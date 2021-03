Hannover

Wechselunterricht aus Präsenzlernen in der Schule und zu Hause für Abschlussjahrgänge, freiwilliges Homeschooling, Hybridunterricht mit einem Teil der Klasse in der Schule und dem anderen zu Hause und noch mögliche Quarantänemaßnahmen bei Infektionsfällen – zu viele Unterrichtsmodelle auf einmal führen nach Ansicht von Schulleiter Tobias Fink nicht nur zur Unübersichtlichkeit bei den Schülern, sondern auch zu einer Überforderung der Lehrkräfte. Deshalb bietet das Diakonie-Kolleg in Kleefeld nur noch eine Unterrichtsform an – und zwar die digitale. „Wir haben den Stundenplan eins zu eins ins Internet verlegt“, sagt Fink (43) und fügt an: „Das bringt hohe Planbarkeit für alle.“ Jede Stunde wird nach Plan erteilt, nur eben digital.

An der privaten Berufsbildende Schule für Soziales und Gesundheit, die zum Stephansstift und damit zur Dachstiftung Diakonie gehört, lernen vor allem angehende sozialpädagogische Assistenten, Erzieherinnen und Erzieher sowie Heilpädagogen. Neu im Angebot ist die generalistische Pflegeausbildung, in der die früher getrennten Alten-, Kinder- und Krankenpflege jetzt zusammengefasst sind.

Jede Klasse hat einen eigenen virtuellen Raum

Jede Klasse hat ihren eigenen virtuellen Klassenraum, in den sich dann die Lehrkräfte dazuschalten. Sie unterrichten in der Schule oder auch von zu Hause aus. Die Schule verleiht bei Bedarf auch digitale Endgeräte an Schüler, und wer dabei keine stabile WLAN-Verbindung hat, kann auch in die Schule kommen. Eine Handvoll Schüler nutze diese Möglichkeit.

Jana Meyer (30) führt ihre Klasse in der zweijährigen Fachoberschule zur allgemeinen Fachhochschulreife. An diesem Vormittag steht sie in einem leeren Klassenraum und sieht auf einen großen Bildschirm, wie sich nach und nach ihre Schüler in den Videounterricht schalten: „Hallo, schön, dass du da bist“, begrüßt sie jeden einzelnen. „Mir fehlt die Resonanz der Klasse, mir fehlt die Lautstärke“, sagt sie nach der Stunde. Früher, da habe sie mitunter in die Klasse gerufen: „Seid doch bitte mal leise!“ Jetzt würde sie am liebsten rufen: „Seid doch mal laut!“ Man rede so in die Stille hinein, manchmal bitte sie die Schüler, ihre Mikrofone eingeschaltet zu lassen, damit sie Geräusche höre.

Lehrern fehlt die Lautstärke

Die Vermittlung von Lernstoff klappe digital gut, sagt Meyer, die Herausforderung sei das soziale, mit Eltern, die sich in den Unterricht einmischen, was an anderen Schulen vereinzelt vorgekommen ist, hat sie keine Probleme Viele Schüler sind schon volljährig. Meyer ist froh, dass sie ihre Klasse im Sommer zu Schuljahresbeginn persönlich kennengelernt hat. So sei es einfacher, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Eine andere Lerngruppe hat sie nach dem Halbjahreswechsel Anfang Februar übernommen und bislang nur auf dem Bildschirm gesehen: „Da fällt das Kennenlernen ungleich schwerer, als wenn man sich schon analog getroffen hat.“ Wichtig sei es, auch auf die Entfernung mit den Schülerinnen und Schülern im Gespräch zu bleiben.

Für den Videounterricht nutzt das Diakonie-Kolleg das, wie Schulleiter Fink sagt, „von ihrem Träger erprobte, datenschutzkonforme Tool StarLeaf“. Auch eine Lernplattform, auf der Schüler ihre Aufgaben hochladen können, gehört dazu. Wichtig sei es, den Unterricht methodisch an das digitale Format anzupassen, sagt er. Gruppenarbeiten seien beispielsweise auch online möglich. Bildungsexperten loben seit Langem das Partizipative, Teilhabende am Digitalunterricht.

Das Zuhause muss erstmal zum Lernort werden. Quelle: Jonas Güttler/dpa

Schülern fehlt der Lernort Schule

Priscilla (20) sagt, anfangs hätte sie erst mal verinnerlichen müssen, dass zu Hause jetzt nicht mehr „herunterkommen, entspannen und mit der Familie chillen“ bedeute, sondern jetzt auch der Ort zum Lernen sei, wo Leistung gefragt se: „Alles, was mich stört, habe ich aus dem Zimmer geräumt, jetzt geht es viel besser“, sagt sie.

Die Fächer, in denen man gut sei, könne man auch im Online-Unterricht gut verstehen, berichten die Schüler. Was in der Schule schwerer falle, damit tue man sich auch digital schwerer. Die Lehrkräfte seien aber sehr bemüht, den Lernstoff zu vermitteln, meint Celina (19). Ein Vorteil des Online-Unterrichts sei der „kurze Schulweg“, sagt sie augenzwinkernd. Von Garbsen aus habe sie einen langen Schulweg nach Kleefeld, jetzt müsse sie erst kurz vor Stundenbeginn aufstehen. Und nach Stundenschluss beginne unmittelbar die Freizeit.

Von Saskia Döhner