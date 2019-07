Hannover

Susanne Huhndorf hängt den Rucksack mit ihren Arbeitsutensilien an eine spezielle Vorrichtung am Gepäckträger ihres E-Lastenrades. Sohn Oskar klettert vorne in die Transportbox, der Dreijährige wird in den Kindergarten gebracht. Damit beginnt der Tag für die Hebamme mit einer kurzen Etappe von gut einem Kilometer, auch die Station ihres ersten Hausbesuchs ist ganz in der Nähe. In gleichmäßigem Tempo geht es durch breite Hainhölzer Wohnstraßen, Autos sind so gut wie keine unterwegs. Es ist ein angenehmes Fahren.

Am Anfang war ein Probemonat

Vor knapp zwei Jahren hat die 39-jährige Hainhölzerin für das Gemeinschaftsprojekt „Übermorgen“ von HAZ und Sparkasse ihr Auto für einen Monat auf dem Parkplatz des Verlagshauses in Bemerode abgestellt und ausprobiert, wie es denn mit dem Lastenrad als Alternative ist (Link zum Bericht von 2017) . „Am Stau vorbeifahren, keinen Parkplatz suchen und nach einem schwierigen Besuch frische Luft einatmen – herrlich“, hat sie damals im Tagebuch notiert.

Trotzdem hat es noch ein Jahr gedauert, bis die Huhndorfs – die Hebamme Susanne, der Sozialarbeiter Michael und die Kinder Nele (14), Enno (10) und Oskar – Ernst gemacht und das Auto endgültig abgeschafft haben. Michael Huhndorf hatte ohnehin schon ein Lastenrad, Susanne tauschte ihr im Probemonat erhaltenes Modell gegen ein Höherwertiges ein. „Wichtig ist vor allem ein kleiner Wendekreis“, sagt sie.

Carsharing und Bahn sind Alternativen

Die Entscheidung war im Familienkreis kein großes Ding. „Oskar hat gefragt, wie wir künftig seine Großeltern in Rostock besuchen wollen“, erzählt seine Mutter. Die Huhndorfs fahren solche Strecken mit der Bahn und sind außerdem beim Carsharing-Anbieter Stadtmobil eingeschrieben. Damit praktizieren sie einen privaten Mobilitätsmix, den viele angesichts der Klimadebatten gut finden, aber nur wenige konsequent umsetzen.

Hebamme Susanne Huhndorf will das Lastenfahrrad nicht mehr missen. Quelle: Katrin Kutter

Im Tagesdurchschnitt legt Susanne Huhndorf rund 17 Kilometer mit dem Lastenrad zurück, und zwar bei jedem Wetter. Die beruflichen Höchststrecken liegen bei 30 Kilometern. Ihre zweite Hausbesuchsstation an diesem Tag liegt in der Kronenstraße in der List. Sie kann zunächst über den Pastor-Jäckel-Weg und die Tannenbergallee fahren; es geht durchs Grüne und über gut ausgebaute Radwege.

In der List wird es eng

An der Ferdinand-Wallbrecht-Straße ändert sich das, der Weg ist hier schmal. Immer wieder sind Fußgänger auf der Radpiste unterwegs. „Ich klingele mir oft den Weg frei“, sagt die Radlerin, die zwar gerne zügig unterwegs ist, aber Verkehrsregeln nicht als unverbindliche Handlungsempfehlung betrachtet, sondern sie befolgt.

In der Wedekindstraße lässt sich dann eine Spezialität hannoverschen Wegebaus erleben. Huhndorf muss sich mit dem Lastenrad auf einem schmalen, ruckeligen, mit einem weißen Streifen vom Fußweg abgetrennten sogenannten Radweg durchlavieren. Die Wedekindstraße wird umgebaut, erhält aber nur einen Schutzstreifen für Radfahrer.

Dieselben Probleme wie alle anderen Radfahrer auch

Huhndorfs Gefährt ist zwar länger, aber trotz der Transportbox nicht viel breiter als ein normales Fahrrad. „Ich finde, es gibt in Hannover keine speziellen Probleme für Leute mit Lastenrad. Es sind dieselben, die alle anderen Radler auch haben“, sagt sie und zählt auf: Es gebe zu wenig separate Radwege, viele von ihnen seien schmal, Wegeführung und Markierung seien oft uneinheitlich und irreführend, Ampelphasen zu lang. Dann ist da noch das Unbehagen vor Rechtsabbiegern an stark befahrenen Kreuzungen. Mehr geeignete Parkplätze fände sie auch gut.

Auch die Kinder der Familie Huhndorf kennen die Vorzüge der Fahrt im Lastenfahrrad. Quelle: Katrin Kutter

Ein dritter Hausbesuch steht noch an, es geht ins Wohngebiet Lister Blick am Kanal. Das hat für Huhndorf den Vorteil, dass sie für den Heimweg Richtung Hainholz die Strecke an der Wasserstraße nehmen kann – autofrei und im Grünen.

„Ich bin insgesamt zügiger unterwegs“

Das einstige Familienauto haben die Huhndorfs noch nie vermisst. Der eingangs erwähnte Tagebucheintrag besitzt nach wie vor Gültigkeit. Für Susanne Huhndorf ergibt sich ein weiteres, nicht ganz unwesentliches Fazit: „Ich stehe nicht im Stau und muss weniger Zeit für die Suche nach einem Parkplatz aufwenden. Also bin ich insgesamt zügiger unterwegs“.

ADFC fordert mehr Parkplätze Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) teilt den Befund von Susanne Huhndorf, was die Situation für Lastenradfahrer in Hannover angeht. „Es gibt kaum spezifische Unterschiede zum normalen Radverkehr“, sagt Swantje Michaelsen, die für den Radfahrerverein das Thema betreut und selbst mit einem solchen Gefährt unterwegs ist. Wichtig sei es, mehr geeignete Parkplätze anzulegen. „In den Bügelreihen ist oft zu wenig Platz“, sagt Michaelsen und verweist auf das Beispiel in den Niederlanden oder in Dänemark, wo es Sonderparkplätze für Spezialräder gibt. Der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) hat das Projekt „Wohnen leitet Mobilität“ ins Leben gerufen und fokussiert sich ebenfalls auf die Stellplatzfrage. Angesprochen sind in diesem Fall Wohnungsunternehmen, die in ihren Quartieren den Radverkehr fördern können. Geeignete Abstellplätze seien sehr wichtig, erklärt der VCD und meint dabei nicht nur die Zahl, sondern auch die Qualität: Sie sollten stufenfrei erreichbar, abschließbar einer Wohnung zugeordnet sein und genug Raum bieten. Möglichkeit zum Ausprobieren: Genaue Zahlen gibt es nicht, aber allein der optische Eindruck besagt, dass auch in Hannover immer mehr Lastenräder unterwegs sind. Die Gefährte sind in der Anschaffung nicht eben preiswert. Wer vorher testen will: Händler wie E-Motion in der Altstadt oder Velogold in Limmer bieten Testfahrten. Tageweise kann man eines der 30 Lastenräder des Projektes Hannah ausleihen, nähere Informationen stehen unter www.hannah-lastenrad.de im Internet. Der ADFC Hannover bietet mit der Aktion „WiLas“ Möglichkeiten bei Aktionstagen oder individuelle Tests an. Informationen unter www.adfc-hannover.de/wilas/ im Internet.

Von Bernd Haase