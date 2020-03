Jede Krise hat ihre eigenen Helden: Volker Windelboth testet Corona-Verdachtsfälle im Testzentrum, hat rund 300 Abstriche in den vergangenen Wochen gemacht. Trotz des harten Jobs sagt er: Das Gespräch mit den Patienten treibe ihn an. Er ist einer von „Hannovers Helden in der Corona-Krise“, die wir an diesem Wochenende in einer Serie vorstellen.