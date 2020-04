So kam die Maskenpflicht auch nach Niedersachsen – eine Chronologie

Hannover

Mitte der Woche hat die niedersächsische Landesregierung in der lange schwelenden Debatte um eine Maskenpflicht eingelenkt: In Niedersachsen gilt sie nun ab Montag in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften. Der Entscheidung, die am Mittwoch beschlossen wurde, gingen Diskussionen mit der Bundeskanzlerin über einen einheitlichen Kurs, eine Kehrtwende des Robert-Koch-Instituts ( RKI) und das Vorpreschen einzelner Bundesländer und Städte voraus. Eine Chronologie:

Die Chronologie das Masken-Erlasse

31. März: Das Nachbarland Österreich erlässt eine Maskenpflicht bei Einkäufen ab dem 1. April.

2. April: Das Robert Koch Institut ändert seine Einschätzung zum Tragen von Masken: Trügen Menschen – auch ohne Symptome – vorsorglich eine Maske, könnte dies das Risiko einer Übertragung von Viren auf andere mindern, teilte die Bundesbehörde auf ihrer Internetseite mit. Zuvor hatte das RKI den Mundschutz nur Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen empfohlen.

6. April: Die Stadt Jena führt als erster Ort in Deutschland eine Maskenpflicht ein.

15. April: Nach einer Telefonkonferenz verkünden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder, dass es auch künftig keine Maskenpflicht geben wird. Gleichzeitig empfehlen sie, eine „Alltagsmaske“ in Bussen, Bahnen und Geschäften zu tragen.

17. April: Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer verkündet, dass Sachsen als erstes Bundesland eine Maskenpflicht beschlossen hat. Sie tritt am 20. April in Kraft. Weitere Bundesländer folgen.

18. April: Wolfsburg kündigt an, ab dem 20. April eine Maskenpflicht einzuführen.

20. April: Die niedersächsische Landesregierung teilt mit, dass eine allgemeine Maskenpflicht derzeit nicht notwendig sei. „Für eine Pflicht haben wir jetzt hier im Moment, gerade heute, noch keinen Handlungsbedarf in Niedersachsen“, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, in Hannover.

20. April: Braunschweig kündigt an, eine Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken einzuführen.

21. April: Ministerpräsident Stephan Weil kritisiert das Vorpreschen seiner Kollegen und Kolleginnen bei der Maskenpflicht in anderen Bundesländern. „Ja, es nervt mich schon, da bin ich ganz ehrlich“, sagte Weil im ZDF. „Eigentlich gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gibt“, erklärte der Ministerpräsident in der Talkshow „ Markus Lanz“.

22. April: Die niedersächsische Landesregierung beschließt laut Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabes, das Tragen von Mund- und Nasenschutz ab Montag „im Bereich des ÖPNV und des Einzelhandels" vorzuschreiben.

22. April: Bremen zieht nach und verkündet die Einführung einer Maskenpflicht – diese gilt somit künftig in allen Bundesländern.

Von Nadine Wolter