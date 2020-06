Ab Mittwoch sinkt die Mehrwertsteuer. Geben die Händler den Nachlass an die Kunden weiter? In einigen Bereichen wie im Buchhandel ist das wegen der Preisbindung nicht möglich, auch einige Gastronomen wollen darauf verzichten. An sieben Beispielen zeigen wir, wie unterschiedlich Geschäfte in Hannover mit der Steuersenkung umgehen.