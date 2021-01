Hannover

In Hannover ist das Baudezernat auch für die Unterbringung von Obdachlosen zuständig. Seit Jahren hagelt es deswegen Kritik. Politiker, Obdachlosenverbände, sogar Aktivisten nahmen den zuständigen Bereich Unterbringung bereits ins Visier. Der Vorwurf: Die Behörde lasse ausgerechnet in diesem menschlich so sensiblen Bereich jedes Gespür für soziale Notlagen vermissen. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß: Die CDU-Ratsfraktion fordert, den Bereich endlich ins Sozialdezernat zu verlegen. Aber auch sie droht mit ihrem Vorhaben zu scheitern. Dabei gibt es viele Beispiele dafür, dass eine Verlegung dringend nötig ist.

Kein Platz für eine Familie mit einem Neugeborenen

Ein besonders drastisches spielte sich im Sommer des vergangenen Jahres ab. Nach Informationen der HAZ verweigerten Mitarbeiter des Bereichs Unterbringung einer obdachlosen Roma-Familie einen Platz in einer Notunterkunft, obwohl die Familie ein Neugeborenes bei sich hatte. Die Familie hatte schon früher in Hannover in einer Unterkunft gelebt und war offenbar wegen dringender Behördenangelegenheiten zurück in die Heimat nach Rumänien gereist.

Anzeige

Inmitten der Corona-Pandemie kam sie so spät zurück, dass ihr alter Anspruch nicht mehr galt. In Hannover haben Obdachlose gemäß der geltenden Satzung für die Unterbringung ihren Platz in einer Notunterkunft bereits verwirkt, wenn sie ihn länger als zehn Tage ohne Unterbrechung nicht nutzen. Strittig war offenbar, warum die Familie mit Verzögerung zurück nach Hannover gereist kam. Vonseiten des Amtes sollen Sätze gefallen sein wie: „Sie bekommen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Hannover nie mehr einen Platz.“

Offenbar kein Einzelfall

Aber kann man einer Familie mit einem Neugeborenen – ungeachtet möglichen Fehlverhaltens –, tatsächlich einen Platz in einer Notunterkunft verweigern – und sie damit faktisch wahlweise auf die Straße oder in eine Massenunterkunft wie jene am Alten Flughafen schicken?

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Beispiel zeigt auch, wie uneins Bau- und Sozialdezernat in solchen Fällen sind. Mitarbeiter des Kommunalen Sozialdienstes sollen so empört über die aus ihrer Sicht unmenschliche Entscheidung gewesen sein, dass sie intervenierten. Ein Roma-Verband schaltete sich ein, die Angelegenheit ging angeblich bis hoch zu Oberbürgermeister Belit Onay. Dieser soll zugunsten der Familie entschieden haben. Offiziell will sich die Verwaltung aus Datenschutzgründen nicht äußern, dementiert wird der Vorgang aber nicht. Pikant ist: Die Sache ist offenbar mitnichten ein Einzelfall.

Kritik von allen Seiten

Im Gegenteil: Die Kritik an dem im Baudezernat angesiedelten Bereich reißt seit Jahren nicht ab – und sie wird bemerkenswert einmütig von Leuten geführt, die eigentlich grundverschiedene Interessen vertreten. Bereits Altoberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) wollte den Bereich Unterbringung im Sozialdezernat ansiedeln. In anderen Städten ist dies gang und gäbe. Auch Schostoks Nachfolger, OB Belit Onay (Grüne), hatte den Wechsel schon in seinem Wahlprogramm als OB-Kandidat. Längere Aufenthalte in den Unterbringungen sollten künftig mit Sozialarbeit verbunden und die Abstimmung diesbezüglich verbessert werden, hieß es damals. Deshalb setzte Onay sich wie zuvor Schostok für eine „organisatorische Unterbringung im Sozialdezernat“ ein.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay: Wechsel der Zuständigkeiten als Teil des Wahlprogramms. Quelle: Tim Schaarschmidt

Opfer häuslicher Gewalt bekommt keinen Notunterkunft-Platz

Aber auch von Obdachlosenverbänden und Sozialarbeitern kommt harsche Kritik. Wer nicht nachweisen könne, dass er sich bereits länger in Hannover aufhalte, werde ohne jede Rücksicht wieder weggeschickt, sagt Pascal Allewelt vom Kontaktladen Mecki. Selbst einer Frau, die vor ihrem gewalttätigen Partner aus Hamburg nach Hannover geflohen war, sei die Zuweisung verweigert worden. Wenn sie aus Hamburg komme, müsse sie sich dort obdachlos melden und unterbringen lassen, habe es trocken geheißen. Die Verwaltung äußert sich konkret auch zu diesem Fall nicht.

Bemerkenswert ist: Auch die allgemeinen Kriterien für eine Zuweisung macht sie auf Anfrage der HAZ nicht transparent. Der Bereich Unterbringung führe „bei jeder Vorsprache eines obdachlosen Menschen eine umfassende Prüfung der Obdachlosigkeit durch“, heißt es nebulös. Außer der „örtlichen und sachlichen Zuständigkeit würden insbesondere die Selbsthilfemöglichkeiten intensiv geprüft“. Immerhin: Besonders schutzbedürftige Frauen würden häufig auch dezentral in angemieteten Wohnungen untergebracht oder an die Frauenhäuser vermittelt.

Obdachloser mit Fieber in Dreibettzimmer?

Er lasse „seine Leute“ nicht mehr ohne Begleitung in den Bereich Unterbringung, sagt Jan Goering, Geschäftsführer der Selbsthilfe für Wohnungslose (Sewo). Obdachlose würden dort „komisch behandelt“, man könne nicht sicher sein, dass ihnen ihre Rechte gewährt würden.

Goering hatte zuletzt im Bauausschuss für Aufsehen gesorgt, als er der Stadt vorwarf, dass diese einen Obdachlosen mit Fieber in einem Dreibettzimmer untergebracht habe. In diesem Fall erklärt sich die Stadt: Sie bestreitet den Vorgang. Dem Obdachlosen, der in Begleitung eines Mitarbeiters der Sewo erschien, sei ein Doppelzimmer angeboten worden. Er habe aber eine Einzelunterbringung in einem Hotel gefordert und das Amt dann ohne Zuweisung verlassen. Von Fieber oder anderen Krankheitserscheinungen sei nie die Rede gewesen, sonst hätte man eine Einzelunterbringung angestrebt und einen Arztbesuch eingefordert. Goering bleibt bei seiner Darstellung.

Aktivisten protestieren mit Banner am Wohnungsamt

Ende November brachten Aktivisten am Wohnungsamt sogar weithin sichtbar das Transparent „Wohnen für alle – sonst besetzen wir“ an – ein in Hannover vermutlich ziemlich einmaliger Vorgang. Bemerkenswert ist: In einer Erklärung der Aktivisten steht wiederum vor allem der Bereich Unterbringung im Zentrum. Es taucht überdeutlich vieles von dem auf wieder auf, was Sozialarbeiter und Obdachlosenverbände kritisieren. Ein aggressiver, zum Teil menschenverachtender Tonfall herrsche in der Behörde, das Zuweisungsverfahren sei für Betroffene oft unverständlich und intransparent. Es sei auf Abschreckung, nicht auf Hilfe Not Leidender ausgerichtet.

„Wohnen für alle - sonst besetzen wir“: Transparent am hannoverschen Wohnungsamt. Quelle: Conrad von Meding

Auch CDU will Verlegung ins Sozialdezernat

Der jüngste Versuch, eine Verlegung ins Sozialdezernat zu erwirken, kommt von einer Partei, die nicht gerade im Verdacht steht, mit linken Hausbesetzern zu sympathisieren. Die CDU forderte unlängst in einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Sozialausschuss, die Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten im Sozialdezernat anzusiedeln. Für beide seien bislang Baudezernat und -ausschuss zuständig, für darüber hinausgehende Themen in diesem Bereich Sozialdezernat und -ausschuss. Diese Zweiteilung führe oft zu langen Entscheidungswegen und letztlich zu Ineffizienz. Das habe unter anderem der Fall der Mitte Oktober aus dem Naturfreundehaus auf die Straße gesetzten Obdachlosen gezeigt.

Die Obdachlosen mussten im Herbst aus dem Naturfreundehaus ausziehen. Quelle: Samantha Franson

Keine Debatte über Wechsel ins Sozialdezernat

Wer glaubt, der Vorstoß würde angesichts der vielen früheren Versuche zumindest intensiv diskutiert, sieht sich getäuscht. Mit den neuen Dezernenten im Bau- und Sozialdezernat würden bestehende Differenzen sicher schnell überwunden, winkten FDP, SPD und Grüne im Ausschuss ab. Die Linke will über den Vorschlag beraten. Wie steht Belit Onay, mittlerweile OB, zu dem Ganzen? Er verweist auf die Neufassung des Lokalen Integrationsplanes, der „eine möglichst integrierte Bearbeitung von Migration, Integration und Teilhabe von Menschen in schwierigen Lebenssituationen“ ermöglichen soll. Bei der Erarbeitung desselben würden „Schnittstellen zu anderen Fachbereichen wie die Unterbringung von Geflüchteten oder Obdachlosen oder die bauliche Unterhaltung von Unterkünften analysiert“.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas ändert, ist offenbar klein.

Von Jutta Rinas