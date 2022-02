Hannover

In Hannover sind rund um den „Dicken-Pulli-Tag“ am Sonntag, 6. Februar, wieder mehrere Aktionen geplant. Mit dem Protesttag, der seinen Ursprung in Belgien hat, soll auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit aufmerksam gemacht werden. Nach dem Motto: Heizung aus, Pulli an.

Modenschau und Workshop auf dem Trammplatz

Auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus werden am Sonntag angehende Modedesignerinnen und Modedesigner der Hochschule Hannover ihre Entwürfe auf dem Catwalk präsentieren. Mit einer ähnlichen Veranstaltung hatten die Studierenden schon im Vorjahr für Wirbel gesorgt. Im Anschluss an die Modenschau können Besucherinnen und Besucher ungeliebte Pullover tauschen, umgestalten oder sich im eigenen dicken Pulli fotografieren lassen. Bei Musik und Suppe können Tipps und Tricks zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgetauscht werden. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

Auch das benachbarte Museum August Kestner, Trammplatz 3, lädt im Rahmen der Ausstellung „use-less“ zu Aktionen und Workshops rund um das Thema Stricken ein. Diese beginnen um 12 Uhr und sind kostenfrei.

Die Modenschau vor dem Neuen Rathaus in Hannover ist auch eine Protestaktion für mehr Klimaschutz. Quelle: Bernd Günther

Stadt startet Wettbewerb „Mein liebstes Winteroutfit“

Zudem sucht die Stadt Hannover unter dem Titel „Mein liebstes Winteroutfit“ noch bis Freitag, 25. Februar, das schönste Winteroutfit. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Teilnehmende können bis zu drei Fotos mit dem Betreff „Dicker-Pulli-Wettbewerb“ per E-Mail an nachhaltigkeit@hannover-stadt.de einreichen. Außerdem können die Bilder bei Instagram oder Facebook mit der Verlinkung des Nachhaltigkeitsbüros der Stadtverwaltung (@nachhaltigkeitsbuero.lhh) veröffentlicht werden. Außerdem sollten die Hashtags #dickerpullihannover, #getfair und #hannofair genutzt werden.

Unter allen Einsendungen werden Preise wie plastikfreie Frühstücksdosen, eine Stofftasche und weitere Überraschungen verlost. Weitere Informationen zum Wettbewerb und zu den Teilnahmebedingungen finden Interessierte hier.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Workshop „Pimp your Pulli“ in Stöcken

Bereits am Sonnabend, 5. Februar, bietet das Stadtteilzentrum Stöcken, Eichsfelder Straße 101, zusammen mit dem Stöber-Treff Stöcken den Workshop „Pimp your Pulli“ an. In diesem sollen unter der Leitung von Modedesignerin Beatrix Landsbek von 15 bis 18 Uhr aus alten Pullis neue Kreationen entstehen.

Wer keinen eigenen Pullover mitbringt, kann auf einen Second-Hand-Pullover vom Stöber-Treff zurückgreifen. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Interessierte müssen sich per E-Mail an stz-stoecken@hannover-stadt.de oder unter der Telefonnummer (0511) 16843551 anmelden.

Von Laura Ebeling