Herr Matuschek, welche Methodik ist für die Befragung zur Oberbürgermeisterwahl in Hannover angewandt worden?

Wir haben insgesamt 1002 Wahlberechtigte in der Stadt Hannover telefonisch befragt. Dazu wurden zunächst Haushalte in der Stadt über generierte Rufnummern zufällig ausgewählt. In Mehrpersonenhaushalten wurde über eine weitere Zufallsauswahl der genaue Gesprächspartner ermittelt. Dies geschah durch die sogenannte Geburtstagsfrage. Befragt wurde jeweils der Wahlberechtigte im Haushalt, der als letztes Geburtstag hatte. Die Fragen wurden von unseren Interviewern vom Bildschirm abgelesen und die Antworten direkt eingegeben.

Lesen Sie mehr:

So eng wird der Kampf um die Macht im Rathaus

Sind bei den Rufnummern Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt worden?

Nur Festnetznummern. Bei regionalen Umfragen benötigen wir die Vorwahl, um zuordnen zu können. Das ist bei Mobilfunknummer noch nicht möglich.

Peter Matuschek, Leiter der Politik- und Sozialforschung bei Forsa Quelle: Privat

Vor allem Jugendliche haben aber häufig keinen Festnetzanschluss mehr...

... aber die ausschließliche Mobilfunknutzung ist in Deutschland noch nicht annähernd so verbreitet wie in anderen Ländern. Außerdem wohnen viele Jugendliche und junge Erwachsene noch bei ihren Eltern, und viele Handynutzer sind über eine virtuelle Festnetznummer, die sie von ihrem Provider mitgeliefert bekommen, doch noch erreichbar. Durch diese Art der Stichprobenziehung haben wir erreicht, dass die Altersgruppen gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung bei der Befragung berücksichtigt wurden. Bei den unter 30-Jährigen beispielsweise sind das 23 Prozent. Das Verfahren ist üblich, alle Institute wenden es an.

„Erhöhte Aufmerksamkeit bei den Bürgern für diese Wahl“

Sind die Ergebnisse repräsentativ?

Ja, die Ergebnisse sind repräsentativ für alle Wahlberechtigten in der Stadt Hannover. Wie bei allen Stichprobenerhebungen gibt es auch hier eine Fehlertoleranz, die bei +/- 3 Prozentpunkten liegt.

39 Prozent der Befragten haben angegeben, sie könnten sich für die Oberbürgermeisterwahl für keinen der zehn Kandidaten entscheiden oder seien noch unentschlossen, überhaupt zur Wahl zu gehen. Ist dieser Wert nicht sehr hoch?

Nein, für eine Oberbürgermeisterwahl, die nicht mit einer anderen Wahl gekoppelt ist, ist das nicht ungewöhnlich. Tatsächlich gibt es in Hannover durch die Vorgeschichte mit der Rathausaffäre eher eine etwas höhere Aufmerksamkeit für diese OB-Wahl bei den Bürgern, als dies sonst vermutlich der Fall gewesen wäre.

Motiviert die Veröffentlichung einer Umfrage Unentschlossene?

Die Debatte, ob Umfragen Wahlen beeinflussen, wird häufig geführt. In der Wissenschaft sind wahlentscheidende Effekte von Umfragen allerdings nicht belegt, und die allermeisten Bürger treffen ihre Wahlentscheidung unabhängig von Umfrageergebnissen.

Die Personen oder die thematischen Inhalte – was ist bei einer Oberbürgermeisterwahl ausschlaggebender?

Es ist in erster Linie eine Personenwahl. So gewinnen bei Oberbürgermeisterwahlen auch Kandidaten, deren Partei im Rat der Stadt nicht unbedingt die stärkste Fraktion stellt.

Lesen Sie auch

OB-Wahl: So eng wird der Kampf um die Macht im Rathaus

Oberbürgermeisterwahl: Fast 40 Prozent der Hannoveraner sind noch unentschlossen

OB-Wahl: Das sagen die Kandidaten zu den Ergebnissen der HAZ-Umfrage

Von Bratke bis Schostok: Das waren Hannovers Oberbürgermeister seit 1945

Von Bernd Haase