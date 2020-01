Hannover wächst – das liegt jedoch nicht nur daran, dass immer mehr Menschen in die Stadt ziehen. Jetzt veröffentlichte Zahlen der Stadt Hannover zeigen, dass für die Hälfte des Bevölkerungswachstums Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verantwortlich sind. Das ist nur eins der Ergebnisse des neuen „ Familienmonitorings“. Dafür hat die Stadtverwaltung genau unter die Lupe genommen, wie die Hannoveraner leben.

Herausgekommen sind detaillierte Antworten auf Fragen wie: Leben die Hannoveraner lieber alleine oder mit vielen weiteren Personen in einem Haushalt? Wie viele Familien gibt es überhaupt in der Stadt? Wie viele Kinder müssen in Armut aufwachsen? Und wie steht Hannover eigentlich in Bezug auf Familien im Großstadtvergleich da – gemessen an Städten wie Berlin, Bremen, Hamburg, Köln oder Leipzig?

Die Untersuchung bezieht sich aus statistischen Gründen auf Zahlen Ende des Jahres 2017, wenngleich im Einzelfall bereits aktuellere Zahlen vorliegen. Jedoch wurde nur so eine Vergleichbarkeit der Daten möglich, erklären die Statistiker – und alle Ergebnisse und Tendenzen sind noch immer aktuell gültig.

Hannover – die Hauptstadt der Singles

Eine der zentralen Erkenntnisse der Untersuchung: Die klassische Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen und mindestens einem Kind, ist bei Weitem nicht die häufigste Haushaltsform in Hannover. Knapp 300.000 Privathaushalte gab es Ende 2017 – und klassische Familienhaushalte liegen dabei erst an dritter Stelle. Die häufigste Haushaltsform in der Stadt ist nach wie vor der Einpersonenhaushalt: In mehr als der Hälfte aller Haushalte (54,3 Prozent) lebt nur eine Person.

Hannover wächst – vor allem dank der Kinder

Hannover wächst – vor allem im Bereich der 0- bis 26-Jährigen. 541.773 Einwohner zählt die Stadt Ende 2017, das ist gegenüber 2013 ein Plus von 3,3 Prozent. Allerdings: Es sind in hohem Maße auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die insgesamt für das Bevölkerungswachstum in Hannover verantwortlich sind. Zur Hälfte sind für diesen Zuwachs unter 18-Jährige verantwortlich.

Die meisten Familien leben mit nur einem Kind unter einem Dach

Bei den Familien lebt mehr als die Hälfte der Paare mit nur einem minderjährigen Kind zusammen (53 Prozent). Zwei Kinder gibt es in rund jeder dritten Familie, drei Kinder nur in rund jeder zehnten. Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme zum Stichtag Ende Dezember 2017, merken die Macher des „Familienmonitors“ an: Demnach zählen zu den Familien mit nur einem Kind auch die Paare, die noch ein zweites Kind planen sowie die Familien, in denen ein älteres Kind bereits ausgezogen ist

Das Familienmonitoring verzeichnet zudem eine zaghafte Trendbewegung hin zur Zwei- und Mehrkindfamilie.

91 Prozent aller Alleinerziehenden sind Mütter

In mehr als jedem vierten Familienhaushalt in Hannover (25,3 Prozent) muss ein Elternteil das oder die Kinder allein großziehen. In den allermeisten Fällen – nämlich in 91 Prozent – sind die Alleinerziehenden Mütter. Nur in 9 Prozent ziehen Väter ihre Kinder in ihrem Haushalt groß. Traurig auch: Nahezu die Hälfte aller Allein- und Getrennterziehenden in Hannover benötigt finanzielle Hilfen zum Lebensunterhalt.

In fast der Hälfte aller Familien in Hannover hat mindestens eine Person im Haushalt einen Migrationshintergrund.

Hannoveraner sind bei ihrer ersten Hochzeit immer älter

Seit mehr als zehn Jahren sind die Hannoveraner immer älter, wenn sie heiraten. Das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Im Schnitt sind die Eheleute bei ihrer ersten Hochzeit laut der aktuellsten Zahlen 32 Jahre alt.

Deutlich mehr Scheidungskinder

In Hannover haben 2017 insgesamt 2076 Paare geheiratet und 1356 Paare wurden geschieden. Das heißt: Auf 100 Eheschließungen kamen rund 65 Scheidungen. Bedrückend ist: Deutlich mehr Kinder als noch vor zehn Jahren sind dem Familienmonitoring zufolge von Trennungen betroffen. Bei 1356 Ehescheidungen 2017 waren insgesamt 1201 minderjährige Kinder betroffen: Das sind knapp 90 Prozent der Scheidungen.

Die meisten Familien leben im Osten der Stadt

Die meisten Familien, also Paare oder Alleinerziehende mit mindestens einem Kind, leben in Hannover eher fern der Innenstadt. Vergleicht man den prozentualen Anteil der Familien gegenüber den anderen Haushalten im Stadtteil sind Mühlenberg, Bemerode, Seelhorst, Lahe, Waldheim und Isernhagen-Süd besonders kinderreich.

Besonders viele Kleinkinder zwischen null und zwei Jahren gab es Ende 2017 übrigens unter anderem in der Calenberger Neustadt und in Mitte. Besonders viele Kindergartenkinder von drei bis fünf Jahren indes lebten in Mühlenberg. Im Grundschulalter von sechs bis neun Jahren waren besonders viele Kinder in peripheren Stadtteilen wie Wülferode und Kirchrode zu finden. Kinder von zehn bis 17 Jahren wohnten überdurchschnittlich häufig in Stadtteilen mit einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern wie zum Beispiel Waldheim und Seelhorst.

Weniger Familien als andere Großstädten

Hannover ist keine familienreiche Stadt. Ganz im Gegenteil: Im Vergleich mit anderen Großstädten steht Hannover an drittletzter Stelle. Nur in Leipzig (21,3 Prozent) und Berlin (22,4 Prozent) gibt es noch weniger Familienhaushalte.

Negativ ist auch: In Hannover ist die Jugendarmut besonders hoch. 24,8 Prozent aller Jugendlichen von 15 bis 17 Jahren beziehen in Niedersachsens Landeshauptstadt staatliche Hilfen zum Lebensunterhalt. Damit steht Hannover hinter Berlin, Essen, Dortmund und Duisburg an fünftletzter Stelle im Großstädteranking. Auch die Armut von Kindern unter 15 Jahren ist in Hannover besonders hoch: Fast jedes vierte Kind (24,8 Prozent) ist arm, damit steht Hannover hier auf Platz sechs der höchsten Quoten.

Die meisten Abiturienten Deutschlands

Positiv: Hannover kann stolz auf besonders viele Abiturienten sein. Mit 47,1 Prozent belegt die Landeshauptstadt im Großstädte-Vergleich den ersten Platz.

Was ist das „Familienmonitioring“ überhaupt?

Das neueste Familienmonitoring der Stadtverwaltung gibt auf 84 Seiten Auskunft darüber, wie Familien in Hannover leben. Es ist das dritte seiner Art, das letzte erschien vor fünf Jahren. Die detaillierte und nach Stadtteilen aufgeschlüsselte Erhebung soll der Stadtverwaltung zufolge als Orientierung in der Sozial- und Familienpolitik dienen. Nur so könne einerseits geprüft werden, ob familienpolitische Entscheidungen Wirkung zeigen, und könnten andererseits Trends rechtzeitig erkannt werden, schreibt Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski im Vorwort.

Das umfangreiche Zahlenkonvolut wurde am Montag auch im städtischen Jugendhilfeausschuss diskutiert. Es kann hier auf der Webseite der Stadt heruntergeladen werden.

Von Jutta Rinas