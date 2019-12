Hannover

Trotz aller Bemühungen um eine Verkehrswende: Die Zahl der zugelassenen Pkw in der Region Hannover steigt kontinuierlich an. Erstmals wurde dabei in diesem Jahr eine bemerkenswerte Marke überschritten: Mittlerweile kommen auf 1000 Einwohner 502 Autos. Das bedeutet, dass statistisch gesehen jeder zweite Einwohner der Region – Säuglinge, Kinder und Hochbetagte mit eingerechnet – ein Auto besitzt.

Interessant dabei: Zwar steigt die Zahl aller zugelassenen Fahrzeuge – aber die Menge der privat zugelassenen Autos im Stadtgebiet Hannovers ist erstmals gesunken. Seit zwei Jahren verzeichnet die Region einen Rückgang. Die stetige Zunahme an Autos in Hannover ist also vor allem den gewerblichen Anmeldungen zuzuschreiben.

Auch wenn man beim Blick auf den Straßen einen anderen Eindruck bekommen könnte: Den größten Anteil an diesem Zuwachs haben nicht schwere Oberklasselimousinen und SUV, sondern eher kleinere Fahrzeuge mit einem Hubraum unter 1,4 Liter.

Die wenigsten Pkw pro 1000 Menschen gibt es übrigens in Linden-Nord und Linden-Süd mit weniger als 240. Etwas weiter östlich, in Mitte, kommen auf 1000 Menschen bereits mehr als 300 Pkw mehr.

Mehr Autos als Menschen – und ganz viel Diesel

Im Vergleich zu Lahe ist aber auch das noch wenig. In diesem kleinem Stadtteil im Nordosten sind mehr Pkw zugelassen, als dort Menschen leben. Der Trend zum Zweit- oder Drittwagen ist für diese Besonderheit allerdings nicht der Grund: In Lahe haben etliche Gewerbebetriebe ihren Sitz – von den 2055 angemeldeten Autos handelt es sich daher um viele Nutzfahrzeuge und andere Autos, die nicht privat sondern rein dienstlich genutzt werden.

Doppelt so viele Benziner wie Diesel-Fahrzeuge

Wenn es um die Frage des Kraftstoffs geht, dann hat sich in den vergangenen Jahren das Kaufverhalten nicht verändert. In der Stadt fahren weiterhin rund doppelt so viele Benziner wie Dieselautos auf den Straßen. Gerade einmal ein Prozent aller Fahrzeuge sind derweil schon elektrobetrieben, noch weit darunter liegen alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff oder Fahrzeuge betrieben mit einer Brennstoffzelle.

Im Umland steigt die Zahl der Privat-Pkw immer weiter an

Die neueste Verkehrsstatistik der Region zeigt: Je weiter die Menschen vom Zentrum der Region mit seiner guten öffentlichen Nahverkehrsinfrastruktur entfernt leben, desto höher ist die Zahl der Autos pro Einwohner. Die Verteilung hat aber auch ganz eindeutig etwas mit dem Einkommen der Menschen vor Ort zu tun: Die höchste Pkw-Dichte findet sich in Isernhagen, Wedemark, Burgwedel und Pattensen. Und wie Sie in den folgenden Grafiken sehen können, verfügen genau dort die Menschen auch über ein höheres Einkommen.

Die meisten E-Autos gibt es in Hannover-Mitte

Der Trend der E-Autos folgt dagegen exakt der umgekehrten Richtung: Nicht die Peripherie geht hier voran, sondern es sind die Menschen, die mitten im Ballungsgebiet der Großstadt wohnen. Im Stadtteil Mitte gibt es mit Abstand die meisten Elektro- und Hybridfahrzeuge: Auf 1000 Menschen kommen statistisch 32 dieser umweltschonenden Fortbewegungsmittel. Obwohl diese Zahl äußerst gering ist, ist es der absolute Spitzenwert in Hannover. Auf Platz zwei folgt Lahe mit knapp halb so vielen.

Zentrale Ermittlung bei Autodiebstählen zeigt Erfolg

Zum Besitz eines Autos gehören leider auch die Schattenseiten: Kriminalität und Unfälle. Die Zahl der Autodiebstähle in der Stadt Hannover ist zuletzt leicht gestiegen. Grund dafür könnte sein, dass die Polizeidirektion Hannover Ende 2016 eine eigene und zentrale Ermittlungsgruppe für Autodiebstähle gegründet hat. Die zentrale Stelle kann leichter Zusammenhänge zwischen Taten erkennen und gezielt Präventionsmaßnahmen ergreifen. Dennoch bleibt Hannover die Hochburg der Autodiebstähle in Niedersachsen.

Weniger Autounfälle, mehr Verletzte

Auch die Zahl der Unfälle ist zuletzt erstmals seit drei Jahren wieder rückläufig. Insgesamt registrierten die Beamten in der aktuellsten Statistik (2018) in der Region 36.721 Zusammenstöße, 2017 hatte der Wert noch bei 37.324 Kollisionen gelegen. Vorausgegangen waren drei Jahre mit immer mehr Unfällen in Hannover.

Dem erfreulichen Trend steht allerdings gegenüber, dass die Zahl der Verletzten um knapp 400 auf mehr als 6500 deutlich gestiegen ist. Die Zahl der Verkehrstoten liegt wie in den beiden Vorjahren bei knapp unter 50.

Besonders im Fokus steht dabei erneut die Autobahn 2. Dort starben im vergangenen Jahr 13 Menschen, 2017 waren es drei. Fünf weitere Menschen starben auf den anderen Autobahnen der Region.

