Unter seinem Künstlernamen Ron Nox rappt Ron Iyamu in seinem Musikvideo „White World“ darüber, wie es ist, als Schwarzer in Hannover aufzuwachsen. Hinter ihm ist das Ihme-Zentrum in tristem Schwarz-Weiß zu sehen. Der Rapper und Schauspieler ist als Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters in Hannover geboren und in Linden aufgewachsen. Heute arbeitet Ron Iyamu als Schauspieler im Jugendtheater in Düsseldorf.

Spax als Mentor

An seine erste Rassismuserfahrung erinnert er sich genau. „Oh, guckt mal, da kommt der ,N-Wort‘“, haben die anderen Kindergartenkinder über ihn gesagt. Nach einer Woche wollte er nicht mehr in den Kindergarten. Seinen Vater sah er nicht oft, da dieser oft auf Reisen war. Der heute 28-Jährige fühlte sich zuweilen verloren. Er besuchte die Albert-Schweitzer-Schule. Bis er in der dritten Klasse ein paar Monate lang einfach nicht mehr zur Schule ging und vom Jugendamt für vier Jahre in ein Heim im Oberharz kam. Dort hat ihn die Liebe zum Rap gepackt, als ihm als 13-Jähriger eine CD von Samy Deluxe in die Hände fiel. Mit 14 Jahren kam er zurück nach Hannover und freestylte (Neudeutsch für: Rap und Reime improvisieren) mit seinen Freunden auf dem Schulhof des Schulzentrums Badenstedt. Seine Lehrerin bekam davon mit und lud deshalb den Freestyle-Spezialisten und Conscious-Rapper Spax für einen Rap-Workshop ein. Durch Spax kam Ron Iyamu nicht nur zum Rap, sondern auch ans Theater, machte 2008 bei der Rap-Oper mit.

Engagement gegen Rassismus

Sich politisch zu engagieren sei nie geplant gewesen, es habe sich einfach so ergeben. „Man kommt als schwarze Person nicht drum herum, ein wenig politisch zu sein und sich mit seiner Situation auseinanderzusetzen“, sagt der 28-Jährige. Wegen seines Raps „Dream“ wurde er zu Demos eingeladen, spielte Konzerte gegen Rechts, gab selbst Rap-, Integrations- und Anti-Rassismus-Workshops an Schulen und moderierte Jugendkongresse. Auch in seinen Songs thematisiert er, wie es ist, Rassismus als schwarzer Schauspieler im Theater zu erfahren und teilt seine Erfahrungen mit Racial Profiling.

Rassismus im Theater

Als Schauspieler mit dunkler Hautfarbe sei es schwer, Jobs zu bekommen. „Auch mir ging das als Jugendlicher so, dass ich gar nicht gedacht habe, dass ich Schauspieler werden könnte in Deutschland, weil es keine Vorbilder gab“, sagt Ron Iyamu. „Und wenn, haben diese Vorbilder alle nur Drogendealer oder Gangster gespielt“. Deshalb habe er vor seinem Schauspielstudium zunächst zwei Ausbildungen angefangen.

Seine Schauspielausbildung hat der gebürtige Hannoveraner in Salzburg absolviert. Er habe damit gerechnet, nach dem Schauspielstudium arbeitslos zu werden. Mit der sogenannten Flüchtlingswelle 2015 suchten viele Theater auf einmal schwarze Schauspieler. „Diversität ist jetzt in. Der Markt hat sich verändert, aber immer noch sehr langsam und zäh“, sagt Ron Iyamu.

Wäre eine Quote hilfreich? „Quoten sind schwierig“, sagt der Schauspieler. Denn dabei komme das Gefühl auf, nur aufgrund der Quote eingestellt zu werden. Andererseits bringe eine Quote schwarze Menschen in die Struktur rein, sodass sie für andere ein Vorbild sein können. „Ganz häufig habe ich aber das Gefühl, ich werde ausgenutzt, damit manche Vorgesetzte vielleicht auch Fördergelder bekommen, aber ansonsten ändert sich nichts“, sagt Iyamu.

Ron Iyamu arbeitet als Schauspieler in Düsseldorf und setzt sich auch mit seiner Musik gegen Rassismus ein. Quelle: Sandra Then

„ Hannover schmückt sich gerade damit, dass sie seit dieser Spielzeit um einiges diverser geworden sind. Wenn ich mir aber anschaue, was die Schwarzen oder People of Color-Kollegen im Gegensatz zu den weißen Kollegen machen dürfen, machen sie vorwiegend Musikprojekte, kommen aber in den richtigen Stücken, gerade auch in den Klassikern, wenig vor“, kritisiert Iyamu.

Im Theater gebe es noch einiges zu tun. Ron Iyamu erinnert sich an einen Fall von „Black Facing“ vor wenigen Jahren. Ein weißer Darsteller mit schwarzer Farbe im Gesicht spielte den Othello.

Auch in Ron Iyamus eigenem Schauspielalltag habe er einen Regisseur darauf hinweisen müssen, dass es nicht okay ist, ihn in der Regieanweisung als „N-Wort“ zu bezeichnen. Doch auch hinter den Kulissen gab es rassistische Vorfälle. Nach einer Folterszene, in der Ron einen Henker spielte, hielt ihm ein Kollege ein Teppichmesser an den Schritt und fragte einen anderen Kollegen: „Wann schneiden wir dem ,N-Wort‘ eigentlich die Eier ab?“

Die Theaterwelt sehe sich selbst als „Elite und Wegweiser“, sei aber Deckmantel und Nährboden für Sexismus und Rassismus, sagt Iyamu. Seit letztem Dezember stellt Iyamu ein Register zusammen, in dem POC-Schauspieler (POC steht für Person of Color; zu Deutsch: Nicht-Weiße) aus dem deutschsprachigen Raum gesammelt werden sollen, um dies Theatern vorzulegen. Aktuell hat er 180 schwarze Schauspieler gesammelt.

Video: Ron Nox in der Produktion „Dantons Tod“ des Düsseldorfer Schauspielhauses

Racial Profiling in Hannover

Mit 16 Jahren hat Ron Iyamu seinen ersten Vorfall von Racial Profiling erlebt. Am Küchengarten ist er in eine Ausweiskontrolle gekommen, bei der er nach Drogen durchsucht wurde. Seitdem wurde er etwa einmal im Jahr kontrolliert. Mit 18 Jahren stand er mit zehn weißen Menschen vor dem Club Rockhouse. Doch die Polizei wollte ausschließlich seinen Ausweis sehen. Die Begründung der Polizisten: „Es wurde in der Nähe in ein Auto eingebrochen, und die Beschreibung passt auf Sie.“ Die Beschreibung des Tatverdächtigen: „Er trug eine Karo-Jacke, eine Jeans und schwarze Sneaker.“ Ähnliche Situationen muss Iyamu immer wieder erleben.

Ab 2015 habe er bemerkt, dass er nicht mehr so stark im Fokus steht. „Ich habe gemerkt, wie sich der Fokus in den letzten Jahren noch mehr auf noch dunkelhäutigere Menschen geschoben hat und ich quasi ein Privileg habe, dass ich diesem Rassismus immer weniger ausgesetzt bin“, sagt er. Als Schwarzer habe er dennoch nicht das Gefühl, dass die Polizei für ihn da ist.

Aufklärung im Unterricht

In den Schulen müsse mehr über Rassismus gesprochen werde. Es sei zwar besser geworden in den vergangenen Jahren. Zur Schulzeit des 28-Jährigen habe sich aber niemand damit auseinandergesetzt, dass es in Deutschland Rassentrennung und Völkerschauen gegeben hat, bei denen schwarze Menschen wie im Zoo ausgestellt wurden. Der Völkermord an Herero und Nama wurde nicht thematisiert. „Es gibt diesen Duktus: ,Das kann uns nicht wieder passieren, weil wir aufgeklärt sind‘“, sagt Iyamu.

Die Rassismus-Debatte in Deutschland

„Es ist spannend, weil es für das Thema früher wenig Aufmerksamkeit gab“, sagt Ron Iyamu. Das Video von George Floyds Tod sei so eindeutig gewesen, dass es viele Leute wachgerüttelt habe. Es sei eine positive Entwicklung, dass nun mehr Schwarzen zugehört werde. Er warte noch darauf, dass sich auch auf politischer Ebene etwas bewegt.

„Ich glaube, es beginnt ein gedanklicher Prozess bei vielen“, sagt Iyamu. Bekannte und alte Freunde, die sich früher aufgrund seines Engagements von ihm abwandten, würden sich nun reflektierter zeigen und wieder Kontakt zu ihm suchen. Seine schwarzen Freunde erleben Ähnliches. „Ich glaube, viele stellen jetzt fest, dass sie doch hier und da rassistisches Gedankengut haben“, sagt er. Rassismus stecke viel tiefer in unseren Denkstrukturen als uns eigentlich bewusst sei. „Man muss sich gar nicht so verurteilen deshalb, sondern sollte einfach zugeben, dass man es nicht gewusst hat und dass man jetzt die Chance hat, sich zu informieren.“

Schon 2012 war Ron Nox mit dem Projekt Klangkosmos beim Minifestival „Rock gegen Rechts“ auf dem Steintorplatz dabei. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Ron Iyamus Vater habe kürzlich so ausdrucksstark wie noch nie über den Rassimus gesprochen, den er in Deutschland erlebt hat. Die Generation seines Vaters habe sich allein gefühlt, sodass sich eine Gelähmtheit eingestellt habe. Dank des Internets ist die Black Community weltweit gut vernetzt. Auch in Hannover haben junge schwarze Menschen innerhalb kürzester Zeit BLM-Proteste (Black Lifes Matter) organisiert.

Ron Iyamu war bei mehreren deutschen Demonstrationen dabei und hielt in seiner Heimatstadt Hannover eine Rede. „Das war eine Aufbruchstimmung, bei der manche Schwarze vielleicht ihre Skepsis verloren haben, dass sich nichts mehr ändert“, sagt er. Dass so viele Menschen gekommen sind, hat ihn zu Tränen gerührt. „Ich hatte das Gefühl, es geht um schwarze Menschen und People of Color, denen nun weltweit endlich zugehört wird.“

