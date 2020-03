Hannover

Sektgläser stehen halbvoll auf dem Tresen, Gratulanten kommen durch die Tür, das Telefon läutet im Minutentakt. Die Presse macht Fotos vom Team, dazwischen bringt ein Lieferant mehrere Kisten Schaumwein. Was an diesem Dienstagmittag im Restaurant Jante los ist, das erlebt man nicht alle Tage. Seit einer Stunde ist das Lokal mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet. Verblüffung, Freude und auch ein wenig Unglaube stehen Gastgeberin Mona Schrader und Küchenchef Tony Hohlfeld ins Gesicht geschrieben. „Ich hatte damit nicht gerechnet“, so der 30-Jährige, der mit dieser Auszeichnung mit einem Schlag zum ersten Zwei-Sterne-Koch Hannovers und zu einem der besten Köche Niedersachsens befördert wurde.

Kurswechsel bei Gourmetführer

Aber auch bundesweit sticht Hohlfeld mit der Auszeichnung hervor. Laut dem neuen Gourmetführer gibt es im Jahr 2020 insgesamt 308 Sternerestaurants in Deutschland, davon 255 Ein-Sterne-Restaurants, aber lediglich 43 Zwei-Sterne- und zehn Drei-Sterne-Restaurants. In Niedersachsen dünnt sich diese Zahl fast schon dramatisch aus: Neben dem Jante mit zwei Sternen gibt es im Bundesland gerade einmal neun Ein-Sterne-Restaurants (darunter auch die Burgwedeler Ole Deele) sowie das Wolfsburger Drei-Sterne-Restaurant Aqua. Doch die Auszeichnung für das Jante ist auch in zweiter Hinsicht bemerkenswert: Sie zeugt von einem Kurswechsel bei dem bekannten Gourmetführer, der bis dato eher klassischere Küchenstile in die Spitzenliga aufnahm.

Jante gehört zur Kochavantgarde

So gemütlich ist es im Jante nahe dem Braunschweiger Platz. Quelle: Florian Petrow

Tony Hohlfelds Küche steht unmissverständlich für die Moderne. Er gehört zur neuen deutschen Kochavantgarde, bei der Weltoffenheit und Kreativität schwerer wiegen als Regeltreue. In seinem aktuellen Menü bringt er etwa einen festfleischigen, leicht abgeflämmten Winterkabeljau auf den Teller, serviert dazu einen rustikalen Kalbskopf, den er als knusprigen Chip ausbäckt. Von einer klassischen Beilage wie Sauerkraut serviert er dazu nur den fermentierten Sud und gibt noch einige eingesalzene Trauben und etwas Senfsaat hinzu. Hohlfelds Küche ist also kräftig und würzig, aber nicht zu schwer. Butter und Sahne setzt er selten ein, an seinem Herd ist die französische Klassik ohnehin nur noch ein Stilmittel unter vielen.

Küchenchef hat sich entwickelt

Wobei Hohlfeld in den vergangenen Jahren auch eine deutliche Entwicklung durchlaufen hat. „Am Anfang war sein Stil noch verspielter, mittlerweile ist er eleganter und geradliniger geworden“, so Mona Schrader, Gastgeberin und Sommelière in Personalunion. Hohlfeld liebäugelt außerdem mit den Ideen der Neuen Nordischen Küche. Bei der Warenbeschaffung schaut er gerne in die Region, aber auch nicht dogmatisch. Er arbeitet oft mit Kräutern oder serviert Fleisch- und Fischspeisen mit derselben Selbstverständlichkeit wie Gemüsegerichte. Klassische Edelprodukte gehören nicht zwingend zur Gangfolge des Restaurants. Hohlfeld definiert eine Luxusware über ihre Güte und ihren Geschmack, nicht über den Ruf, der dem Produkt anhängt.

Auszeichnung strahlt über Region hinaus

Diesen kulinarischen Wagemut und Aufbruch würdigt der Guide Michelin nun also mit zwei Sternen und hebt das Jante damit laut Definition zu einer „Spitzenküche, die einen Umweg wert ist“. Eine Auszeichnung also, die auch über die Region hinausstrahlen und Feinschmecker aus der ganzen Republik nach Hannover locken wird. „Ich bin deswegen schon nervös, aber bleibe meiner Linie treu, dafür haben wir ja auch die zwei Sterne bekommen“, so Hohlfeld. Wobei die Reservierungen ohnehin erst in den kommenden Tagen zunehmen werden, am Dienstag überwiegen die Glückwünsche. Innerhalb einer Stunde sind es sage und schreibe 170 Nachrichten, die eingehen. Auf die Antwort müssen die Gratulanten allerdings noch etwas warten. Demnächst beginnt schließlich schon der Abendservice in dem Zwei-Sterne-Restaurant.

