So können die Russland-Sanktionen Hannovers Firmen treffen

Hannover

Erst Corona-Krise, dann Inflation – und jetzt auch noch neue Probleme im Russland-Geschäft: Der sich zuspitzende Ukraine-Konflikt bereitet vielen Unternehmen in Niedersachsen und insbesondere im Raum Hannover Kopfzerbrechen.

Ukraine-Konflikt: Sorgen wegen Sanktionen

1,67 Milliarden Euro betrug die Summe aller Ausfuhren niedersächsischer Unternehmen nach Russland im vergangenen Jahr. Die Tendenz sinkt schon länger: 2014, als Russland die Krim besetzte und erste Sanktionen griffen, waren es noch 2 Milliarden Euro.

Angesichts der neuen Aggressionen hat die EU jetzt verschärfte Sanktionen angekündigt. „Insbesondere im mittelständischen Maschinenbau in der Region Hannover, häufig mit langjährigen Lieferbeziehungen nach Russland, ist die Verunsicherung angesichts der aktuellen Entwicklung hoch“, sagt deshalb Tilman Brunner, Leiter für Internationale Geschäftsbeziehungen bei der Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK).

Unsicherheit steigt

Noch weiß niemand, welche Auswirkungen konkret zu erwarten sind. Trotzdem gilt für den IHK-Manager: „Auch wenn die Unternehmen im ersten Schritt von Sanktionen nicht direkt betroffen sind, steigt die Unsicherheit, welche Maßnahmen noch folgen werden und ob dann noch weiter verlässlich im russischen Markt agiert werden kann.“

Beispiel Volkswagen: Für den Konzern sind zwar weder Russland noch die Ukraine Absatzmärkte mit herausragender Bedeutung. Aber das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstätten in Russland. Im Werk in Kaluga werden der VW-Tiguan, der VW-Polo und der Škoda-Rapid hergestellt, im vergangenen Jahr waren es 118.000 Fahrzeuge. Und in Nizhny Novgorod werden im Zuge einer Auftragsfertigung die Skoda-Typen Kodaiaq, Karoq und Oktavia produziert sowie der VW-Tao hergestellt – insgesamt 52.300 Autos im abgelaufenen Jahr.

Continental mit 1300 Beschäftigten in Russland

Deshalb nehme Volkswagen „mit Sorge und Betroffenheit die Verschärfung der Lage zur Kenntnis“, sagt in Wolfsburg ein Sprecher: „Volkswagen hofft weiterhin auf eine schnelle, friedliche Lösung des Konfliktes auf Grundlage des internationalen Rechts.“ Für das Unternehmen stehe „die Sicherheit und Unversehrtheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle“.

Der in Hannover beheimatete Reifen- und Autotechnikkonzern Continental beschäftigt in Russland 1300 Mitarbeiter. Das Geschäft dort mache aber nur weniger als ein Prozent des Gesamtumsatzes aus, heißt es in der Zentrale, wo man sich mit Kommentaren zu Konflikten auf der Weltbühne zurückhält. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu politischen Themen öffentlich nicht äußern“, sagt ein Sprecher auch dort.

„Das wird Niedersachsens Wirtschaft treffen“

Volker Müller allerdings, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, wird deutlich. „Nachdem die westlichen Staaten Sanktionen angekündigt haben, müssen sie dazu stehen, um glaubwürdig zu bleiben – und natürlich wird das die niedersächsische Wirtschaft treffen.“ Der Maschinenbau exportiere nach Russland, die Elektroindustrie habe enge Verknüpfungen, aber auch Einrichtungen wie die Deutsche Management-Akademie in Celle, die einen Schwerpunkt bei der Ausbildung russischer Führungskräfte habe, werde unter den Sanktionen leiden.

Und Müller deutet bereits an, dass durchaus auch Zuspitzungen denkbar seien. „Wenn der Westen bei Nord Stream 2 hart bleibt, kann es sein, dass es in Russland zu Enteignungen westlicher Firmen kommt. Dann sind unsere Interessen stark gefährdet.“

Mit Unternehmen Brücken gebaut

Heino Wiese, russischer Honorarkonsul in Niedersachsen und Verfechter enger Wirtschaftsbeziehungen, bedauert vor allem, dass die Kluft zu Russland jetzt weiter wächst. „Wir hatten mit jungen Duma-Abgeordneten, jungen Unternehmern wie Wissenschaftlern viele Brücken auch nach Niedersachsen gebaut“, sagt Wiese. Man habe geplant, „in diesem Jahr niedersächsisch-russische Städtepartnerschaften begründen, und im Bundestag sollte endlich die Visapflicht für SchülerInnen und StudentInnen abgeschafft werden.“ All das sei „durch die Eskalation erst einmal sehr sehr schwierig geworden“.

Von Conrad von Meding