Es beginnt wie mit einem Donnerschlag: Ulfert Smidt greift in die Tasten der Marktkirchenorgel und stimmt ein Stück namens „Grand-Choeur“ von Alexandre Guilmant an, der erste Akkord fegt durch das Gewölbe und klingt fast trotzig: Pandemie? Wir lassen uns doch nicht unterkriegen! Die mit einem blauen Sternenhimmel angestrahlten Backsteine in der Kirche färben sich im Altarraum rot. Hier gibt’s keine Trübsal. Hier ist Weihnachten.

Die Marktkirche, die wichtigste Kirche der Stadt, hat am Heiligabend mehrere Gottesdienste angeboten, mit Impfausweiskontrollschlangen im Regen und Abstand innen und Masken. „Aber wir dürfen singen“, sagt Landesbischof Ralf Meister im 16-Uhr-Gottesdienst, der voll ist wie alle anderen auch. „Singen, als hätten wir keine Masken auf.“

Winterlicht durch die Scheiben

Von draußen kommt noch das graue Winterlicht durch die Scheiben. Es wirkt aber fast strahlend, was vielleicht auch daran liegt, dass noch alle Scheiben von der schlichten Klarheit sind, die Architekt Dieter Oesterlen nach dem Krieg für die Kirche vorgesehen hatte. Wir hören die Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 9: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.“

Was dann wie ein Licht aus Tönen wirkt, falls es so etwas gibt, das ist der Gesang des Mädchenchors Hannover, der sich unter der Leitung von Gudrun Schröfel auf der Empore neben der Orgel eingefunden hat: diese hellen, klaren, alles andere als verzagten Stimmen scheinen die Kirchenbesucher aufatmen zu lassen. „O Heiland, reiß die Himmel auf.“ „Ich steh vor deiner Krippen hier.“ Das Lied „Vom Himmel hoch“ beginnt mit einer Solostrophe der Mädchenchorsängerin Clara Prinz, und sie singt so schön, dass man in den Reihen Menschen sieht, die sich die Tränen wegwischen.

„Wir leben nicht in der Apokalypse“: Landesbischof Ralf Meister predigt in der Marktkirche. Quelle: Samantha Franson

Ralf Meister predigt über die Stille, die sich der „drohenden Geißel Covid“ nicht ergibt. „Wir leben nicht in der Apokalypse. Wir leben in der Weihnachtszeit“, sagt er – und die sei die Basis für neue Hoffnung. „Weihnachten ist die Antwort auf die kollektive Depression“, verkündet der Bischof, die Weihnachtsgeschichte könne man lesen als eine „Geschichte des Ausbruchs aus der Angst“, auch vor dem Klimawandel und der Pandemie. Meister empfiehlt, darauf zu vertrauen, dass sich die Welt zum Guten verändert. Was uns nicht der Verantwortung etwa für die Klimakatastrophe enthebt. „Wir müssen tun, was wir dagegen tun können.“ Aber: „Der Rest ist Gottes Sache.“

Bei den Fürbitten werden die Seitentüren der Kirche geöffnet. Der Landesbischof erklärt, das basiere auf alten Traditionen auf nordfriesischen Inseln, wo die Walfänger oft monatelang unterwegs waren, und an Weihnachten öffnete man die Kirchentüren in der Hoffnung, die Seeleute würden das Licht sehen können. (Und möglicherweise hilft es diesmal durch die frische Luft auch gegen kleine böse Viren.)

Frenetischer Applaus

Noch ein Lied vom Chor, „Tochter Zion“, noch eines mit der Gemeinde, „O du fröhliche“. Dann schickt Ulfert Smidt die Leute mit einer furiosen Eigenkomposition, die er ebenfalls „O du fröhliche“ getauft hat, nach Hause. Viele gehen aber gar nicht, sondern stehen unten, schauen zur Orgel hinauf und spenden frenetischen Applaus, als Smidt geendet hat.

Draußen schneit es. Dünn und wässrig nur, eine Frau am Ausgang sagt: „Der Norden bemüht sich.“ Aber es schneit. Im Licht der Scheinwerfer, die die Marktkirche vom Alten Rathaus aus anstrahlen, sieht es wunderschön aus. Die Menschen, die es bemerken, lächeln.

Von Bert Strebe