Ihre Wahl fällt auf den Farbton Creme. „Der passt gut zu unserer Hautfarbe“, sagt Anna Kaufmann begeistert und positioniert sich mit ihrer Freundin Sandra Großmann vor dem einfarbigen Hintergrund. Dann geht es los. Fast geräuschlos betätigt Kaufmann den Selbstauslöser, lacht in die Kamera, zieht Grimassen.

Währenddessen wartet Ertu Selvi im Nebenzimmer. Selvis Name klingt ähnlich wie das Erfolgsrezept seines Fotostudios: Kundinnen und Kunden können hier Fotos von sich selbst machen – also Selfies schießen. Daher auch der Name des Studios: „SelvPortrait“.

Er hatte die Idee: Fotograf Ertu Selvi verlässt den Raum, sobald sich seine Kundinnen und Kunden selbst fotografieren. Quelle: Nancy Heusel

Seit Ende 2021 bietet der 30-Jährige, der selbst Design studiert hat und als Fotograf arbeitet, sein Equipment in einer Wohnung an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße an. Die Räume zeichnen sich durch den List-typischen Altbaucharme aus. Die Decken sind hoch, der Holzboden glänzt und im Eingangsbereich hängt ein Kronleuchter.

„Der Anspruch an Selfies wächst“

„Die Handys werden immer besser und so wächst auch der Anspruch an die eigenen Selfies“, sagt Selvi. So kam ihm schließlich die Idee, Selfies in ihrer professionellsten Form anzubieten: mit richtiger Kamera, einem gut ausgeleuchteten Raum und einem zeigefingergroßen Selbstauslöser.

Auch ein passendes Outfit darf nicht fehlen. An einer Stange hängt Kleidung aus Hannovers Boutiquen – Sandra Großmann (links) und Anna Kaufmann können sich passende Teile aussuchen. Quelle: Nancy Heusel

„Diese Idee war mein Plan A. Hätte das Konzept nicht funktioniert, hätte ich es als gewöhnliches Fotostudio genutzt“, erzählt der Studiobesitzer. Doch einen Plan B benötigt er bislang nicht, das Studio läuft gut. Täglich kämen mindestens zwei bis drei Gruppen vorbei, die selbst Fotos von sich machen wollen. „Die meisten kommen zu zweit“, sagt Selvi. „Aber es kamen auch schon Gruppen mit Großeltern, Eltern und Enkelkindern vorbei.“

Auch Kaufmann und Großmann kommen zu zweit vorbei. Neben dem cremefarbenen Fotohintergrund steht eine Kleiderstange. Die beiden 21- und 22-Jährigen Frauen begutachten die kleine Auswahl an Oberteilen, die Boutiquen aus Hannover für das Studio bereitgestellt haben. Großmann entscheidet sich schließlich für einen schokobraunen Mantel.

Fotograf macht Werbung mit Mikro-Influencern

Innerhalb von wenigen Minuten probieren die beiden jungen Frauen zahlreiche Posen aus und verfallen in Gelächter, sobald ein Foto mal nicht so gut gelingt. Ein kleines, am Stativ der Kamera befestigtes Tablet zeigt den beiden Frauen durchgehend, was die Kamera aufnimmt. „Anders als mit einem Fotografen können wir hier ungezwungen rumalbern“, erzählt die 21-jährige Großmann, die nebenbei als Model arbeitet. Selvi hatte sie auf Instagram angeschrieben und ins Studio eingeladen.

Auf einem Tablet können die jungen Frauen nachsehen, ob die bisherigen Fotos gelungen sind. Quelle: Nancy Heusel

„Ich habe kaum Werbung gemacht und überwiegend über Instagram Personen kontaktiert, die eine gewisse Reichweite haben“, erzählt Selvi. Die Privatpersonen und Mikro-Influencer hätten dann auf ihren Kanälen die Fotos gezeigt – und so das Interesse ihrer Followerinnen und Follower am Studiokonzept geweckt.

Fotos kommen per Link aufs Smartphone

„Ich kann selbst entscheiden, welche Fotos mir gefallen und was ich an den Bildern verändern will“, sagt Kaufmann. „Ich hatte schon mit Fotografen zutun, die in meinem Gesicht wild rumretuschiert haben – sowas kann mir hier nicht passieren.“ Am Ende erhalten die beiden Frauen einen Link auf ihre Smartphones mit den Fotos, die können sie dann selbst bearbeiten und auf Instagram hochladen. Rund 35 Euro zahlen Kundinnen und Kunden aktuell für eine Fotosession, die 30 Minuten dauert. In dieser Zeit können etwa 150 Fotos entstehen.

Am Ende gibt’s die Bilder direkt aufs Smartphone. Hier scrollt Kaufmann durch die Fotos ihrer letzten Session im Studio. Quelle: Nancy Heusel

„Ich hatte anfangs Angst, mit den Fotografen hier in eine unangenehme Konkurrenz zu treten“, sagt Selvi. „Doch mittlerweile weiß ich, dass viele meiner Kunden vorher sowieso nicht zum Fotografen gegangen sind.“ Einigen sei es unangenehm gewesen, sich von fremden Personen ablichten zu lassen. „Das ist der Reiz des Studios“, sagt Großmann. „Wir wollen gerne professionelle Bilder machen, aber in einem privaten, geschützten Raum, in dem wir uns nicht verstellen müssen.“

