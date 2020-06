So läuft der Neustart in Hannovers Kneipen nach der Corona-Pause

Hannover

In der kleinen Pilsstube mitten in der Altstadt ertönt der Udo-Jürgens-Klassiker „Griechischer Wein“. Dabei ist es meist Bier, das Servicekraft Sabine Rüdiger frisch gezapft über den Tresen reicht. An der Theke ist nach der Wiedereröffnung viel Platz: Nur drei Gäste dürfen dort sitzen. „Um die Sicherheitsabstände zu gewährleisten“, ruft Rüdiger durch ihren Mundschutz. Vor ihrem Arbeitsplatz am Zapfhahn hängt eine massive Plastikfolie: Der Spuckschutz, den viele bislang vor allem aus dem Supermarkt kennen, hat jetzt auch in die Kneipen Einzug gehalten.

In der Pilsstube, eine der klassischen Raucherkneipen in der Altstadt – kaum Außenplätze und ohne Speiseangebot –, dürfen seit Montag nach den Corona-Lockerungen auch im Schankraum wieder Gäste bedient werden.

Anzeige

Sabine Rüdiger (rechts) kann in der Pilsstube in der Altstadt wegen der Abstandsregeln maximal drei Gäste am Tresen bewirten. Quelle: Ingo Rodriguez

Weitere HAZ+ Artikel

Doch die meisten Plätze bleiben heute Abend ohnehin unbesetzt: Zur besten Zeit sind drei Besucher in der Kneipe. „Normalerweise wäre jetzt mehr los“, sagt Rüdiger. Viele blieben offenbar aus Angst zu Hause. Ein etwa 45-jähriger Mann, der an der Theke sitzt, hat eine andere Erklärung. „Die Leute haben keinen Bock auf die Regeln“, sagt er schroff. Er sei seit der Corona-Zwangspause zum ersten Mal wieder in seinem Stammladen. „Wenn ich in die Kneipe gehe, will ich mich aber auch unterhalten und nicht auf Abstände achten“, sagt er.

In der Deister Quelle bleibt der Gastraum leer

In der Deister Quelle in Linden-Süd sitzen Gastronom Sami Ben Brahim und Servicekraft Daniela Schulz alleine im Raucherlokal. Am Tresen ist in Kopfhöhe Plastikfolie gespannt, jeder zweite Barhocker ist mit Absperrband markiert. Dass es weniger Thekenplätze gibt, ist für Brahim einer der Gründe für das Fernbleiben vieler Gäste. „Am Tresen wollen doch die meisten sitzen“, sagt er. Seit der Wiedereröffnung habe er nur „kleckerweise Stammgäste begrüßt“. Der Gastwirt hofft auf weitere Lockerungen – „damit wieder mehr Leute aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen“.

In der Deister Quelle in Linden-Süd wartet Gastwirt Sami Ben Brahim am Donnerstagabend vergeblich auf Gäste. Quelle: Irving Villegas

Im Spektakel trudeln viele Reservierungswünsche ein

In der Oststadt läuft der Neubeginn in der Kneipe Spektakel am ersten Tag nach der Wiedereröffnung hingegen vielversprechend. Allerdings gibt es im „Wohnzimmer der Oststadt“, wie es von Stammgästen liebevoll genannt wird, auch Baguettes und andere Speisen. Gastwirt Daniel Siebert hätte deshalb schon früher wieder öffnen können. Er hat die Corona-Zwangspause genutzt, um zu renovieren. „Jetzt wird es aber Zeit, damit sich die Stammgäste nicht etwas Neues suchen“, sagte er, ehe zwei Pärchen ins Lokal kommen, die vorab einen Tisch reserviert hatten.

Als Siebert zwei weitere Frauen am Tisch vor dem Lokal bedient, hält eine Fahrradfahrerin an, um Plätze zu reservieren. „Ich gucke schon seit Tagen, wann es endlich losgeht“, sagt die 52-jährige Barbara. Im „Speki“, wie sie den Laden nennt, gebe es das beste Baguette der Stadt, meint sie. Gastwirt Siebert nimmt da bereits weitere Reservierungen an. Größere Abstände zwischen den Tischen, Personal mit Masken, Dokumentation der Besucher und Desinfektion stört die Stammgäste offenbar nicht.

Im Irish Pub gehört Stammgast Bernd Kreykenbohm am Abend zu den wenigen Besuchern. Quelle: Irving Villegas

Umsatzeinbruch im Irish Pub

Im Irish Pub an der Brüderstraße nahe dem Steintor dauert die Durststrecke nach der Zwangspause dagegen noch an. Wegen seiner Speisekarte hat der Pub zwar schon seit zweieinhalb Wochen geöffnet. „Es sind aber zurzeit nur rund 15 Prozent des normalen Umsatzes“, berichtet Mitinhaber Vincent Connor. Der Irish Pub sei eine beliebte Anlaufstelle für junge Leute vor dem Besuch der Clubs am Steintor. „Aber die haben noch zu“, sagt Connor. Er hat noch weitere Erklärungen für den schleppenden Neustart: „Die Leute haben Angst oder wollen nicht nur mit zwei Haushalten an einem Tisch sitzen.“ „Das überschaubare Publikum“, so meint Stammgast Michael Möllers zur Situation der Kneipen, „schadet der Atmosphäre.“

Zur Galerie Weniger Plätze am Tresen, viel Sicherheitsabstand: In Hannover hadern nach der Wiedereröffnung der Kneipen viele Gastwirte und Besucher mit den Corona-Regeln.

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez