Drei Frauen aus Hannover waren gemeinsam im Ski-Urlaub in Ischgl – der Ort wurde zu einem der Hotspots der Ansteckungen, durch die das Virus auch nach Deutschland gelangte. Doch damit musste noch nicht rechnen, wer im Winter dort auf die Piste ging. Im Interview mit der HAZ sprachen die drei inzwischen Genesenen über den Verlauf der Infektion, Sorgen und Lehren aus den Ereignissen. Hier in Auszügen die Zuschriften der HAZ-Leser, die uns zu dem Interview erreicht haben.

Lesen Sie hier: Das HAZ-Interview mit den Ischgl-Urlauberinnen

Leser Hans Hausmann aus Hannover : „Fragwürdige Aussagen“

Auch wenn in dem Artikel das Virus nicht nur verharmlost wird, bleibt im Wesentlichen hängen, dass man das alles nicht so dramatisch sehen soll. Und der nächste Urlaub in Ischgl, das man inzwischen leider als den Ballermann der Skigebiete bezeichnen muss, ist ja auch schon gebucht.

Dass eine Ärztin, die in Corona-Zeiten gegenüber Lesern eine gewisse Autorität darstellt, aber so verharmlosende Behauptungen aufstellt wie „Auf einem Kriegsschiff haben sich 1046 angesteckt ... Alle sind ohne Folgen gesund geworden“, ist fragwürdig. Kann sie belegen, dass die Soldaten ohne Folgen gesundet sind? Oder ist das nur so flockig locker dahergesagt und passt in den Tenor, den der ganze Artikel verbreitet? Warum hakt der Interviewer nicht nach?

Es ist in Ordnung, wenn jeder für sich entscheidet, ob ihm sein Vergnügen in Ischgl oder sonst wo wichtiger als die Gesundheit ist. Wer leben will, muss ständig Risiken abwägen. Nicht in Ordnung finde ich die überwiegende Verharmlosung, die völlig ungeprüft hier auf einer ganzen Seite verbreitet wird.

Leser Thomas Willenborg aus Wunstorf : „Vorsichtig sein, aber nicht ängstlich“

Vielen Dank für diesen mutigen Artikel zu einem nach wie vor sehr kontrovers diskutierten Thema. Ja,wir müssen vorsichtig sein und sicher noch einige Zeit Großveranstaltungen besser meiden, aber nicht ängstlich. Ich sehe Menschen, die alleine mit Maske über einen Parkplatz laufen. Werden die nach Corona die Maske wieder ablegen?

Ischgl – ein Sehnsuchtsort für viele lebenslustige Wintersport-Urlauber. Quelle: HAZ

Leser Dr. Gerd Meier aus Lehrte : „Ausgerechnet Ärztin verharmlost Covid-19 “

Mit großer Verwunderung habe ich das Interview mit den drei Covid-19-Betroffenen zur Kenntnis genommen. Mitten in der wohl auf uns zukommenden zweiten Welle der Pandemie verharmlost ausgerechnet eine niedergelassene Ärztin mit dem Schwerpunkt Infektiologie die Gefährlichkeit der Infektionen, indem sie feststellt: „Und für mich gab es keinerlei Grund anzunehmen, dass dieses Virus nun ein echter Killer für jeden ist.“

Ich möchte der niedergelassenen Ärztin einige Erkenntnisse aus der ersten bevölkerungsrepräsentativen Studie vor Augen führen: 20 Prozent der zwischen Ende Februar bis Mitte April stationär behandelten Covid-19-Patienten sind verstorben. Bei den beatmeten Patienten lag die Sterblichkeit bei 53 Prozent. Von den 18 bis 59 Jahre alten Patienten, die beatmet werden mussten, ist mehr als ein Viertel verstorben. (Quelle: Wiss. Institut der AOK, Dt. Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, TU Berlin, erschienen im Fachblatt „ The Lancet Respiratory Medicine“).

Covid-19 ist eine schwere Erkrankung. Die Folgeschäden sind noch in keiner Weise zu überblicken. Fazit: Die Äußerungen von Stefanie Holm zeigen einen realitätsfernen Leichtsinn ohnegleichen.

Leser Dr. Werner Lilienblum aus Hemmingen : „Missverständliche Aussagen“

Das Interview wurde mit drei selbstständigen, erfolgreichen Frauen in der Mitte ihres Lebens geführt, die sich beim Skilaufen in Ischgl mit dem Coronavirus infiziert hatten und mit geringer Symptomatik davongekommen waren.

Interessant sind die Aussagen der Ärztin für Infektiologie und Geriatrie. In ihrem Bemühen, die Überängstlichen hinsichtlich der Gefahren durch das Coronavirus zu beruhigen, können ihre Aussagen dahingehend missverstanden werden, die Epidemie sei halb so schlimm. Ungewollt wird sie somit zur Kronzeugin all derjenigen, die Corona nicht ernst nehmen wollen; und das in einer Zeit, wo die Infektionszahlen wieder besorgniserregend ansteigen.

Leserin Vera Arken aus Hannover : „Das Bild fasst dieIgnoranz zusammen“

Zwei der Damen sitzen auf dem Foto ohne Mindestabstand, ohne Maske, in geschlossenem Raum, in einem vermutlich länger als 15 Minuten dauernden Gespräch – eine gute Zusammenfassung der teils gleichermaßen unverantwortlich sorglosen bis ignoranten Überlegungen, die sie im Interview äußern.

Ein Bild vom unbeschwerten Skiurlaub: Es entstand im Jahr 2018. Quelle: Felix Hörhager/dpa

Leserin Ulrike Dill aus Hannover : „Party um jeden Preis“

Ich frage mich schon seit einiger Zeit, wes Geistes Kind die Ischgl- und Ballermann-Urlauber sind, die bei der erstbesten Gelegenheit wieder dahin gehen, wo alles begann. Nun hat die HAZ dankenswerterweise drei Damen aus der Event- und Partyszene die Gelegenheit gegeben, sich nach Kräften zu outen. Sie erfüllen und bestätigen leider sämtliche Klischees, die ich im Kopf hatte. Party um jeden Preis, die anderen sind übervorsichtig, gar panisch!

Der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn sowie Wortfindungsstörungen, alles nicht so schlimm, auch wenn diese Hirnschäden monatelang danach nicht ganz verschwunden sind. Die vielen Toten in aller Welt, Leute, die aus dieser Krankheit für den Rest ihres Lebens schwer gezeichnet hervorgehen: gar kein Thema.

Was mich besonders erschreckt ist die Tatsache, dass eine Ärztin darunter ist. Für sie „war es fast ein Segen“, und ihre Patienten haben ein „gutes Gefühl“, weil sie wisse, wovon sie rede. Für mich wäre der Artikel ein Grund, sofort den Arzt zu wechseln.

Leser Werner Lahmann aus Garbsen : „Bemerkenswerte Oberflächlichkeit“

Was für ein aufschlussreiches Interview. Der Autor bemüht sich mit seiner Fragestellung redlich, Tiefgang in das Gespräch hineinzubringen. Ebenso erfolgreich wie routiniert parieren jedoch die interviewten Damen dieses durchsichtige und perfide Vorhaben mit Leichtigkeit. Alles Problematische ausblendend, aber dafür blendend gelaunt, gelingt es ihnen bei jeder neuen Frage, sofort wieder zu beschwichtigen und zu bagatellisieren.

Wenn es am Ende heißt, Ischgl sei schon wieder gebucht, spricht dies Bände, und ich frage mich nur, was mit diesem Interview bezweckt werden soll. Dem harten Malle-Kern und Limmerern soll sicher nicht das Wort geredet werden – sie werden die Kernaussagen und den Tenor der Äußerungen aber wohlwollend zur Kenntnis nehmen und sich bestätigt fühlen.

So bleibt für mich nur noch als Fazit, dass hier mal der Öffentlichkeit ein Beispiel für bemerkenswerte Oberflächlichkeit präsentiert werden sollte. Aber das allein ist ja nun wirklich auch schon sehr aufschlussreich!

Leserin Beate Schlüter aus Isernhagen: „Froh sein über die Umsicht“

Während führende Wissenschaftler auf der ganzen Welt vor einem zweiten Höhepunkt der Corona-Pandemie warnen, erscheint dieses Interview. Drei Frauen behaupten ernsthaft, dass man dieser Virusinfektion mit Gelassenheit gegenübertreten soll.

Mein Sohn, Assistant Professor an der Medical School der New York University, betont in jedem Telefongespräch, dass wir froh sein können, in einem so umsichtigen Land wie Deutschland zu leben. Meine Verwandten in Madrid haben Tote zu beklagen. Wer weiß, was in Deutschland passiert wäre, wenn wir gelassener mit dem Virus umgegangen wären?

Mit welcher Berechtigung behaupten diese drei, was wissenschaftlich erwiesen ist und was nicht? Weil sie relativ unbeschadet diese Krankheit überstanden haben? Und trotz Küsschen die sicherlich schon betagte Mutter nicht angesteckt haben? Das alles freut mich für sie. Andere dagegen, die nicht dieses Glück hatten, bedaure ich zutiefst und fühle mit deren Familien und Freunden, denen beim Lesen dieses Interviews nur übel werden kann.

Gilt als Schneesicher: Ischgl im weißen Winterkleid (Archivfoto 2019). Quelle: HAZ

Leserin Inka Marie Rack aus Hannover : „Frauen haben nicht gelernt aus Corona“

Als ich heute morgen das Interview mit Tina Voß, Stefanie Holm und Christine Kroh las, war ich geschockt. So viel Leichtfertigkeit im Umgang mit einer Pandemie, die gerade die Welt in Atem hält. Aber vielleicht wollen Sie ja mit der Veröffentlichung eine Diskussion anstoßen?

Da möchte ich gerne einsteigen. Insbesondere die Antworten von Stefanie Holm wirkten auf mich ziemlich unprofessionell und peinlich. Gerade als im Gesundheitswesen Tätige tragen wir doch eine hohe Verantwortung, auch in Bezug auf unsere Äußerungen in der Öffentlichkeit. Über die vielen Infizierten und Toten (in Italien) geht Stefanie Holm „mit einem Achselzucken“ hinweg. Im Gegenteil, sie ist „null beeindruckt“.

Holms Einschätzung nach verläuft die Erkrankung „in aller Regel symptomarm und mild“ – „den meisten Menschen ist nichts passiert“. Sie ist der Ansicht, wir seien „zu vorsichtig“ und wünscht sich „mehr Bewegungsfreiheit“. Also wirklich: Eine solche Verharmlosung der global herrschenden Pandemie-Situation habe ich glücklicherweise bisher weder bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus – ich bin selber Krankenschwester –, noch bei den mich behandelnden Ärzten feststellen können. Im Gegenteil: Alle nehmen die Situation, zu Recht, sehr ernst.

Nur durch das konsequente Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln konnte die Corona-Erkrankung in den vergangenen Monaten in Deutschland unter Kontrolle gebracht werden. Wir alle wünschen uns sehr, dass es so bleibt.

Stefanie Holm dagegen benötigt in ihrer Praxis keine Schutzkleidung mehr – für sie ist die durchlebte Erkrankung „ein Segen“. Wie bitte? Soweit mir bekannt ist, weiß man noch gar nicht, ob und wie lange Patienten nach einer Corona-Erkrankung Antikörper haben und durch diese vor einer neuen Infektion geschützt sind. Außerdem ist in Krankenhäusern und Praxen das Tragen von Schutzkleidung immer noch vorgeschrieben.

Und nächstes Jahr geht’s wieder nach Ischgl – na klar! Was haben diese drei Frauen aus Corona gelernt? Nichts!

Leserin Martina Deseniß aus Isernhagen: „Wie ein Schlag ins Gesicht“

Dieser Artikel wirkt auf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Sind nicht schon genug Menschen schwer erkrankt und gestorben? Ich arbeite auf einer Intensivstation und kann mich über die Sätze von Stefanie Holm nur wundern. Würde mich interessieren, wie die Damen reden würden, wenn sie enge Angehörige angesteckt hätten und jemand schwer erkrankt wäre. Auf Grundlage dieses Artikels werden sicherlich noch einige Mitbürger ihre Masken abnehmen, ist ja alles nicht so schlimm.

