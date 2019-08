So läuft die Oberbürgermeisterwahl in Hannover

Warum wird gewählt?

Hannover braucht einen neuen Oberbürgermeister, weil das niedersächsische Innenministerium den bisherigen Rathauschef Stefan Schostok ( SPD) mit Wirkung vom 26. Mai in den vorzeitigen Ruhestand versetzt hat. Zuvor hatte der Rat einem entsprechenden Antrag Schostoks nahezu einstimmig zugestimmt. Auslöser war die sogenannte Rathausaffäre: Schostoks engster Mitarbeiter, Bürloeiter Frank Herbert, soll jahrelang rechtswidrige Gehaltszulagen kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Schostok von den illegalen Zulagen wusste, und hat den früheren Oberbürgermeister wie auch den früheren Personalchef Harald Härke wegen schwerer Untreue angeklagt. Herbert muss sich wegen Anstiftung zur schweren Untreue vor Gericht verantworten.

Wann wird gewählt?

Am Sonntag, 27. Oktober 2019.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind laut niedersächsischem Kommunalwahlrecht Deutsche oder Staatsangehörige eines anderen EU-Landes, die am Wahltag 16 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet wohnen – in diesem Fall also in der Stadt Hannover.

Wie läuft die Wahl?

Die Oberbürgermeisterwahl ist eine Direktwahl. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme, die er direkt einem Kandidaten gibt. Der Bewerber mit der absoluten Mehrheit (mindestens 50,1 Prozent der Stimmen) wird neuer Oberbürgermeister. Erringt am 27. Oktober kein Kandidat die absolute Mehrheit, treten die zwei Bewerber mit den meisten Stimmen zwei Wochen später, am 10. November 2019, zur Stichwahl an. Der neue Oberbürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

Wer kandidiert?

Bislang gibt es zwölf Kandidaten. Die SPD hat Marc Hansmann nominiert. Hansmann war von 2007 bis 2017 Kämmerer der Stadtverwaltung und ist derzeit Finanzvorstand beim Energieversorger Enercity. Die CDU hat Eckhard Scholz aufgestellt, von 2012 bis 2018 Chef bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken. Belit Onay macht sich Hoffnungen, als erster Grüner Verwaltungschef in Hannover zu werden. Onay ist derzeit Abgeordneter im niedersächsischen Landtag. Diese drei gelten als aussichtsreichste Kandidaten. Außerdem stehen zur Wahl: die parteilose Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek, die Regionsabgeordnete Jessica Kaußen ( Die Linke), der frühere Drei-Sterne-General Joachim Wundrak ( AfD), Ratsherr Adam Wolf (Piraten), Catharina Gutwerk und Julian Klippert (beide von der Satirepartei Die Partei), der Rats-Einzelvertreter Tobias Braune, die unabhängige Kandidatin Ruth Esther Gilmore sowie Ronald Rüdiger (Freie Wähler).

Können noch weitere Bewerber hinzukommen?

Ja. Die Frist für weitere Wahlvorschläge endet am 23. September um 18 Uhr – grundsätzlich können sich also noch weitere Kandidaten melden. Wer gewählt werden will, muss Deutscher oder Staatsangehöriger eines anderen EU-Landes sein und am Wahltag das 23. Lebensjahr beendet haben. Zugleich dürfen die Kandidaten am Wahltag das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Unabhängige Bewerber müssen Unterstützungsunterschriften von mindestens 320 Wahlberechtigten vorlegen. Kandidaten der Ratsparteien oder Wählergruppen sind von dieser Regelung ausgenommen.

Wann gibt es die Wahlunterlagen?

Jeder Wahlberechtigte bekommt nach Auskunft der Stadt Hannover bis zum 6. Oktober 2019 die Wahlbenachrichtigungskarte zugeschickt, die zugleich auch als Antrag für die Briefwahl gilt.

Von Stefan Knopf