So hat die Region Hannover ihren Tag der offenen Tür gefeiert

Hannover

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) läuft durch die Flure des Regionshauses an der Hildesheimer Straße. Gitarren- und Keyboardmusik und Gesang schallt von draußen herein. Im Innenhof spielen Knut Richter und Joe Dinkelbach. Ein Indiz dafür, dass dieser Sonntag ein besonderer ist: Die Region Hannover feiert 20-jährigen Geburtstag und hat dazu die Öffentlichkeit zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Jagau spricht mit ein paar Leuten, läuft durch den nächsten langen Flur und gelangt in sein Büro. Dort warten schon zehn Besucher auf ihn, die gerade eine Führung durch das Regionshaus machen. Hier, in Jagaus Büros, haben die Besucher nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Region Hannover sei „immer noch ein Exot“

„Wir sind immer noch ein Exot“, erklärt der Regionspräsident, „dass wir eine direkt gewählte Vertretung aus der gesamten Region und damit aus 21 Städten haben, ist immer noch nicht selbstverständlich.“ Dadurch sei das Arbeits- und Denkmodell anders, und das wolle er zum 20-jährigen Bestehen gerne in den Fokus rücken.

Die Besucher interessiert aber vor allem das Thema Corona. Jagau erklärt, dass die Gesundheitsämter auf Dauer anders aufgestellt sein werden und lobt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die haben während der Pandemie mehr geleistet und eine hohe Bereitschaft gezeigt, Aufgaben zu übernehmen, die nötig waren“, sagt er.

Schauspiel und Führung zugleich: Johannes Fast und Alexandra Faruga vom Ensemble des Theaters „Fenster zur Stadt“ leitete ebenfalls durch das Regionshaus – mit Informationen und jeder Menge Humor. Quelle: Nancy Heusel

Parallel läuft noch eine andere Führung durch das Regionshaus. Schauspielerin Alice Hiepko vom Theater Fenster zur Stadt leitet als Stewardess verkleidet Interessierte und Theaterbegeisterte durch das Haus und nimmt dabei mit ihrem Ensemble die Region auch mal auf die Schippe. „Es ist nicht immer ganz einfach, besonders wenn es kompliziert ist“, sagt Schauspielerin Alexandra Faruga zu Hiepko. Faruga mimt eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros und berichtet von komplizierten Kfz-Zulassungen oder dem Ausstellen des Jagdwaffenscheins.

Eine weitere Gelegenheit, das Regionshaus auf kreative Weise zu erkunden, nutzen Familien: Während einer einstündigen Schnitzeljagd lösen Groß und Klein Rätsel rund um die Region, basteln und treffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieter Machurig (61) beispielsweise führt durch die regionseigene Druckerei. „Hier wird sämtliches Informationsmaterial der Region gedruckt“, erklärt er.

Bekommt einen Stempel von Mitarbeiter Dieter Machurig (61): Johanna Lobert (9) hat in der Druckerei die Aufgabe der Schnitzeljagd gelöst. Quelle: Nancy Heusel

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das liegt nicht unweit der Druckerei aus und wird von Mitarbeiterin Astrid Eblenkamp (50) an Interessierte verteilt. Im Innenhof hat der Bereich Regionale Naherholung eine Station aufgebaut. Dort kann nicht nur die neuste Deisterwanderkarte der Region mitgenommen werden, sondern auch eine Wildblumen-Samenbombe gebastelt werden – mit den Samen, die auch überall in der Region und beispielsweise am Waterlooplatz oder am Aegidientorplatz eingesetzt wurden.

Bei den Besuchern kommt die Veranstaltung gut an. „Ich war noch nie im Regionshaus und konnte kaum glauben, wie groß und was für ein Labyrinth das ist“, sagt Besucherin Angelika von Hebel (62).

Im August wird weitergefeiert

Im August wird es anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Region weitere Feierlichkeiten geben. „Wir planen ein Kulturprogramm im Innenhof für etwa zehn Tage“, verrät Regionspräsident Jagau – ehe er wieder seine Bürotür öffnet, um die nächste Gruppe von Besuchern willkommen zu heißen.

Von Sophie Peschke