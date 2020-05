Hannover

Diese Brücke soll ganz ohne Stützen auskommen: 71 Meter wird sie freitragend die Hans-Böckler-Allee am Pferdeturm überspannen und Fußgängern hinter Glasfassaden die Verbindung zwischen den beiden Grundstücken der künftigen Continental-Firmenzentrale ebnen. An diesem Wochenende werden die 130 Tonnen schweren Stahlteile in Position gebracht.

So läuft der Verkehr:

Ab 18 Uhr am Freitagabend wird die Hans-Böckler-Allee zwischen Clausewitzstraße und Pferdeturm gesperrt. Auch die Schnellwegabfahrt aus Richtung Norden ist dann nicht nutzbar – damit ist auch Kleefeld nur noch über Umwege erreichbar. Umleitungen sind ausgeschildert, sie führen über den Weidetorkreisel im Norden und Bischofshol im Süden. Fußgänger und Radfahrer können eine kurze Umleitung zwischen Clausewitzstraße und Eisstadion nutzen. Ab 21 Uhr wird auch der Stadtbahnverkehr unterbrochen, bis Montagfrüh fahren nur Ersatzbusse.

Wie geht es weiter?

In der Nacht zu Sonnabend werden die vier Hauptträger installiert, dazu sind mittig Schwerlastgerüsttürme auf der Straße installiert. Sonnabendfrüh soll die Hauptarbeit abgeschlossen sein. Dann werden bis Montagfrüh Querverbinder und Verstärkungen eingebaut, damit das Gerüst auf der Straße verschwinden kann. Montag ab 3.30 Uhr sollen die Stadtbahnen wieder rollen, ab 5 Uhr der übrige Verkehr. Voraussichtlich am Folgewochenende soll es noch einmal zu Teilsperrungen kommen, wenn an der Brücke ein schwebendes Gerüst montiert wird, um die Fassadenteile montieren zu können.

Warum baut Continental sich eine neue Zentrale?

Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen – auch wenn in der aktuellen Corona-Krise der Absatz schwächelt und sich der Gewinn zu halbieren droht. An den hannoverschen Hauptstandorten Vahrenwald und Stöcken ist der Platz eng geworden. Die neue Zentrale des Dax-Konzerns am Pferdeturm soll daher 1200 Mitarbeitern Raum bieten, sie ist erweiterbar auf 1600 Büroarbeitsplätze. Der Neubau erstreckt sich campusartig über zwei Grundstücke mit Parkanlagen, Kita, Kantine und Parkhäusern. Die Brücke soll nicht nur symbolhaft Verbindungen schaffen. Der Brückenschlag war schon einmal für den vergangenen September vorgesehen, wurde dann aber kurzfristig abgesagt – weil Elemente für die Träger nicht rechtzeitig fertig geworden seien, wie es hieß.

Von Conrad von Meding