Hannover

Wenn Bartlett Warren-Kretzschmar sich über den Wahlkampf in den USA informieren will, ist sie erschüttert. Es gebe praktisch zwei Realitäten, sagt die 65-jährige gebürtige New Yorkerin. Wie ihr geht es auch anderen Amerikanern in Hannover: Sie müssen feststellen, dass sie die politische Landschaft ihres Heimatlandes kaum noch verstehen.

„Das kann man sich nicht ausdenken“

„Solange Trump Präsident ist, fürchte ich um die Demokratie in den USA“, sagt Warren-Kretzschmar. Sie ist 1983 für die Liebe nach Hannover gezogen. Sie beobachte die Situation in den USA sehr aufmerksam und informiere sich auch über die dortigen Medien. „Die Berichterstattung stimmt nicht überein: Man hat fast zwei Realitäten“, kritisiert die 65-Jährige und ist erschüttert: „Bei manchen Meldungen denke ich mir: Das kann man sich nicht mal ausdenken.“ Mit ihrer republikanischen Cousine in den Vereinigten Staaten könne sich keiner aus der sonst demokratischen Familie mehr über Politik unterhalten. „Bei unserem letzten Abendessen sagte sie mir, man müsse Fox News schauen: Das sei die Wahrheit, und CNN lüge“, erinnert sich die an der Leibniz- Universität dozierende Landschaftsarchitektin.

„Ich wollte wissen, ob ich noch Amerikanerin bin“

2013 entschied sich Warren-Kretzschmar, gemeinsam mit ihrem Mann zurück in ihr Heimatland zu ziehen. „Ich wollte wissen, ob ich noch Amerikanerin bin“, sagt sie rückblickend. Im konservativen Utah hat sie an der Universität gearbeitet. Dort habe sie mit vielen Kollegen nicht über Politik sprechen können. „Als Landschaftsplanerin rede ich viel von Nachhaltigkeit. Das war den Konservativen zu liberal“, sagt sie. „Habe ich aber von Erbe gesprochen, haben sie es verstanden. Ich musste die richtigen Worte finden, um mit den anderen zu reden.“

Warren-Kretzschmar lebte während der Präsidentschaftswahl 2016 in den USA. „Wir waren fassungslos“, erinnert sie sich an den Morgen der Wahlergebnisse. Sie habe sich mit der Gesellschaft in ihrer Heimat nicht mehr identifizieren können und sei daraufhin 2018 wieder nach Hannover gezogen. „ Trump wird nicht fair spielen“, sagt sie mit Blick auf die Wahl im November. Und bei einer Wahlniederlage werde er der Erste sein, der von Betrug sprechen oder versuchen werde, die Wahl für ungültig zu erklären.

„Meine Freunde und Familie in den USA schämen sich für ihren Präsidenten und das, was bei ihnen im Land passiert“, berichtet sie. Wenn die Landschaftsarchitektin mit ihnen telefoniert, beneiden sie sie dafür, ausgewandert zu sein. Besonders die Corona-Pandemie habe dieses Jahr die Probleme und Krisen im System der USA offen gelegt. „Ich halte die Luft bis zur Wahl an“, sagt Warren-Kretzschmar angespannt.

„Nur vorsichtig über Politik sprechen“

„Ich habe einen Bruder, der glühender Trump-Anhänger ist, aber der kann seine Gedanken klar formulieren“, sagt Michael Botts. Mit ihm könne sich der seit 46 Jahren in Hannover lebende US-Amerikaner gut über Politik unterhalten. Mit den anderen Republikanern in seinem Freundes- und Familienkreis spreche er erst gar nicht über Politik. „Es hat einfach keinen Sinn, wenn sie sich nicht auf das Gespräch einlassen und auf ihrer Meinung beharren“, sagt er.

„Wählt im Ausland“: Michael Botts mit Gesichtsmaske. Quelle: Michael Botts

Das Verhältnis von Demokraten und Republikanern in Michael Botts Familie sei ausgeglichen. Wenn er sich gegenüber seinen republikanischen Familienmitgliedern negativ über Donald Trump äußere und ihn als Egoisten, Rassisten und frauenfeindlich bezeichne, gingen diese auf die Barrikaden, da man ihrer Meinung nach so nicht über den Präsidenten sprechen sollte. „Besonders in diesem Jahr hat Trump bewiesen, dass er nicht in der Lage ist, geeignete Maßnahmen zu ergreifen“, sagt der 68-Jährige über den Umgang des US-Präsidenten mit der Corona-Pandemie und der Black-Lives-Matter-Bewegung.

In der Familie des Amerikaners gibt es große Meinungsverschiedenheiten beim Thema Sozialleistungen. „Die Demokraten sind zum Beispiel für eine Krankenversicherung für alle. Die Republikaner jedoch sind dagegen, weil sie der Meinung sind, man müsse dafür etwas leisten und sich die Krankenversicherung selbst verdienen“, berichtet Botts. Zum Thema Homosexualität gebe es aber einen einheitlichen Konsens in seiner Familie. „Ich habe zwei schwule Familienmitglieder, und die werden auch von der gesamten Familie akzeptiert“, sagt der Rentner.

Gesellschaft seit Jahren gespalten

Michael Botts wird per Briefwahl Joe Biden wählen. Von einer Präsidentschaft des Demokraten erhofft er sich einen stärkeren Fokus auf gesellschaftliche Themen und die Bekämpfung der Spaltung und Ungleichheiten in seinem Heimatland. „Die Gesellschaft in den USA ist schon seit einigen Jahren – auch schon vor Trump – gespalten“, sagt Botts.

Am 3. November wird das amerikanische Volk darüber entscheiden, ob der amtierende US-Präsident, der Republikaner Donald Trump, für eine zweite Amtszeit gewählt wird oder sein Amt an Herausforderer Joe Biden von den Demokraten abgeben muss.

Von Lucas Kreß