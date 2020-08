So kümmert sich der Zoo Hannover um den Erhalt gefährdeter Haustierrassen

Hannover

Als Tierpflegerin Annika Sonntag an der Wiese von Meyers Hof Futterpellets in einer Büchse klappern lässt, kommt Bewegung in die kleine Schafherde. Die Tiere eilen zum Zaun und drängen sich dort in Erwartung auf einen Leckerbissen. Man kann sie jetzt streicheln und so herausfinden, warum sie ihren Namen tragen. Es sind Rauhwollige Pommersche Landschafe.

Wetterfeste Schafswolle – einst geschätzt, heute ersetzt

„Ihre Wolle ist wetterresistent, was die Leute in früheren Zeiten für ihre Kleidung zu schätzen wussten. Aber sie ist eben auch kratzig“, sagt Fabian Krause, Kurator im Zoo. Heutzutage, da es Funktionskleidung für alle erdenkliche Zwecke und damit auch gegen Regen und Kälte gibt, ist die Wolle der Pommernschafe nicht mehr gefragt.

Die Idee, Schafe und andere Haus- und Nutztiere in einem Zoo zu zeigen, scheint zunächst ein wenig schräg. Normalerweise kommen Besucher, um hier Exoten zu sehen – Affen, Elefanten, Großkatzen, Bären, Giraffen und Pinguine zählen zur Grundausstattung, die einen Tierpark für das Publikum erst interessant machen.

Landwirtschaft setzt auf spezialisierte Hochleistungstiere

Dass Pommernschafe, Thüringer Waldziegen, Harzer Rotviehrinder, Bunte Bentheimer Schweine oder Steinbacher Kampfgänse Meyers Hof bevölkern, liegt an einer Gemeinsamkeit. Sie alle zählen zu den vom Aussterben bedrohten Haustierrassen. „Das Nutzvieh früherer Zeiten war robust und vielfältig. Schafe lieferten beispielsweise Fleisch und Wolle, Rinder und Ziegen Fleisch und Milch. Schweinefleisch sollte fettig sein. In der heutigen spezialisierten Landwirtschaft wird so etwas nicht mehr gebraucht; die Betriebe züchten diese Rassen nicht mehr“, sagt Kurator Krause.

102 von 160 Haustierrassen stehen auf der roten Liste

Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pommernschafe, Waldziegen, Kampfgänse und viele andere vor dem Aussterben zu bewahren. Sie führt eine rote Liste, auf der 102 von 160 bundesweit vorhandenen Rassen als bedroht oder gefährdet eingestuft sind. Um den Erhalt kümmern sich Liebhaber, die die Tiere auf Höfen oder in kleinen Tierparks halten. „Das Thema stößt aber auch bei immer mehr Zoos auf Interesse“, berichtet Krause. Der Zoo Hannover arbeitet seit 1998, als Meyers Hof entstand, mit der GEH zusammen.

Bei den Besuchern kommt das an. „Besonders bei Familien mit kleinen Kindern spielt der Bauernhof eine wichtige Rolle“, sagt Annika Sonntag. Aktuell drängen sie sich gern am Zaun vor der Wiese mit dem Harzer Rotviehrindern, bei denen das Kälbchen Karl dass erst vor Kurzem geboren wurde. „Stadtkinder haben uns schon gefragt, ob das Rotvieh beim Melken Kakao gibt“, berichtet die Pflegerin.

Zoo will Bewusstsein für die Rolle von Nutztieren wecken

Der Zoo will auf Meyers Hof das häufig verloren gegangene Bewusstsein für die Rolle von Nutztieren wecken. Dazu gehören auch Fortpflanzung, Aufzucht und Schlachtung. Wenn die Bunten Bentheimer Schweine in einem Wurf bis zu einem knappen Dutzend Ferkel in die Welt setzen, die dann im Stall und auf der Außenanlage wimmeln, sieht das niedlich aus. Es muss aber eben irgendwann auch wieder Platz im Stall geschaffen werden. Die Schweine gehen dann entweder zu anderen Züchtern oder zu einer Schlachterei. „Das Fleisch verkaufen wir an ausgewählte Betriebe“, sagt Krause.

„ Meyers Hof ist ein cooles Revier“

Zu den stillen Stars im Gelände zählen die Deutschen Lachshühner, laut Charakterisierung zutrauliche Vögel und gute Legehühner mit einem bundesweit registrierten Gesamtbestand von knapp 2000 Exemplaren. Diejenigen im Zoo haben aktuell acht Küken, die noch in einem Stall hinter den Kulissen gepäppelt werden und von denen Annika Sonntag eines für den Fotografen in auf ihre Hand setzt. „ Meyers Hof ist ein cooles Revier, weil man hier den Tieren anders als bei Löwen oder Eisbären ganz nahe kommt“, sagt die 22-Jährige. Das finden viele Zoo-Besucher auch.

Ein historisches Ensemble Seit 22 Jahren steht das Ensemble von Meyers Hof im Zoo, bestehend aus Wohnhaus, Stallungen, Scheune, Spieker und Backhaus. Das besondere an den Gebäuden: Sie sehen nicht nur aus wie historische Originale, es sind auch welche. Als die Anlage konzipiert wurde, sind Fachleute in Norddeutschland herumgereist und haben geeignete Objekte gesucht. Spezialfirmen haben sie dann an ihren ursprünglichen Standorten abgebaut, nach Hannover gebracht und dort wieder zusammengefügt. So stammt der Stall, in dem Schafe und Ponys leben, aus Bröckel bei Celle und wurde im Jahr 1547 erbaut. Das Gasthaus Meyer wiederum, Baujahr 1669, haben die Experten in Dudenbostel bei Hoya entdeckt. In den Anfangsjahren gab es übrigens tatsächlich einen Bauer Meyer im Zoo, verkörpert durch Tierpfleger Klaus Meyer, der selbst auf einem Hof aufgewachsen war. Er spielte seine Rolle so gut, dass viele Besucher glaubten, er bewirtschafte die Anlagen hauptberuflich. Heute ist Meyer Leiter der Themenwelt Afi Mountain, in der Schimpansen, Gorillas und Drills leben.

Von Bernd Haase