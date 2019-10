Hannover

Seit rund zwei Wochen ist Friederike Krüger nun schon an Bord der „Polarstern“ unterwegs. Eigentlich unterrichtet die 28-Jährige an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hannover-Bothfeld, doch für sechs Wochen hat sie sich auf eine außergewöhnliche Reise begeben: Zusammen mit zahlreichen Wissenschaftlern und einem Lehrerkollegen aus Berlin nimmt sie in der Arktis die Folgen des Klimawandels hautnah in Augenschein. Den Kontakt zu ihren Schülern in Hannover lässt sie dabei nie abreißen: Regelmäßig fasst die Erdkundelehrerin ihre Erlebnisse in E-Mails zusammen, auch für die Schüler zu Hause.

Eine Kabine mit Bullauge über Wasser

Die Stimmung an Bord des Forschungsschiffes sei sehr gut, schreibt Krüger, es werde viel gelacht. Doch wenn der Seegang besonders heftig sei, könne einem die gute Laune auch schon mal vergehen: „(Mir) und einigen anderen war nicht so zum Lachen zumute, als wir seekrank wurden. Es ist nicht schön, wenn einem schwindelig und schlecht wird und man im Bett liegt, wenn andere Polarlichter draußen bestaunen können. Aber die Wellen haben sich kurze Zeit später beruhigt, und wir konnten uns alle wieder erholen und sogar im kleinen Fitnessraum ein bisschen Tischtennis spielen.“

„Die Mehrheit hier ist schon etliche Male auf offener See gewesen und drückt mir nun die Daumen für die nächsten Tage, wenn Windstärken von 5-7 Beaufort erreicht werden sollen und das Boot ganz schön durchgeschüttelt wird. Auch das Brechen des Eises wird wuchtig, sagen sie. Aber ich habe eine Kabine recht mittig im unteren Deck, mit dem Bullauge noch über Wasser, wenn die Wellen nicht zu hoch sind. Eine optimale Lage, sagen sie.“

„Rechts und links, vorne und hinten: nur Eis und Wasser“

Mittlerweile sei Seekrankheit bei 2 bis 5 Knoten ohne Wellengang kein Thema mehr, stellt die Lehrerin fest. Auch an die Geräuschkulisse der Schiffsmotoren habe sie sich inzwischen gewöhnt – ein Geräusch, das sie an den Schleudergang einer Waschmaschine erinnere. „Die Anspannung und Konzentration steigt langsam an auf der Suche nach der richtigen Eisscholle“, stellt die 28-Jährige fest. „Ich bin schon sehr aufgeregt, wie die nächsten Tage verlaufen werden, wie der erste Schritt auf dem Eis sein wird. Wenn man auf der Brücke des Schiffes in schwindelerregender Höhe steht, unter sich Tausende PS, die sich durch weiße Massen schieben, rechts und links, vorne und hinten: nur Eis und Wasser, dann hat man schon Respekt davor, einfach das Eis zu betreten.“

Krüger betont: „Viele Schollen sind deutlich dicker als ein Meter, aber halten sie mich auf dem Hunderte Meter tiefen Ozean? Die Expedition beginnt gerade erst richtig, und ich kann sagen, dass bereits die Fahrt hierher die ganze Reise wert war. So viele tolle Menschen sind hier auf engem Raum 24 Stunden am Tag zusammen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen!“

