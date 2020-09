Nach Signalen von Niedersachsens Ministerpräsident Weil wollen die Schausteller mit ihren Planungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Hannover beginnen. Ihre Idee: Buden auch am Opernplatz oder in der Georgstraße. Die Grünen können sich auch einen Wintermarkt bis in den Januar hinein vorstellen.