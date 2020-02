Hannover

Sibylle Maurer-Wohlatz vom Bund für Umwelt- und Naturschutz ( BUND) in Hannover hat vor einiger Zeit in Italien eine Tomatensorte namens „Pera d’Abbruzzo“, übersetzt „Birne der Abbruzzen“, in einem kleinen Saatgutgeschäft entdeckt. „Sie ist leicht süß, hat starkes Aroma und ist freilandtauglich“, sagt sie. Besucher der Saatgutbörse des BUND am Sonntag im Café Steintormasch am Georgengarten konnten sich davon überzeugen, wenn sie wollten. Dort war die Abbruzzenbirne im Angebot.

Alternative zur Einheitsware

Die Saatgutbörse, die auch der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) unterstützt, wendet sich an Kleingärtner, an Besitzer von Hausgärten sowie an Interessierte, die etwas für den Balkon suchen. Die Idee: „Mittlerweile beherrschen vier große Konzerne 75 Prozent des weltweiten Saatgutmarktes. In den Gartencentern gibt es deshalb häufig nur Einheitsware“, sagt Maurer-Wohlatz.

Sigrid Maurer-Wohlatz liefert den Besuchern auch fachkundige Beratung. Quelle: Michael Wallmüller

Der BUND und seine Mitstreiter haben sich deshalb auf die Fahnen geschrieben, altes, möglichst regionales Saatgut zu erhalten und zu verbreiten. Allein schon die Namen signalisieren Vielfalt. Bei den Tomaten gibt es beispielsweise den „Roten Heinz“ oder die Wildtomate „Humboldtii“, eine Salat- und Schmorgurke heißt „Berliner Aal“, eine Grünkohlsorte „Ostfriesenpalme“. Die Sorten gehen in kleinen Tütchen über den Tisch, und zwar reichlich. „Das Interesse an historischem Saatgut steigt, es kommt Publikum auch von außerhalb Hannovers“, sagt Maurer-Wohlatz.

Silke Bremer und Manuel Junge haben es nicht weit, sie bewirtschaften einen Kleingarten in der Kolonie Wiesengrund in der Steintormasch. Die beiden haben gleich eine ganze Liste aufgeschrieben; außer Tomaten wollen sie etwa Rote Beete, Möhren und Spitzkohl säen. Ihre gesamte Anbaufläche im Kleingarten bestücken sie mit historischen Sorten und nennen dafür unter anderem einen eigentlich simplen Grund: „Es schmeckt einfach besser“.

Der BUND und seine Partner bieten noch eine zweite Saatgutbörse an – am Sonntag, 23. Februar, im Vereinshaus des Kleingartenvereins Feierabend an der Straße Im Othfelde 16 in Vahrenwald.

Von Bernd Haase