ausdruck „Rücksichtnahme des Einzelnen auf die gesamte Gesellschaft“ ist eine großartige Forderung. Sie ist unbestreitbar positiv besetzt. Jedoch zieht der Kommentator eine diskussionswürdige Folgerung daraus: Ich schütze, indem ich eine Maske trage, Abstand halte, keine Spaßveranstaltungen besuche, im Internet bestelle, statt shoppen zu gehen ... andere Menschen vor Krankheit, Siechtum und Tod.

Es gibt eine andere mögliche Interpretation, die aber offensichtlich indiskutabel ist: Ich, als Einzelner, riskiere für mich Krankheit, Siechtum oder Tod, indem ich Quarantäne, Isolation, Maske, Versammlungs- und Veranstaltungsverbot ablehne und damit den Ruin einer Vielzahl von Firmen, Betrieben, Selbstständigen und Künstlern vermeide, damit die Gesellschaft und kommende Generationen kulturell und wirtschaftlich nicht zerstört werden.

„Aus Angst vor dem Tod bringen wir uns selber um!“ Im Gegensatz zu den veröffentlichten Umfrageergebnissen treffe ich mehr Menschen, die diesem Satz beipflichten, als Menschen, die das nicht so sehen.

Was letztendlich richtig oder falsch ist, kann keiner sagen. Aber so weitreichende Maßnahmen mit so einem hohen Einfluss auf unsere Gesellschaft sind von Parlamenten abzusegnen und regelmäßig neu zu beraten – und nicht von Duodezfürsten, die sich politisch profilieren wollen, mit Erlassen zu regeln. Das würde die Akzeptanz der getroffenen Maßnahmen erhöhen. Ralf Parlar, Garbsen

HAZ-Leser Christian Reisner aus Burgdorf : „Aufruf zur Gewalt“

Ich bin entsetzt über diesen Leitartikel. Es ist in meinen Augen ein offner Aufruf zur Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten. Ich hielt mich bisher für einen braven, wenn auch kritischen Staatsbürger. Ich trage den Mund-Nasen-Schutz, auch wenn es mir wegen meines Asthmas medizinisch untersagt ist, weil ich der vielen Ermahnungen und bösen Blicke müde bin. Ich habe aber Verständnis für Leute, die die neuen Hygienegesetze kritisch betrachten und dafür ihr Demonstrationsrecht in Anspruch nehmen.

Nun muss ich lesen, dass ich damit schon fast zur AfD gehöre und mit Wasserwerfern niedergeprügelt werden müsste. Ich bin 70 Jahre alt und kann mich noch gut an die Anti-AKW und Anti-Nachrüstungsdemos erinnern, die anfänglich genauso diffamierend von den meisten Zeitungen begleitet wurden. Es ist einfach traurig, dass Sie wieder in dieses Horn stoßen, anstatt kritisch und deeskalierend zu wirken.

Was soll der Satz „Wo Ideologie sich über Virologie erhebt, wird Widerstand der Mitte zur Pflicht“? Sind die Virologen inzwischen unsere neuen Götter, die nicht mehr hinterfragt und kritisiert werden dürfen? Und was bedeutet in diesem Zusammenhang die Pflicht zum Widerstand? Mir wird angst und bange, wenn ich einen solchen Artikel lese. Christian Reisner, Burgdorf

HAZ-Leserin Cornelia Weituschat aus Isernhagen: „Mehr beruhigende Informationen“

Da habe ich mich gefreut! Es wurde tatsächlich eine nicht zur weiteren Angstschürung geeignete RKI-Information erwähnt: Es gibt eine hohe Dunkelziffer, viel mehr Menschen als bisher vermutet haben den Kontakt mit dem Coronavirus unbeschadet (und unbemerkt) überstanden. Wie wäre es mit weiteren beruhigenden Informationen? Die Website des RKI ist ein wahres Füllhorn an Informationen. Zuallererst könnte man bei der Meldung der täglich neu gemeldeten Fallzahlen das Wort „Infizierte“ ersetzen durch das, was sie wirklich sind: positive PCR-Tests. Diese könnte man ins Verhältnis setzen zur Menge der durchgeführten Tests (auf der Höhe der Infektionswelle im März 9 Prozent, seit Kalenderwoche 22 immer um die ein Prozent). Dann könnte man den Anteil derer, die mit positivem Testergebnis im Krankenhaus behandelt werden, der Gesamtheit der mit Atemwegsinfekten im Krankenhaus behandelten Patienten gegenüberstellen (in den 70 Sentinel-Krankenhäusern in Kalenderwoche 24 bis Kalenderwoche 27 3 bis 4 Prozent). Erwähnenswert wäre vielleicht auch, dass es insgesamt in den Sentinel-Praxen nur 13 Nachweise von Sars-CoV-2 gab, seit Ende April keinen einzigen mehr.

Zu guter Letzt könnte man noch auf eine Studie der Uniklinik Tübingen hinweisen, die bei 81 Prozent der nicht vorher mit Covid-19 erkrankt gewesenen Personen T-Zellen fand, die auch auf Sars-CoV-2 reagieren. Wenn dieses alles veröffentlicht würde, hätte ich noch ein paar kleine Wünsche: Jeder, der sich zum Thema in der Zeitung äußert, müsste das lesen. Auch und gerade die Leitartikler. Cornelia Weituschat, Isernhagen

Polarisierte mit seinem Auftritt bei einer „Querdenker“-Demonstration: Kabarettist Florian Schroeder (hier auf einem Archivbild). Quelle: B. Kriemann/Imago images

HAZ-Leser Ernst Lage aus Hannover : „Andersdenkende achten“

Sehr geehrter Herr Schroeder (Anmerkung der Redaktion: Der Leser bezieht sich auf ein Interview mit dem Kabarettisten Florian Schroeder über seinen Auftritt bei der Querdenker-Demo in Stuttgart), Ihre Aussagen über reflexhaftes Denken sehe ich ganz genauso. „Ich habe recht, und ich möchte eine Bestätigung dafür, dass ich recht habe.“ Das ist gesellschaftliches Gift. Nur sollte es umgekehrt auch für die Regierung gelten, „all die anderen Eindrücke und Positionen, die im Graubereich liegen“, zu sehen. Sie will Andersdenkende nicht hören oder diffamiert sie sogar, obwohl viele renommierte Wissenschaftler, Ärzte, Psychologen und Juristen dabei sind. So wie Sie es gewagt haben, sich einer Gruppe Andersdenkender zu stellen, sollten es auch Politik und Medien machen. Das würde eine demokratische Debatte in Gang bringen. Die Gesellschaft würde zusammenkommen statt weiter gespalten zu werden.

„Achtsamkeit“ und einen „achtsamen Umgang“ miteinander hat Herr Spahn vor Monaten gefordert – aber nur von den Andersdenkenden. Es wäre wünschenswert, wenn Politik sich selbst daran hält, statt einen großen Teil der Bevölkerung abzustempeln. Also wieder miteinander sprechen! Und offen sein für Diskussionen und eine lebendige Demokratie! Vielleicht auch ein Herr Wieler, Leiter des RKI, der vor Kurzem sagte, dass man die Maßnahmen auf gar keinen Fall hinterfragen dürfte. Ernst Lage, Hannover

HAZ-Leserin Sunna Achmadtadi aus Hannover : „Meinungsfreiheit oder Kritikfreiheit?“

Der gute Mann scheint Meinungs- mit Kritikfreiheit zu verwechseln, ein Umstand, den man sonst eher bei den von ihm kritisierten Personen findet. Wenn die Menschen ihn ausbuhen, bedeutet das nicht, dass sie seine Meinungsfreiheit unterdrücken oder einschränken, sondern dass sie ihre Meinung zu seiner Meinung kundtun. „Totale Meinungsfreiheit“ würde bedeuten, dass er ihre Buhrufe akzeptiert, ohne sie ihnen untersagen zu wollen, auch und gerade weil sie ihm nicht passen. Alles sagen zu dürfen, ohne dafür negatives Feedback zu bekommen, ist doch genau das Ziel der „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“-Fraktion. Sunna Achmadtadi, Hannover

