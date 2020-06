Hannover

Der Dienstag in dieser Woche hätte ein schöner Tag sein können. Die gelernte Friseurin Naomi Schockemöhle hat gerade ein Bewerbungsgespräch im Afro-Salon an der Lavesstraße in Hannover erfolgreich absolviert. Die Sonne scheint, sie ist auf dem Heimweg, als zwei Männer ihr hinterherrufen. „Öööää, Schoko“, blafft der eine. Als die 28-Jährige sich umdreht und eine böse Miene zieht, sagt der andere abfällig: „Das ist deren Mentalität.“

Frauen kennen blöde Anmachen auf der Straße. Frauen mit dunkler Hautfarbe sind doppelt von Diskriminierung betroffen.

„Heute bin ich stolz auf diese Hautfarbe“: Naomi Schockemöhle ist als Kind viel von Mitschülern gequält worden. Quelle: Samantha Franson

Polizeikontrollen treffen Dunkelhäutige öfter

Als Pascal (Name geändert) kürzlich abends aus dem Fitnessstudio heimkam, sah er ein großes Polizeiaufgebot auf der Straße. In der Nachbarschaft hatte es einen Einbruch gegeben. „Ich habe noch überlegt, ob ich umdrehe, weil ich ahnte, was passiert“, sagt der 49-Jährige mit dunkler Hautfarbe. Weil er am nächsten Tag aber früh zur Arbeit musste, ging er weiter. „Acht Polizisten haben mich umzingelt, ich wurde mehr als eine halbe Stunde festgehalten“, sagt er.

Das sei ihm nicht zum ersten Mal passiert. „Und es ist irgendwie immer mindestens ein Beamter dabei, der aggressiv ist. Ich muss mich dann immer sehr zusammenreißen, nicht genervt zu reagieren, um keinen Vorwand für eine Eskalation der Situation zu liefern“, sagt der 49-Jährige. Dass er fließend Hochdeutsch spricht und einem geregelten Beruf bei einem anerkannten deutschen Sozialverband nachgeht, hilft ihm nicht. Seine Hautfarbe stigmatisiert.

Black-Lives-Matter-Demo in Hannover

An diesem Sonnabend wollen Menschen auch in Hannover auf die Straße gehen, um gegen Alltagsrassimus und strukturelle Gewalt gegen Menschen mit dunklerer Hautfarbe zu protestieren. Die Bewegung schwappt aus den USA nach Europa, nachdem der Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis bei einem brutalen Übergriff von Polizisten starb.

Adama Ceesay ist Hausmeister in Hannovers Markthalle. „90 Prozent der Deutschen sind freundlich“, sagt er. Aber es gebe „eine lange Geschichte der Unterdrückung“, und die führe zu vielen Schattierungen. „Je heller die Hautfarbe, desto eher denken die Menschen, sie seien etwas Besseres als die Menschen mit etwas dunklerer Hautfarbe.“ Mitteleuropäer fühlten sich den Südeuropäern überlegen, Südeuropäer den Arabern, „und wer aus Algerien, Marokko oder Tunesien stammt, fühlt sich wertvoller als schwärzere Afrikaner.“

Aktuell gehe der meiste spürbare Alltagsrassismus von Menschen mit Migrationshintergrund aus. „Ich war 20 Jahre Taxifahrer in Wiesbaden. Sie können sich nicht vorstellen, was ich erlebt habe.“ Die Liste reiche von rassistischen Beschimpfungen über Betrugsversuche bis zur Gewalt, „vor allem von Ausländern“. Mit seinem Job in Hannovers Markthalle gehe es ihm viel besser. „Aber kürzlich hat ein Besucher einen Kollegen von mir als Neger beschimpft, da haben wir die Polizei gerufen.“ Auch das gibt es in Hannover.

Mit Bilderbüchern gegen Rassismus

Mit Dutzenden Menschen in Hannover hat die HAZ versucht, über das Problem zu sprechen – aber die meisten wollten sich lieber nicht äußern. „Wenn Menschen öffentlich über eigene Rassismuserfahrungen sprechen sollen, haben sie Angst, dass es auf sie selbst zurückfällt“, sagt Caroline Fröhlich von der hannoverschen Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD).

Auch sie kann von Bekannten erzählen, die „ohne Grund kontrolliert und in Handschellen gelegt“ worden seien. Die Initiative versucht, eine positive Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Kürzlich gab es einen Black-History-Monat. Und beim Bilderbuchsonntag im Pavillon haben ISD-Mitglieder gezeigt, dass es durchaus Kinderbücher mit positiv besetzten schwarzen Hauptfiguren gibt. Nur in Kitas sind sie Mangelware, auch in Hannover.

„Ich bin oft die Einzige im ganzen Bahnabteil, die nach ihrem Ausweis gefragt wird“: Die Schauspielerin und Sängerin Denise M'Baye. Quelle: Katrin Kutter

„Bin oft die Einzige, die nach ihrem Ausweis gefragt wird“

Fälle von brutaler rassistischer Polizeigewalt, wie sie jetzt wieder in den USA hochkochen, sind aus Hannover nicht bekannt. Es sind eher bittere Alltagserfahrungen. Mehrere Dunkelhäutige schildern der HAZ in Gesprächen, dass sie sich als Autofahrer bei Stichpunktkontrollen der Polizei sicher sein können, ausgewählt zu werden.

Die Schauspielerin Denise M’Baye berichtet in einem HAZ-Interview ihre Erfahrung von alltäglichem Andersbehandeltwerden so: „Ich bin oft die Einzige im ganzen Bahnabteil, die nach ihrem Ausweis gefragt wird.“ In solchen Situationen wünsche sie sich „die Solidarität der Mitreisenden. Es wäre sehr bestärkend und auch entlarvend, wenn weiße Reisende in dieser Situation die kontrollierende Person fragen würden, warum sie dann nicht auch ihren Ausweis sehen wolle.“

„Ich hatte immer das Gefühl, ich müsse besser sein als die anderen, um das gleiche Ziel zu erreichen“: Jesse Jeng, Ratsherr der CDU. Quelle: Jan Philipp Eberstein (Archiv)

„In fast keine Discothek gelassen“

Jesse Jeng, Hannovers einziger farbiger Ratspolitiker ( CDU), erzählt, er sei fünf Jahre lang in seiner Geburtsstadt Hannover „in fast keine einzige Diskothek eingelassen“ worden. Und das, obwohl der Freundeskreis, mit dem er unterwegs war, überwiegend aus Hellhäutigen bestand. „Das klingt zwar nicht schlimm, es geht ja nur um den Eintritt in eine Disco“, sagt Jeng. Das Ausgeschlossensein aber löse im Inneren etwas aus: ein Nicht-Dazugehören, ein Fremdsein.

Negative Erfahrungen bei Bewerbungsgesprächen oder etwa bei der Wohnungssuche verstärkten das Gefühl, von der Mehrheitsgesellschaft nicht gewollt zu sein. „Ich hatte immer das Gefühl, ich müsse besser sein als die anderen, um das gleiche Ziel zu erreichen“, sagt Jeng.

Abends das Gesicht zerkratzt

Friseurin Naomi Schockemöhle hat sich als Kind, gequält von Mitschülern, abends das Gesicht zerkratzt. „Ich will diese Haut nicht mehr“, habe sie weinend zu ihrer Mutter gesagt. Heute sei sie „stolz auf diese Farbe“, aber es sei ein langer Weg gewesen, auf dem sie sich nicht akzeptiert fühlte.

Politiker Jesse Jeng fordert von wohlmeinenden Deutschen, die Augen nicht zu verschließen. „Ich war erschüttert, als mir kürzlich ein Freund einfach nicht glauben wollte, dass ich nicht in Discos komme.“ Es gebe ein „strukturelles Defizit“ der Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Wer trotzdem immer betone, dass ja alles nicht so schlimm sei wie in den USA, der verschließe die Augen und verhindere damit Veränderung.

Respekt zählt

Markthallen-Hausmeister Adama Ceesay sagt: „Es gibt keine Gerechtigkeit zwischen Schwarz und Weiß. Aber ich begegne den Menschen mit Respekt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die allermeisten mir auch mit Respekt begegnen.“

Die Demo für Gleichberechtigung startet an diesem Sonnabend, 6. Juni, um 16 Uhr auf dem Opernplatz. Die Veranstalter haben 1000 Teilnehmer angemeldet.

Von Conrad von Meding